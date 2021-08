HIFK pääsi palaamaan harjoituksiin tiistaina. Yllä leijuu kuitenkin vielä jatkotartunnan peikko.

Koronapiinassa viime viikot elänyt HIFK:n veikkaus­liiga­joukkue sai tiistaina ilouutisia: joukkue pääsee palaamaan harjoituksiin.

Viime viikon perjantaina IFK:lle oli tullut kovaa jobinpostia, kun joukkueessa paljastui jälleen uusi korona­tartunta. Maanantaina tehdyt testit kuitenkin vapauttivat karanteenista kaikki testatut yhtä lukuun ottamatta.

– Yhden pelaajan testitulos ei ehtinyt varmistua ennen tiistain harjoituksia, ja tietysti koronaa sairastava pelaaja on yhä eristyksissä. Muilta osin kaikki palasivat harjoituksiin tiistaina, seuran toimitus­johtaja Christoffer Perret kertoi tyytyväisenä.

Heti perään Perret muistuttaa, että IFK ei ole ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa.

– Viime viikolla saatiin ihan sama tieto. Kaikki testit olivat negatiivisia, mutta heti ensimmäisissä harjoituksissa tilanne iski uudestaan päälle.

Viime viikolla Ilves-ottelu siirtyi viime tingassa varmistuneen tartunnan vuoksi.

HIFK on pohtinut lisätoimia minimoidakseen mahdollisen uuden tartunnan ja sitä seuraavan karanteenin vaikutuksia. Nyt koko joukkue ei esimerkiksi käytä puku­koppia saman­aikaisesti, jotta koko joukkue ei voi altistua sisä­tiloissa. Joukkue on yhdessä ainoastaan ulkona harjoitus­kentällä.

– Suurin haaste on vieraspeleihin meneminen. Se on aika haastavaa ilman yhdessäoloa (linja-autossa).

IFK:n seuraavan ottelun päivämäärä selvisi tiistaina. Alun perin 20. elokuuta merkitty ottelu KuPSia vastaan pelataan 22. elokuuta. KuPSilla on Konferenssi­liigan pudotus­peli­ottelu Union Berliniä vastaan 19. elokuuta.

KuPS-ottelun päivämäärä on tiedossa, mutta siirrettyjen Ilves- ja Haka-ottelujen päivä­määriä ei ole vielä vahvistettu. Ne tiedotettaneen lähi­päivinä. HIFK:lle tulee kiireinen syyskuu, toden­näköisesti peräti 7–8 peliä.

Seuran tilanne Veikkausliigassa on pysynyt käytännössä muuttumattomana niiden viikkojen ajan, joina se ei ole voinut pelata. HIFK on liigassa kuudentena ja kiinni viimeisessä ylemmän loppusarjan paikassa, vaikka se on pelannut kahdesta kolmeen ottelua vähemmän kuin lähimmät haastajat.