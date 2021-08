Ilveksen pomolta kovaa puhetta Jarkko Wissin potkuista

Seurapomo Ilkka Pohjoismäen mukaan Jarkko Wiss ei nauttinut enää seura­johdon luottamusta, ja vaihto penkin takana oli tehtävä.

Jarkko Wiss ei jatka Ilveksen päävalmentajana. Puheenjohtaja Ilkka Pohjoismäen mukaan luottamusta joko on tai ei ole.

Päävalmentaja Jarkko Wissin viiden ja puolen kauden mittainen aikakausi Ilveksen peräsimessä tuotti yhden Suomen cupin voiton sekä sijoittumisen liigassa viiden parhaan joukkoon joka vuosi.

Seuran heikentynyt vetovoima oli kuitenkin merkittävä syy sille, miksi Ilves päätti vapauttaa Wissin tehtävästään kesken kuluvan kauden. Näin kertoo Ilves Edustus Oy:n hallituksen puheen­johtaja Ilkka Pohjoismäki.

– Luottamus on sellainen asia, että jos se on alle sata, eli 99 tai 90, niin sitä ei ole. Se tilanne ei synny hetkessä, vaan pidemmän ajan saatossa. Tulimme tilanteeseen, jossa yrityksen johto tuli tulokseen, että vapautamme pää­valmentajan ja lähdemme uuteen suuntaan, Pohjoismäki sanoo suora­sukaisesti.

– Haluamme olla julkisestikin seura, johon halutaan tulla. Voi sanoa, että tässä on pidempään ollut haasteita saada joukkueeseen kokeneita, hyviä pelaajia. Haluamme siihenkin muutoksen. On sitten juniori tai kokenut pelaaja, haluamme, että he näkevät meidät seurana, jossa voi kehittyä ja pärjätä.

Ei mennyt Ilveksellä putkeen viime aikoina. Ilkka Pohjoismäen mielestä vaihto oli tehtävä.

Ilta-Sanomat tavoitti Wissin, mutta hän ei halunnut kommentoida irti­sanomistaan.

Pohjoismäen mukaan Wiss onnistui kehittämään nuoria pelaajia, ja puheen­johtaja kiittää valmentajaa tämän panoksesta. Siitä huolimatta nyt oli aika uudelle suunnalle.

Aamulehti uutisoi viime viikolla, että joukkueen sisällä oli kytenyt jo jonkin aikaa. Pelaajat olivat tyytymättömiä mm. palkkoihin ja Wissin ehdottomuuteen valmentajana. Nämä seikat olivat osiltaan johtaneet monen johtavan pelaajan lähtöön seurasta.

Vaihtuvuus on ollut huomattavaa. Esimerkiksi vuoden 2019 Suomen cupin mestari­joukkueesta enää harva avainpelaaja on rivissä. Pelkästään viime kauden joukkueesta lähtivät mm. Mika Hilander, Diogo Tomas, Jair ja Lauri Ala-Myllymäki.

Viime vuosien avainpelaaja Felipe Aspegren lähti kesken tämän kauden KuPSiin.

Onko johdon mielestä Wiss ollut syy sille, etteivät kokeneet pelaajat halua Ilvekseen?

– No, se on toimittajan oma johtopäätös, mutta me haluamme viestiä myös sitä, että haluamme olla joukkue, johon kaikki ovat kiinnostuneita tulemaan ja kehittymään.

Onko Wiss johdon mielestä merkittävä syypää sille, että niin moni viime vuosien avain­pelaaja on lähtenyt seurasta?

– Näistä asioista saan itsekin lukea lehdistä. Teillä toimittajilla on aika hyviä lähteitä tai päätelmiä, mutta eihän hyvistä pelaajista mikään joukkue halua luopua. Jostain se aina johtuu. Ne syyt saa aina jokainen itse päätellä, enkä minä niitä sano. Haluan sanoa, että Ilves ry tuottaa jatkuvasti pelaajia, ja meille on tärkeää pystyä kehittämään heitä pelimiehiksi ja ulkomaille.

Pohjoismäki painottaa, että Ilves haluaa olla paitsi kasvattaja, myös selvitä eurokentille.

– Eurokentät ovat meille selkeä tavoite. Silloin tarvitaan moni­puolinen joukkue. Puhutaan rahastakin, mutta kyllä meillä olisi pelaaja­budjetissa käyttämätöntä rahaa ollut. Enemmän tehdään nyt selväksi se asia, että haluamme tulevaisuudessa kokeneita pelaajia.

Puheenjohtajan mukaan pelaajahankinnoista päätti seurassa isompi joukko, mutta valmentajalla on aina painava rooli kokonaisuudessa.

– Puhun nyt yleisellä tasolla, mutta jos jollain on valta päättää, kuka pelaa, niin on aika haastavaa tehdä kokonais­valtaista yhteis­työtä joka sektorilla. Ei hyödytä ostaa parastakaan kaveria, jos häntä ei peluuteta. Mutta tietenkään ei pidä käyttää rahaa vain sen takia, että sitä on. Oikeiden pelaajien löytäminen ei koskaan ole helppo juttu.

Uusi päävalmentaja Toni Kallio aloittaa tehtävässään välittömästi. Hän on toiminut aiemmin Wissin apulaisena. Ilves aikoo antaa Kalliolle loppu­kauden aikaa vakuuttaa, että hän on pääpostin arvoinen.

– Hän on erinomainen valmentaja ja ollut meillä putkessa sopivasti tulossa. Samalla tavalla kuin me kasvatamme pelaajia, valmentajillamme on mahdollisuus kasvaa isompiin vastuisiin. Nyt hänelle tarjoutui se mahdollisuus.