Ilveksen juhlaottelulle maukas huipennus – näin pelattiin tiistaina Veikkausliigassa

Ilves paranteli asemiaan sarjataulukossa ja SJK jatkoi KTP:n kurimusta Veikkausliigan tiistain otteluissa.

Helsinki

Jalkapallon Veikkausliigan tiistaissa nähtiin kaksi tasaisen niukkaa voittoa, kun Ilves kaatoi kotonaan HIFK:n 1–0 ja SJK vieraissa samoin lukemin KTP:n.

Ilvekselle ottelu juhlisti 90 vuoden seurahistoriaa. Voitto näytti jäävän lähes 3 200 katsojan edessä haaveeksi, kunnes vaihdosta tunnin kohdalla peliin tullut kolumbialaishyökkääjä Jean Carlos Blanco puski Ilvekselle 1–0-voiton 87. minuutilla. Maali oli Blancolle kauden toinen, edellisen kerran mies onnistui toukokuussa.

Ilves nousi voitolla sarjataulukossa Hongan ohi seitsemänneksi. HIFK jatkaa viidentenä.

SJK puolestaan harppasi sarjassa kolmanneksi, kun KTP:n vaikeudet saivat jatkoa omalla maalilla tulleella tappiolla. SJK:lla on 33 pistettä eli eroa toisena olevaan KuPSiin on yhdeksän pistettä. Inter on pisteen päässä SJK:sta.

KTP:llä on vain yksi voitto kauden 19 liigaottelustaan, ja joukkue on tukevasti ankkuroitunut sarjajumboksi.