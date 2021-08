Kommentti: Ilves kaasutti kylmästi Jarkko Wissin yli – kovalla tiellä oli vääjäämätön loppu

Jarkko Wiss jätti kestävän perinnön Ilvekseen, mutta kuudes vuosi oli jo liikaa, kirjoittaa Janne Oivio.

Ilves tiputti uutispommin tiistai-iltana. Jarkko Wissin potkut tulivat yllätyksenä, vaikka esimerkiksi Wissin ja pelaajien kehnoista väleistä kuului kuiskutuksia silloin tällöin.

Kenties Aamulehden taannoinen juttu Ilveksen tausta­kuohunnasta läväytti seurajohdon mielestä mato­purkin liiankin julkisesti auki kaiken kansan silmien edessä.

Ehkä nyt vain oli oikea aika, hieman ennen maajoukkuetaukoa.

Tai ehkä kulisseissa tapahtui jotain, joka muutti tilanteen peruuttamattomasti.

Tiedämme vain, että Wiss on nyt Ilveksen ex-päävalmentaja.

Jarkko Wiss joutui odottamaan tilaisuuttaan veikkaus­liiga­valmentajana viisi vuotta pidempään kuin olisi pitänyt – loput voi käydä lukemassa Tampere Unitedin historiikista. Kun hän sai tilaisuutensa, hän käytti sen ja osoitti olevansa yksi kekseliäimmistä valmentajista liigassa. Tulokset näkyivät menestymällä vuodesta toiseen yli odotusten.

Wiss tiedettiin aina erittäin vaativaksi valmentajaksi. Palautteen antamisen tyyli oli tiettävästi aika kirpeä. Se hiersi pelaajia, jotka antoivat kaikkensa ja tiesivät samalla olevansa vuodesta toiseen palkka­kuopassa. Halu pistää kaikki peliin päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen alkoi rapautua hiljalleen, monen eri asian summana. Eikä toden totta vain Wissin vuoksi.

” Ei ensimmäistäkään kiitoksen sanaa, ei luetteloa joukkueen saavutuksista valmentajan alaisuudessa, ei lämmintä toivotusta jatkoon. Ei yhtään mitään.

Wiss oli ehdoton. Eikä pidä käsittää väärin, ei se huono asia ole. Vaatimus­taso näkyi tulos­taululla: aina viiden parhaan joukossa. Pronssi. Suomen cupin voitto. Ja kaikki melko vaatimattomalla budjetilla.

Palkitsevaa ja kuluttavaa samaan aikaan, kaikille.

Kun osapuolten tiet erosivat tiistaina, ne todella erosivat. Ilveksen verkko­sivuilla oli myöhään eilen illalla vain kylmä­kiskoinen muutaman lauseen tiedote, jossa kerrotaan Wissin potkuista luottamus­pulan takia.

Eetu Mömmö (oik.) on ollut kauden johtavia pelaajia Ilveksessä, mutta hänkin on vaihtamassa maisemaa.

Ei ensimmäistäkään kiitoksen sanaa, ei luetteloa joukkueen saavutuksista valmentajan alaisuudessa, ei lämmintä toivotusta jatkoon. Ei yhtään mitään.

Wissin lähtöpasseista tiedotettiin samalla lämmöllä kuin isossa organisaatiossa tiedotetaan siitä, että firman toimistolla tarjoaman kauramaidon toimittaja vaihtuu.

”Uuden”, vuonna 2015 Veikkausliigaan palanneen Ilveksen piti olla lämpimämpi, maan­läheisempi.

Vaikka välit olisivat menneet – eikä asian käsittely­tapa jätä mitään epä­selväksi – voi hommat silti hoitaa myös tyylikkäästi.

Ilveksestä tehtiin selväksi, että nyt haluttiin ”uusi suunta”. Tämä on yksi tapa sanoa asia.

Toisaalta, kun Ilveksen pomo Ilkka Pohjoismäki sanoo, että ”haluamme olla julkisestikin seura, johon halutaan tulla”, se ei jätä hirveästi mielikuvituksen varaan.

Lue lisää: Ilveksen pomolta kovaa puhetta Jarkko Wissin potkuista

Ei, vaikka muutamalla kiertoilmauksella hieman väistettiin sormen suoraa osoittamista. Riviväli oli niin suuri, että välistä lukeminen on aika helppoa.

Selväksi Ilveksestä haluttiin tehdä myös se, että Aamulehden viimeisimpänä julkisuuteen nostama – mutta puheen tasolla vuosien ajan koko futisväen tarkasti tiedostama – Ilveksen vaatimaton palkkataso ei ollut seuran vika tai vastuu sekään. Rahaa jäi käyttämättä budjetissa, ja päävalmentaja oli mukana päättämässä asioista.

” On täysin kiistatonta, että Wissin johdolla Ilves kehitti nuoria pelaajia erinomaisesti.

Eli: seura oli menettänyt vetovoimansa, pelaajabudjettia ei käytetty kokonaan, pelaajahankinnoista oli eripuraa ja ”jostain se aina johtuu”, kun pelaajat vaihtoivat Ilveksestä maisemaa.

Vain yksi mies seurassa vaihdettiin.

Tuliko asia selväksi?

Ilves menestyi Jarkko Wissin päävalmentaja-aikana hyvin ja nosti monta nuorta pelaajaa uudelle tasolle. Se yhtälö ei ole helppo.

En tiedä, miten isoa valtaa Wiss seurassa käytti pelaaja­hankinnoissa ja sopimus­neuvotteluissa. Versioita on erilaisia. On mahdollista, että hän on iso syypää sille, että vain kahden vuoden takainen cupin voittaja­joukkue on hajonnut lähes kokonaan.

Silti nyt tehdylle ratkaisulle ei ollut ainakaan urheilullista perustetta. On täysin kiistatonta, että hänen johdollaan Ilves kehitti nuoria pelaajia erinomaisesti ja antoi lukemattomille tulikasteensa liigassa, sekä tien eteenpäin. Tämän tekeminen ja menestyminen samaan aikaan ei ole helpommasta päästä.

Samalla ymmärrän seurajohtoa. Luottamus päivän­selvästi oli mennyt, välit olivat poikki, ja Pohjoismäki on silloin aivan oikeassa sanoessaan, että tuolloin vaihto­ehtoja ei ole. Ja silloin on parasta myös puhua asioista suoraan.

Sen tiedän, että Wiss olisi joka tapauksessa ansainnut tyylikkäämmät jäähyväiset. Ilves ei olisi nykyisessä asemassaan hyvänä liigajoukkueena ilman häntä.

On ilmiselvää, että seuran ja päävalmentajan visiot joukkueen suunnasta olivat täysin erilaiset. Kun yhtälöön lisää kunnian­himoisen, erittäin vaativan valmentajan sekä yhtä päättäväisen seura­johdon, on loppu­tulema lähes vääjäämätön.

Harva valmentaja kestää edes viittä vuotta samassa pestissä. Kuudes vuosi oli lopulta liikaa Wissille ja Ilvekselle. TPV:n kasvatti joutuu tuskin kovin kauaa etsimään uutta työnantajaa.