Kabulissa syntynyt Fareed muutti 12-vuotiaana Suomeen – toivo vaihtui Afganistanissa pelkoon: ”USA:n presidentti sanoi, että kyllä ne pärjäävät”

Fareed Sadat seuraa Afganistanin tilanteen kehittymistä surullisena. – Olen aina toivonut, että voisin mennä omaan maahani, Sadat sanoi.

Amerikkalaisten joukkojen vetäytyminen Afganistanista on suistanut maan kaaokseen. Äärijärjestö Taleban on ottanut valtaosan maasta hallintaansa ja edennyt myös pääkaupunki Kabuliin.

Kun videot ja kuvat paikallisten ihmisten hädästä kaaoksen keskellä ovat levinneet maailmalle, se on aiheuttanut voimattomuuden tunnetta. Sitä potee jalkapalloilija Fareed Sadat, 22-vuotias afganistanilainen Suomessa.

– Tilanne on tosi surullinen. Kun amerikkalaiset ilmoittivat lähtevänsä pois, ilmapiiri oli toiveikas sen suhteen, että kyllä Afganistan pärjää. 20 vuotta amerikkalaiset olivat olleet maassa ja käyttäneet siellä paljon rahaa. Heti, kun he lähtivät, kävi sama kuin viimeksi. Taleban otti parissa viikossa koko maan haltuun, Sadat kertoo raskain äänenpainoin.

Sadat tuli Suomeen 2010-luvun taitteessa. Hänen isänsä oli tullut Suomeen pari vuotta aiemmin ja sai myöhemmin tuoda perheensä maahan. He asettuivat Espoon Kivenlahteen. Sadatin vanhemmat asuvat yhä Espoossa.

Perheen sukulaisia asuu yhä Afganistanissa, ja Sadatin vanhemmat olivatkin käymässä Kabulissa vain noin viikkoa ennen tilanteen täydellistä romahtamista.

– He tulivat takaisin joitakin päiviä sitten. Onneksi he pääsivät kotiin ennen kuin Kabul otettiin haltuun. Sukulaisiani asuu yhä maassa. En tiedä, missä he ovat juuri nyt, Sadat kertoo.

18-vuotias Fareed Sadat FC Lahden paidassa kaudella 2016.

Jalkapallo vei nuoren Sadatin mukanaan pian sen jälkeen, kun hän tuli Suomeen. FC Espoon kasvatti nousi vuonna 2017 Suomen alle 19-vuotiaiden maa­joukkueeseenkin. Hän on pelannut Veikkaus­liigassa ja alemmilla sarja­tasoilla. Sadat palasi juuri vanhaan seuraansa Musan Salamaan Poriin, kun pesti AC Oulussa ei sujunut suunnitelmien mukaan.

Jalkapallo ei kuitenkaan juuri nyt ole päällimmäisenä hänen ajatuksissaan. Kabulissa syntynyt ja Iranissa kasvanut Sadat asui nuorena myös Afganistanissa. Hän on huolissaan sukulaistensa puolesta. Hän ei tiedä, ovatko läheiset kunnossa tai välittömässä vaarassa.

Sadat ei myöskään usko julkisuudessa esitettyihin lupauksiin, että esimerkiksi amerikkalaisia auttaneet paikalliset selviäisivät ilman kostotoimia.

– Ihmiset ovat peloissaan. Taleban käy joka kämpän läpi. Ne menevät koteihin sisälle. En tiedä, mitä he etsivät, mutta ihmisiä pelottaa tosi paljon. Varsinkin, jos on sotilas tai jos on ollut tekemisissä amerikkalaisten kanssa. Tilanne on todella raju.

Sadat kertoo, ettei ole vihainen amerikkalaisille joukkojen vetämisestä, vaan pettynyt, koska luvatut asiat eivät toteutuneet.

– Vielä viime kuussa presidentti (Joe Biden) sanoi, että kyllä ne pärjäävät, kun amerikkalaiset ovat käyttäneet niin paljon rahaa aseisiin, opettaneet paikallisia sotilaita ja muuta. Ei mennyt kuin pari viikkoa (ja Taleban valtasi maan). 20 vuotta, ja mikään ei ole muuttunut.

Vaikka Sadat onkin kotiutunut hyvin Suomeen ja puhuu täysin virheetöntä suomea ja on Suomen kansalainen, hän luonnollisesti kaipaa synnyinmaataan.

Unelma kotiinpaluusta on tällä tietoa murskana.

– Olen aina toivonut, että voisin mennä omaan maahani niin, että siellä on rauhallista. Että voisin pelata siellä futista ja nähdä sukulaisia. Olen odottanut koko elämäni sitä, enkä tiedä, tuleeko sitä mahdollisuutta ikinä.