Petteri Forsell yllätti tekemällä loppukauden sopimuksen FC Interin kanssa. Varmistaako jalkapallotaiteilija turkulaisseuralle mitalin?

Suomi-futista seuraavat hieraisivat silmiään muutama viikko sitten, kun Petteri Forsellin uutisoitiin siirtyvän loppukaudeksi FC Interiin.

Forsell kertoo, että kesän siirtoikkuna oli vaikea. Kysyntää oli, mutta se oli vääränlaista tai tuli väärästä suunnasta.

– Kaikki ulkomaan tarjoukset olivat puolta pienempiä, mitä edellisessä ikkunassa. Sanoin suoraan, etten halua miettiä niitä tai alkaa neuvotella. Jos mennään kauemmaksi kotoa, vaikka eksoottisempiin paikkoihin, niin korvaus pitäisi saada paremmaksi.

Hän ei halua tarkentaa, mistä ”eksoottisista maista” tarjouksia tuli.

Kun Forsell oli koko kesän ihmetellyt ”huonoja tarjouksia maista, mitä ei jaksanut edes miettiä”, hän suuntasi katseen kotimaahan.

Petteri Forsell on Kokkolan Pallo-Veikkojen kasvatti.

Suomessa Forsell neuvotteli muutaman veikkausliigaseuran kanssa, joista loppusuoralle eteni kaksi vaihtoehtoa. Niistä Interin päävalmentaja Jose Riveiro vakuutti hänet.

– Inter oli ainoa seura, jonka valmentajankin kanssa keskustelin. Toimintatavat ja idea jalkapallosta kohtasivat puhelun aikana.

Interin tarjoukseen tarttumista Forsell kuvailee ”turvalliseksi päätökseksi”.

Petteri Forsell yrittää metsästää turkulaisseuralle mitalia ja europaikkaa ensi kaudeksi.

Turkulaisseura tippui europeleistä jo ensimmäisellä kierroksella, eikä ole pystynyt haastamaan HJK:ta ja KuPSia liigan mestaruustaistossa. Tällä materiaalilla Interin on kuitenkin kyettävä taistelemaan mitalisijoista ja europaikasta ensi kesälle.

Benjamin Källman, Timo Furuholm, Taiki Kagayma, Forsell... Riveirolla on pohdinnan paikka, sillä joukkueen hyökkäyspäähän on nyt tarjolla monta laatupelaajaa.

Forsell roolittaisi itsensä kärjen alapuolelle.

– Jos meillä on noin hyviä hyökkääjiä, ei minun kannata mennä niiden vierelle seisomaan. Parempi on ruokkia niitä, ja jos pelin aikana tapahtuu jotain, niin osaan muuttaa pelaamistani, jotta hyökkäys saadaan toimimaan.

Huimasta laukaisutaidostaan tunnetulle Forsellille on luonnollisesti langetettu myös erikoistilannevastuuta.

Vaikka Inter on ollut koko kauden mitalisijojen tuntumassa, sen otteet ovat ailahdelleet liikaa kärkijoukkueisin nähden.

Forsellilla riittää kuitenkin uskoa siihen, että turkulaisseura nappaa itselleen mitalin ja europaikan.

– Katson sarjataulukossa vain edellä olevia. En edes tiedä, mitkä joukkueet ovat alapuolellamme. Ensimmäisten treenien jälkeen olin tosi yllättynyt siitä, että Interillä on noinkin vähän pisteitä. Mutta Veikkausliigan taso on on nousussa ja yläpuolella on kovia joukkuetta. Kiva lähteä haastamaan.

Forsellin debyytti sinimustissa oli mainio: hän syötti molemmat maalit Kupittaalla, kun Inter kaatoi Ilveksen lukemin 2–0. Voit katsoa molemmat maalit yllä olevalta videolta.

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäen mukaan turkulaisseura on kaivannut Källmanin ja Furuholmin alapuolelle Forsellin kaltaista kymppipaikan pelaajaa, joka pystyy antamaan murtavia syöttöjä.

– Riveiro löytää sopivat roolit sekä Forsellille, Furuholmille että Källmanille, jotta hän saa kaikki kolme kentälle samaan aikaan. Forsell voi olla iso jokerikortti loppukauteen.

Inter on pystynyt tällä kaudella painamaan pelin lähelle vastustajan päätyä, mutta joukkueella on ollut vaikeuksia murtaa matalaa blokkia.

– Nyt Interillä on täsmäase nimenomaan siihen, Rajamäki alleviivaa.

Tim Sparv, Daniel O’Shaughnessy, Kasper Hämäläinen, Tim Väyrynen ja Forsell. Kotimaan kentät vilisevät nyt A-maajoukkueesta tuttuja pelaajia.

Forsellin mielestä tämän pitäisi näkyä myös sarjan arvostuksessa. Forsell kehuu sarjassa pelaavien tasoa ja luonnehtii Interin pelityyliä viihdyttäväksi.

KPV-kasvatti pelasi Veikkausliigassa viimeksi kaudella 2019, kun hän vahvisti HJK:ta loppukauden ajan lainalla Puolan divariin aiemmin keväällä tippuneesta Miedz Legnicasta.

Forsell täyttää lokakuussa 31 vuotta. Oliko tämä oikea hetki palata Veikkausliigaan?

– Jos olisin tarttunut huonompaan tarjoukseen ulkomailla ja mennyt kuin sika säkissä uuteen maahan, olisiko sieltä saanut mitään irti? Nyt olen paikassa, missä minusta tiedetään kaikki pelaajana.

Olkoot Forsellin pesti Veikkausliigaan sitten muutaman kuukauden mittainen tai pysyvä, vieraskoreudesta häntä ei voi syyttää.

Debyyttiottelunsa jälkeen hän kutsui turkulaisille rakkaita piispanmunkkeja ”berliininmunkeiksi”. Se oli kuin sotahuuto.

– Ehkä annoin itselleni vain enemmän paineita, nyt on varmaan hyvä paikka onnistua, Forsell naurahtaa.

Kuka? Jani Petteri Forsell Forsell otteli Veikkausliigassa viimeksi vuonna 2019. Syntynyt: 16. lokakuuta 1990 Kokkolassa.

Pelipaikka: hyökkäävä keskikenttä.

Ammattilaisura: 2007–08 KPV (Ykkönen), 2009 VPS (Veikkausliiga), 2010–12 IFK Mariehamn (Veikkausliiga), 2012–13 Bursaspor (Turkin liiga), 2013–15 IFK M, 2016–19 Miedz Legnica (Puolan 1. divisioona, Puolan liiga), 2017 Örebro SK (Allsvenskan), 2019 HJK (Veikkausliiga), 2020 Korona Kielce (Puolan liiga), 2020–21 Stal Mielec, 2021 FC Inter (Veikkausliiga).

A-maajoukkue: 10 ottelua (1 maali).

Mitä Puolassa tapahtui? Onko Forsell jäämässä Veikkausliigaan? Mitä mieltä Forsell oli Huuhkajien EM-kisajoukkueesta? Entä millaiset ovat Forsellin ja Markku Kanervan välit?