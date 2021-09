Kommentti: Kovaa vauhtia tyhjenevää Interiä uhkaa vaipuminen unohdukseen – ”Ennusmerkit ovat huolestuttavia”

Interissä menee melkein kaikki uusiksi. Jos valinnat osuvat väärään, on Turussa edessä uusi synkkä aikakausi, kirjoittaa Janne Oivio.

Interissä ei tunneta keskinkertaisuutta. On vain äärimmäistä erinomaisuutta ja äärimmäistä epäerinomaisuutta.

2010-luvulla turkulaisseura on sijoittunut neljästi hopealle ja kerran neljänneksi – ja vastapainona kaksi kertaa yhdeksänneksi ja kerran sijoille 10 sekä 11. Harvassa ovat kaudet, kun Inter on jurnuttanut anonyymisti keskikastissa. Melko nuori, 31-vuotias seura, on aina osannut ikäisekseen poikkeuksellisella tavalla herättää tunteita kentällä ja sen ulkopuolella.

Inter tunnetaan pelaajien ja valmentajien keskuudessa pelaajistaan huolehtivana, vakaana seurana. Se on luotettava palkanmaksaja. Tätä viimeistä kohtaa ei kannata aliarvioida, kun muistaa suomalaisen jalkapallon krooniset maksuvaikeudet.

Vaan mitä on edessä, kun päävalmentaja Jose Riveiro jättää sinimustat kauden päätteeksi?

Ennusmerkit ovat huolestuttavia. Valmentajaa ei ole. Pelaajasopimuksia ensi kaudeksi on koossa vain kourallinen. Niistä merkittävin, maalitykki Benjamin Källmanin, jatkuu vain ensi vuoden kesäkuuhun saakka.

Valmentaja Jose Riveiron ja vanhan seurajohdon välit tulehtuivat talvella, kun Elias Mastokangas lainattiin valmentajan selän takana Maarianhaminaan.

Hänet on pakko saada talvella myytyä, tai muuten edessä on tuttuakin tutumpi kohtalo pelaajamarkkinoilla: huippupelaaja jättää Interin vapailla papereilla, ei muhkean siirtokorvauksen saattelemana.

Seuran kulisseissa paineet ovat kovat. Tekninen johtaja Vesa Mäki jätti seuran kaikessa hiljaisuudessa viime keväänä. Hänen tehtävänsä otti kontolleen seurasuosikki Jani Meriläinen.

Meriläinen tuntee seuran kuin omat taskunsa, muttei ole kokenein joukkueen rakentaja. Ei etenkään, kun käytännössä koko palapeli pitää rakentaa alusta loppuun.

Inter ei pysynyt mestaruustaistelussa alkukauden jälkeen.

Petteri Forsellin hankkiminen oli loistoveto, mutta toisaalta sellainen, joka ei varsinaisesti vaadi perinpohjaista scouttaustyötä. Hänelläkään ei ole ensi kaudesta sopimusta.

Kaiken keskellä mm. HJK nuuskii innokkaasti turkulaisseuran parhaiden pelaajien ympärillä. Kiinnostusta riittää tiettävästi ainakin toppareita Rick Kettingiä ja Arttu Hoskosta kohtaan – ja tarvettakin, kun Daniel O’Shaughnessy siirtyy Saksaan, eikä Markus Halstin loukkaantumisista tunnu tulevan loppua.

Varmaa on, että Interin pelaajilla riittää kysyntää ympäri liigan ja maailmallakin. Meriläisellä riittää työsarkaa.

Väkivahva hyökkääjä Benjamin Källman kiinnostaa Turun ulkopuolellakin.

Kaiken tämän taustalla kytee se isoin kysymys eli valmentaja-asia. Riveiro loi seuralle pitkästä aikaa selkeän pelillisen identiteetin. Seuraajaa etsitään tiettävästi ensisijaisesti ulkomailta ja jatkamaan Riveiron luomalle pohjalle.

Ajatus on oikea, mutta onnistuuko toteutus? Helpommin sanottu kuin tehty.

Job Dragtsman jälkeen Turussa nähtiin karusti, miten käy, kun valmentajanimitykset menevät metsään. Inter oli pudota liigasta.

” Inter menee pitkälle vain, kun Håkans hinaa sen.

Meriläisen on onnistuttava tässä kaikessa kaventuvien talousrealiteettien keskellä. Håkansin suku ei syydä Interiin enää aivan samalla tavalla rahaa kuin ennen.

Jos Interin taustoilta yksi selkeä moitteen sija löytyy niin se, että Håkansin suvun valaman kivijalan tueksi ei ole onnistuttu rakentamaan sellaista sponsoriyhteisöä, joka pystyisi pitämään seuran taloudellisesti yhtä kilpailukykyisenä muihin kärkiseuroihin verrattuna kuin takavuosina. Inter menee pitkälle vain, kun Håkans hinaa sen. Tämä ei ole muuttunut kolmen vuosikymmenen aikana.

Varmaa on, että ensi kaudella Veikkausliigassa nähdään hyvin erilainen Inter kuin nyt. Meriläisen ja hänen tiiminsä valinnat määrittelevät pitkälti seuran tulevaisuuden. Kun pelimerkit ovat eri luokkaa kuin ennen ja asema tukevasti HJK:n ja KuPSin vanavedessä, osoite saattaa olla ääripäiden seuralle se ikävin: harmaa keskinkertaisuus.