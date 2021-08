HIFK:n piina jatkuu – kaikki alkoi pysäyttävästä puhelusta

HIFK:n seuraavan ottelun päivämäärä ei ole vielä tiedossa. Alkuviikon koronatestit määräävät suunnan.

HIFK:n kausi on ollut erinomainen kentällä, mutta koronahuolet aiheuttavat vaikeuksia.

HIFK:n veikkausliigajoukkuetta piinaava koronakierre on pakottanut jo kolmen ottelun siirtoon viime viikkoina.

Tuorein takaisku tuli viime perjantaina. HIFK:n koko edustusjoukkue asetettiin karanteeniin. Joukkueen keskuudessa ilmeni uusi koronavirustartunta, ja koska joukkueen pelaajat olivat olleet henkilön kanssa samoissa tiloissa, niin joukkue asetettiin karanteeniin.

Tämän myötä lauantaille kaavailtu ottelu Ilvestä vastaan jouduttiin siirtämään. Kyseessä oli Ilveksen 90-vuotisjuhlaottelu.

Jo aiemmin 31.7. Hakaa ja 6.8. SJK:ta vastaan käytäviksi suunnitellut IFK:n ottelut oli jouduttu siirtämään koronatartuntaketjujen vuoksi. Tilanne asettaa IFK:lle ja Veikkausliigalle paineita löytää uudet pelipäivät, kunhan korona saadaan laannutettua IFK:n sisällä.

HIFK:N koronakurimus sai alkunsa heinäkuun lopussa. Hyvää kautta pelaava joukkue valmistautui matkustamaan Valkeakoskelle kohtaamaan Hakan.

Joukkueen johto sai pelipäivän aamuna tiedon, että eräällä pelaajalla oli flunssaoireita. Hänet passitettiin äkkipäätä koronatestiin ja käskettiin pysyä pois joukkueen läheltä.

Pelaaja ei saapunut paikalle, kun HIFK lähti bussilla kohti Valkeakoskea. Asiat sujuivat normaalisti niinkin pitkään, että joukkue ehti perille.

Noin puolitoista tuntia ennen ottelun alkua tuli pelätty vahvistus: pelaajalla oli koronavirustartunta. Koko joukkue oli altistunut, sillä pelaaja oli ollut edellisenä päivänä joukkueen palaverissa mukana, täysin oireettomana.

– Sehän tässä taudissa onkin se juttu, kun ei ole mitään oireita ensimmäisinä päivinä. Sitten yhtäkkiä tulee nuha, ja olet altistanut kaikki, jotka olet viimeisen kahden päivän aikana tavannut, harmitteli IFK:n toimitusjohtaja Christoffer Perret Ilta-Sanomille viikonloppuna.

HIFK:n toimitusjohtaja Christoffer Perret.

HIFK:n joukkueen oli pakko kääntyä takaisin kohti kotia, vain hieman ennen h-hetkeä – ja jokaisen samaan bussiin ahtautuneen takaraivossa takoi ajatus altistumisesta sekä mahdollisesta tartunnasta.

Monissa muiden maiden sarjoissa tartunnan saanut pelaaja eristetään joukkueesta, mutta joukkue voi jatkaa pelejä. Suomessa tämä ei ole mahdollista. Perret ei moiti järjestelmää vaan ainoastaan toivoo, että hänen joukkueensa pääsee pian pelaamaan.

Yhden ottelun siirtyminen ei ole haudanvakava asia, mutta HIFK:n tilanne muuttui pian vielä kiharaisemmaksi. Joukkueessa varmistui toinenkin tartunta, joten SJK-peli jouduttiin myös siirtämään.

Loppuviikosta tunnelin päässä oli valoa. Karanteeni läheni loppuaan, ja seura saisi palata pian harjoituksiin. Jos testit näyttäisivät negatiivista, pelit voisivat taas jatkua.

HIFK saikin palata harjoituksiin Ilves-ottelua edeltäneen viikon tiistaina. Negatiiviset testitulokset toivat helpotuksen. Perret ilmoitti Ilveksen suuntaan, että juhlaottelu voidaan pelata.

Valmistautuminen Ilves-otteluun alkoi niin normaalisti kuin se oli olosuhteisiin nähden mahdollista. Perjantaina kuitenkin tuli tieto, joka iski kylmästi vasten kasvoja: HIFK:n joukkueessa oli jälleen uusi varmistunut koronatartunta.

– Käytännössä heti ensimmäisissä harjoituksissa joukkue altistui. Kyseessä on todennäköisesti jatkotartunta, joka ei vain ole vielä näkynyt niissä testeissä, joiden kautta saimme taas luvan palata harjoituksiin.

Ilves-ottelun siirtyminen oli kahdella tapaa erittäin raskas takaisku. Ensinnäkin hartaudella juhlaotteluaan valmistellut Ilves joutui panemaan suunnitelmansa uusiksi. Ja IFK:n näkökulmasta erityisen kirpeää oli, että jo taltutetuksi luultu korona-aalto palasi kiusaamaan ryhmää.

– Tuntuu todella pahalta Ilveksen puolesta. Heidän joukossaan oltiin erittäin huojentuneita, kun sain vihdoin alkuviikosta ilmoittaa, että peli voidaan pelata. Sitten tulikin uusi kakku, Perret harmittelee.

Vielä ei ole varmaa, milloin IFK pystyy pelaamaan seuraavan ottelunsa. Ohjelmaan 20. elokuuta merkitty KuPS-ottelu siirtyy varmuudella, koska kuopiolaiset pelaavat edellisenä päivänä Konferenssiliigan pudotuspeliottelun Union Berliniä vastaan.

Se, kuinka pitkälle KuPS-ottelu siirtyy, riippuu IFK:n koronatilanteen kehittymisestä. Perretin mukaan altistuneet käyvät maanantaina testeissä.

Negatiiviset tulokset tietäisivät karanteenin päättymistä. Uudet tartunnat taas toisivat lisää hankaluuksia. Negatiivisen tuloksen antaneet saavat joka tapauksessa palata harjoituksiin, mutta epävarmuus leijuisi silti ympärillä.

Veikkausliigan kannalta tilanne alkaa olla jo todella vaikea. Sarjajärjestelmä, jossa kahden täyden pelikierroksen jälkeen liiga jakautuu ylä- ja alaloppusarjoihin tarkoittaa sitä, että vapaita päivämääriä pelata rästiottelut on vähän.

Runkosarja päättyy 26. syyskuuta, ja sitä ennen pelataan jo nyt tiiviisti. HIFK joutunee käyttämään maajoukkuetaukoa ainakin osan kuorman purkamiseen.

Helsinkiläisillä on toinenkin ongelma: europelit. HJK selvisi vähintään Konferenssiliigan lohkovaiheeseen, joka tietää pelejä Helsinkiin keskelle viikkoa syksyn aikana.

Lisäksi KuPS jatkaa yhä europeleissä. Jos se pudottaa Union Berlinin kaksiosaisen Konferenssiliigan pudotuspelin päätteeksi, myös KuPS on lohkovaiheessa.

Tämä asettaa olosuhdepaineita IFK:lle. Se jakaa kotiareenansa HJK:n kanssa, ja joukkueen varakenttä on Olympiastadion – jolla KuPS pelaa europelejään omien stadionmurheidensa vuoksi.

– Europelitilanne on Suomen jalkapallon kannalta todella hieno, mutta asettaa meidän siirrettyjen ottelujen kannalta enemmän haasteita. Pidennetäänkö sitten sarjaa, käytetäänkö maajoukkuetaukoa enemmänkin vai mitä tehdään, en vielä tiedä, Perret pohtii.

Ottelujen sijoittaminen ei ole helppoa, koska Euroopan jalkapalloliitto Uefalla on tarkkoja määräyksiä stadionien käytöstä ottelujen ympärillä. Pelejä ei voi pelata milloin sattuu.

HIFK:lla on ollut kentällä paljon aihetta juhlaan tällä kaudella.

Aivan hätätapauksessa voisi myös olla mahdollista, että IFK pelaisi pelinsä muualla kuin Töölön Bolt-areenalla tai varakentällään Olympiastadionilla tarpeen vaatiessa. Stadionsäännöissään tarkan Veikkausliigan intresseissä lienee se, että pelit saadaan pelattua tavalla tai toisella. Korona ei kierrä IFK:ssa kuitenkaan seuran tai pelaajien leväperäisyyden vuoksi.

– Meillä ei ole ollut pelaajien kanssa ongelmia siinä, ettei olisi esimerkiksi halukkuutta ottaa rokotetta. Yritämme hoputtaa, mutta joukkueessa on tietysti paljon nuoria pelaajia, jotka eivät ole vielä ehtineet saada toista piikkiä. Toivon yleisestikin, että mahdollisimman moni kävisi ottamassa rokotteen, Perret painottaa.

Kun seurojen rokotetilanteet paranevat, myös liigapelien pelaaminen helpottuu. Tartuntatautimääräysten mukaan jos jälkimmäisestä rokotteesta on ehtinyt kulua viikko tai enemmän, niin ei joudu altistumisesta automaattisesti karanteeniin.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa ei halua vaipua synkkyyteen. Silti hän tietää, että töitä on paljon edessä.

Pelipäivät on yksinkertaisesti löydettävä jostain. Hän ei suostu kertomaan, onko syytä huolehtia kauden kohtalosta sen vuoksi, että yksi joukkue ei pysty pelaamaan pelejään.

– Peleille etsitään kyllä paikat. Uefalta voi anoa force majeure -tilanteessa käyttöoikeutta europelipäivien ajalle. Stadionasia on totta kai samalla myös selvitettävä, Marjamaa sanoo.

– Kaikesta voi elämässä olla huolissaan, mutta murehtiminen ei auta. Koronariski on päällä jatkuvalla syötöllä. Rokotustilanteen paraneminen tietysti myös auttaa liigaa laajemmin ajan saatossa.

Hyvää kautta pelaava HIFK kamppailee jopa paikasta ensi kauden eurokentille. IFK on Veikkausliigassa kuudentena. Se on kerännyt 20 pistettä 13 ottelusta ja on vankasti kiinni ylemmän loppusarjan paikassa.