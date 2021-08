Brassitykille lähtöpassit? HJK:n profiilihankinnan nimi katosi pelaajaluettelosta ja numero annettiin pois – seuralta paljonpuhuva vastaus

Santeri Hostikka on ottanut Luis Henriquen numeron käyttöönsä.

Brasilialainen hyökkääjä Luis Henrique tuli kovin odotuksin HJK:n alkuvuodesta.

Henrique oli tehnyt HIFK:lle kahdella kaudella 25 liigaottelussa komeat 12 maalia ja osoittanut taitonsa liigatasolla. Hän siirtyi helmikuussa HJK:hon kauden kestävällä lainasopimuksella tanskalaisesta Vejlestä.

Pallokerhossa keskusteltiin mm. HJK:n eurovoitosta sekä seuran tilanteesta.

Henriquen nimi oli vielä kokoonpanoluettelossa torstaina, kun HJK kohtasi Neftcin Euroopan liigan 3. karsintakierroksella. HJK voitti 3–0, mutta Henrique ei päässyt vaihdosta kentälle.

HJK julkisti jo sunnuntaina aamupäivällä kokoonpanonsa otteluun IFK Mariehamnia vastaan. Henrique on aiemmin kaudella saanut vastuuta juuri liigapeleissä, jotka pelataan europelien lomassa, mutta nyt brassin nimeä ei ollut lainkaan edes vaihtopelaajien puolella.

Lisäksi Henriquen käyttämä pelinumero seitsemän oli uuden hankinnan Santeri Hostikan käytössä. Hostikka käytti vielä viime viikonloppuna KTP:tä vastaan numeroa 70.

KTP-matsi jäi erittäin todennäköisesti Henriquen viimeiseksi. Hän mokasi ottelussa rangaistuspotkun. HJK voitti täpärästi 1–0.

Henriquen aika HJK:ssa on ollut pettymys. Hän on pelannut 12 liigaottelussa vain 533 minuuttia ja tehnyt kolme maalia. Samaan aikaan Roope Riski on tehnyt hyökkääjän tontilla seitsemän maalia pelkästään eurokentillä.

Odotettuja tehoja Riskin ja Filip Valencicin tueksi ei ole tullut.

Kertovinta brassin tilanteesta lienee se, että hänen nimensä on poistettu HJK:n virallisten nettisivujen pelaajaluettelosta. Sen sijaan sinne on lisätty tuore hankinta Taddeus Nkeng, joka aloitti urakkansa HJK:ssa reservijoukkue Klubi 04:n puolella.

HJK ei kommentoinut pelaajatilannetta Ilta-Sanomille. Seurasta kerrottiin ainoastaan, että Henriquen tilanteesta ”tiedotetaan lisää huomenna”.

HJK:n vahvuudesta poistui kaikessa hiljaisuudessa kuun vaihteessa myös australialainen puolustaja Dylan Murnane. Hänen sopimuksensa päättyi heinäkuun loppuun, eikä sitä jatkettu. Murnane on tiettävästi palannut kotimaahansa Australiaan.