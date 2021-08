Moshtagh Yaghoubi oli 5-vuotias, kun isä ammuttiin kotipihalla – nyt hän haluaisi saada yhteyden Afganistanissa oleviin siskoihinsa

Afganistanin Kabulissa syntynyt HIFK:n jalkapalloilija Moshtagh Yaghoubi on syvästi huolissaan sukulaistensa puolesta.

Helsingin IFK:n afganistanilaistaustaiset pelaajat Moshtagh Yaghoubi ja Mosawer Ahadi esittelivät sunnuntaina ennen KuPS-ottelua kentällä pikaisesti Afganistanin lippua.

Hetki oli lyhyt ja lähes huomaamaton, mutta viesti meni perille.

– Se oli pienintä, mitä voin tehdä. Haluan ihmisille mahdollisimman paljon tietoisuutta Afganistanin tilanteesta. Olen heidän (afganistanilaisten) surunsa ja vaikeuksiensa mukana, Yaghoubi sanoi ottelun jälkeen.

Yaghoubilla on Afganistanissa kaksi isosiskoa ja muita sukulaisia. Huoli heidän kohtalostaan kaihertaa.

– Tällaisina aikoina voi oikeastaan vain toivoa parasta. Ei voi oikein tehdä mitään, pelaaja sanoi hiljaisella äänellä.

Yhteyden saaminen Afganistaniin on ollut käytännössä mahdotonta.

– Se lisää stressiä. Jos saisi yhteyden, helpottaisi edes vähän. Äitini oli onneksi kuullut jotakin kautta, että siellä olisi kaikki hyvin. Sukulaiset ovat lähinnä kotonaan, Yaghoubi kertoi.

Hänen ajatuksensa hakeutuvat joka päivä jatkuvasti Afganistaniin, mitä runsas uutistarjontakin ruokkii.

Asiaa ei ole auttanut se, että hänen edustamansa HIFK joutui viettämään ennen sunnuntaita kokonaisen kuukauden ilman otteluita koronavirustartuntojen ja karanteenien takia.

– Karanteenissa en saanut ajatuksia muualle (Afganistanista). Parin tunnin ajan treeneissä asia oli pois mielestä, mutta sitten se heti palasi taas.

– Minulla on täällä kaikki hyvin. On katto päällä ja turva. Stressin määrä sukulaisteni ja muiden synnyinmaalaisteni puolesta on vain kova.

Yaghoubi syntyi Kabulissa 1994. Lapsuus oli kova. Yaghoubin isä ammuttiin perheen kotipihalle pojan ollessa vasta viisivuotias.

Perhe pakeni pian sen jälkeen Iraniin ja päätyi lopulta Suomeen 2006.

Yaghoubi löysi jo varhain ilon muun muassa jalkapallosta. Hänet tunnetaan monipuolisista pallotaidoistaan. Hän on pelannut Suomen poikien ja nuorten maajoukkueissa yli 30 ottelua sekä kuusi A-maaottelua.

Yaghoubi teki sunnuntaina KuPSia vastaan HIFK:n johtomaalin. KuPS voitti kuitenkin lopulta 5–1.

Moshtagh Yaghoubi laukoi HIFK:n johtoon KuPSia vastaan.

– Totta kai oli taas kiva pelata, mutta tulos harmittaa, pelaaja sanoi ammattilaisen ylpeydellä.

Tappio asettui kuitenkin nopeasti mittasuhteisiin. Ottelun jälkeen pystyi juttelemaan kaverien kanssa ja menemään kotiin ilman pelkoa omasta turvallisuustilanteesta.

Pelaajan ilmeestä näki häviötä suuremman tuskan. Ajatukset läheisten tilanteesta eivät hellitä.

– Minulla on ollut viime aikoina vaikea nukkua. Stressi on niin kova ja huoli suuri, Yaghoubi sanoi tummuvassa helsinkiläisillassa.