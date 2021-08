Juuri hävinnyt HJK itsevarmana europelistä – ”Ei ole mitään syytä, miksemme voisi voittaa”

HJK:n riveissä nähtiin positiiviset puolet tappiollisesta Fenerbahce-ottelusta.

Maalin tappio Turkissa ei ole pelkästään huono asia – jos viikon kuluttua pääsee yrittämään uudelleen. Fenerbahce oli kotonaan parempi maalein 1–0 HJK:ta vastaan, mutta helsinkiläisten leirissä ei lannistuttu.

Kaksiosaisen Euroopan liigan pudotuspelikierroksen panoksena on paikka lohkovaiheessa.

Valmentaja Toni Koskela oli tyytyväinen tappiosta huolimatta. Hän menetti vain hieman ennen ottelua kaksi tärkeää pelaajaa kokoonpanosta: toppari Miro Tenhon ja pelintekijä Lucas Lingmanin.

– Kaksijakoiset ajatukset ottelusta, kun huomioi lähtökohdat. Piti tehdä kovia ratkaisuja, kun suunnitelmat muuttuivat. Ja mielestäni pelasimme tosi hyvän pelin, etenkin ensimmäisellä jaksolla, Koskela kiitteli omiaan.

Tim Sparv tuurasi Lingmania pätevästi keskikentällä, kuten Huuhkajien kapteenilta on lupa odottaakin. HJK ei pariin poissaoloon kaadu.

Tappion huomioiden hyvään mieleen oli hyvä syy. HJK pelasi hyvin ja hallitsi useissa eri vaiheissa peliä, vaikka Fenerbahce olikin enemmän niskan päällä. Se on silti harvinaista niinkin vaikeassa paikassa vierasjoukkueelle kuin mitä Turkki on. Fenerbahce on rutinoitunut suurseura – mutta myös HJK pystyi osoittamaan oman rutiinitasonsa.

– Ei ole mitään syytä ajatella, miksemme voisi voittaa. Tulos oli nyt sellainen, että meillä on hyvä mahdollisuus. Olemme myös näyttäneet, että olemme kotona tosi vahvoja, Koskela alleviivasi ennen ensi viikon toista osaottelua Helsingissä.

Bolt-areenalla HJK saa paitsi kotiyleisön tuen niin myös pitkäaikaisen euro-ottelujen kotiaseensa eli stadionin tekonurmen.

– Maissa, joissa pelataan pääsääntöisesti nurmella, tekonurmi koetaan epämiellyttävänä asiana. Tokihan taitavat pelaajat pärjäävät aina, mutta kyllä toivon, että alusta on meille etu.

HJK on jo varmistanut paikan Konferenssiliigan lohkovaiheessa. Se voi lähteä ensi viikon peliin aggressiivisesti tämänkin selkänojan turvin.

– Tilanne on se, että kaikki on auki ensi torstaina. Tappio harmittaa, mutta tällä tuloksella kaikki on auki ensi torstaina.