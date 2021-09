FC Lahden kannattajat ovat aiheuttaneet järjestyshäiriöitä Veikkausliigan kauden aikana.

Veikkausliigan seura FC Lahti tiedottaa sulkevansa kannattajakatsomonsa toistaiseksi. Syynä ovat seuran mukaan viimeaikaiset ”valitettavat tapaukset”.

– Edellisen kotiottelun häiriökäyttäytymisen lisäksi on Tampereella Ilves–FC Lahti-ottelun jälkeen osa FC Lahden kannattajamatkalle osallistuneista henkilöistä syyllistynyt vakavaan pahoinpitelyyn. Sisä-Suomen poliisi on vahvistanut, että tapauksesta on jätetty rikosilmoitus. FC Lahti sanoutuu irti tällaisesta rikollisesta toiminnasta ja tekee kaikkensa auttaakseen poliisia löytämään tekijät, FC Lahti tiedottaa.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että poliisi tutkii 40-vuotiaan Ilves-kannattajan pahoinpitelyä, joka tapahtui Ilves–FC Lahti-ottelun jälkeen lauantaina. Teosta epäillään Lahden kannattajia.

Tiedotteessa mainitun edellisen kotiottelunsa Lahti pelasi HJK:ta vastaan maanantaina 23.8.

– Ongelmat alkoivat Honka-vierasottelusta. Tässä on kolmen ottelun sarja. Honka-ottelusta saimme Palloliitolta tuhannen euron sakot, FC Lahden toimitusjohtaja Juho-Matti Heikari taustoittaa.

FC Honka -peli pelattiin Tapiolassa 25.7. Sakkojen syynä oli kannattajien epäasiallinen käytös.

– Edellisessä kotiottelussa HJK:ta vastaan oli epäasiallista huutelua. Puutuimme siihen ja kävimme fanien kanssa keskustelutilaisuuden. Nyt viime viikonlopun jälkeen se valui hukkaan, Heikari sanoo.

Oliko HJK-pelin epäasiallinen huutelu rasistista, Juho-Matti Heikari?

– Ei, eikä ollut Honka-pelissäkään. Honka-ottelun päätöksessä kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti, ettei kyseessä ollut rasistinen huutelu. Oli epäily rasismista.

Tiedotteessa sanotaan, että kannattajamatkalle osallistuneet henkilöt ovat syyllistyneet vakavaan pahoinpitelyyn. Mitä olette saaneet poliisilta tietää?

– Keskustelut ovat vielä poliisin kanssa käynnissä, enkä kommentoi niitä sen enempää.

FC Lahti sanoo tiedotteessa tuomitsevansa jyrkästi kaiken väkivaltaisen käytöksen, rasismin ja syrjinnän kaikissa olomuodoissaan, sekä kentällä että sen ulkopuolella.

– FC Lahti haluaa, että kaikille ihmisille, riippumatta esimerkiksi etnisestä taustasta, ihonväristä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnosta, tarjotaan täsmälleen samanlaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja mm. urheilutapahtumiin turvallisesti, tiedotteessa lukee.

Seuran mukaan lauantaina 18.9. pelattavassa ottelussa FC Lahti–AC Oulu muut katsomonosat kannattajakatsomoa lukuun ottamatta ovat normaalisti auki.