Tähtipelaajan lähtö yllätti KuPSin täydellisesti – mestaruushaaveille raskas isku

Nana Boateng lähti siirtoikkunan viime hetkillä CFR Clujin riveihin.

Jalkapallon siirtoikkuna päättyi Kuopion Palloseuran kannalta ikävästi. Joukkueen kapteeni ja yksi Veikkausliigan parhaista pelaajista, Nana Boateng, lähti seurasta ja siirtyi Romaniaan.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Boatengin siirtokuvio yllätti KuPSin täydellisesti. Hän siirtyi Romanian mestariseuran CFR Clujin riveihin. Koska Suomen siirtoikkuna oli jo mennyt kuun puolivälissä kiinni, ei KuPS pystynyt varautumaan tähtipelaajansa lähtöön millään tavalla.

Seura oli jo aiemmin siirtoikkunan aikana kokenut yhden menetyksen, kun hyökkääjä Lucas Rangel siirtyi Ukrainaan FC Vorsklan riveihin.

Rangelin lähtö oli kuitenkin suunnitellumpi, ja KuPS oli jo lähtöhaluista tietoisena ehtinyt hankkia hänen korvaajakseen Tim Väyrysen.

Brasilialaishyökkääjä siirtyi seuraan, jonka KuPS pudotti Konferenssiliigan karsinnoissa.

Kuopiossa oletettiin kuitenkin, että Boateng jäisi seuraan kauden loppuun saakka. KuPSissa eläteltiin jopa toiveita pelaajan pitämisestä tätä kautta pidemmälle, vaikka hänen lähtöhalunsa olivat tiedossa jo viime talvena.

Boateng herätti Clujin kiinnostuksen jo vuosi sitten, kun seura pudotti KuPSin Euroopan liigan pudotuspelikierroksella. Romanialaiset yrittivät ostaa Boatengin KuPSista, mutta tuloksetta. Pelaaja kipuili talvella voimakkaasti siirron perään, mutta tilanne saatiin tuolloin korjattua.

Koska Boatengin sopimus päättyy kauden jälkeen, saattoi Cluj aloittaa kesän aikana neuvottelut pelaajan kanssa uudelleen ja ilman KuPSia välissä.

Simo Valakari kerää kiitosta KuPSin päävalmentajana.

KuPSin riveissä suurin huoli oli, että Boatengin seuraava osoite olisi ensi kaudella sen pahin kotimainen kilpailija HJK.

Huoli kasvoi entisestään, kun Boateng otti HIFK:ta vastaan selittämättömältä tuntuneen keltaisen kortin, joka vei hänet pelikieltoon HJK:ta vastaan.

HJK:n sijaan taustalla tapahtui muuta. Clujin uusiutunut kiinnostus tuli IS:n tietojen mukaan puskista.

Boatengin edustajat ilmoittivat tiettävästi KuPSin johdolle joitain päiviä ennen Romanian siirtoikkunan sulkeutumista siitä, että Boateng olisi solminut esisopimuksen siirrosta Clujin riveihin ensi kaudeksi.

Pelaaja itse kuitenkin halusi siirtyä välittömästi, koska janosi pelaamaan Konferenssiliigan lohkovaiheen pelejä. Euroopan jalkapalloliitto Uefan sääntöjen mukaan pelaaja on oikeutettu pelaamaan uudessa seurassaan lohkovaiheen pelejä, jos on ollut aiemmin kilpailussa mukana vain karsintavaiheessa, kuten Boateng KuPSin mukana oli ollut.

KuPS esiintyi edukseen europeleissä tällä kaudella ja on Veikkausliigassa toisena.

IS:n tietojen mukaan KuPS oli kahden valinnan välissä: joko Boatengin voisi päästää heti Clujiin ja saada samalla siirtosumma tai päästää vasta kauden päätteeksi ilmaiseksi.

Jälkimmäinen vaihtoehto olisi ollut paras ratkaisu mestaruustaistelun kannalta, mutta joukkuedynamiikka olisi voinut kärsiä. Kapteeni Boateng oli johtanut joukkuetta moitteetta, mutta valmennuksen huolena oli, että toistamiseen siirron blokkaamisen vuoksi tulistuva Boateng olisi voinut olla joukkueharmonialle vahingoksi.

Seuran johto päätyi lopulta myymään Boatengin. Tiettävästi siirtosumma on noin 125 000 euroa – ei likimainkaan Veikkausliigan parhaan pelaajan väärtti, mutta kelpo summa varmuudella lähtevästä pelaajasta.

Loppulasku on kuitenkin raskas. HJK:ta jahtaava KuPS on yhdeksän pistettä HJK:ta jäljessä ja sillä on yksi ottelu vähemmän pelattuna. Nouseminen mestaruustaisteluun on yhä mahdollista, mutta joukkue joutuu tekemään sen ilman parasta pelaajaansa.

KuPSin päävalmentaja Simo Valakari ei halunnut kommentoida pelaajasiirtoja IS:lle. Toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen ei vastannut yhteydenottoihin.