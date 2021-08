Myös HJK:n vastustaja kovenee tuntuvasti europelikarsintojen seuraavalla kierroksella.

Helsinki

Union Berlin vierailee Helsingin Olympiastadionilla ensi viikon torstaina ja joutuu kotiottelussaan paikalliskilpailijansa pyhättöön.

Kuopion Palloseuran toimitusjohtaja Jarmo Heiskanen odottaa innostuneena, mutta myös maltillisena jalkapallon miesten Konferenssiliigan karsintojen seuraavaa vaihetta.

Heiskasen KuPS kukisti torstaina kazakstanilaisen Astanan maalein 4–3 ja otti jatkopaikan maalein 5–4. Ensi viikolla vastaan tulee Saksan Bundesliigassa pelaava Union Berlin.

– Kotiottelumme pelataan 19. elokuuta kello 19 Helsingin Olympiastadionilla, Heiskanen kertoi saamansa tiedon STT:lle perjantaina iltapäivällä.

KuPS pelasi jo edellisen karsintakierroksen kotiottelun Astanaa vastaan Helsingin Olympiastadionilla, koska Kuopion kenttäolosuhteet eivät riittäneet Euroopan jalkapalloliitto Uefalle. Uudeksi uhaksi ovat nousemassa kiristyvät koronarajoitukset.

Lue lisää: Kommentti: Se oli suomalaisen jalkapallon uskomaton päivä – ja tämä on vasta alkusoittoa

– Meidän tietomme mukaan uudet rajoitukset ovat astumassa voimaan 20. päivä eli meidän pelin jälkeen. Totta kai seuraamme aktiivisesti, tapahtuuko niissä muutoksia ja teemme kaiken ohjeiden ja säädösten mukaan, Heiskanen painotti.

Koronapandemia ja siitä seuranneet rajoitukset ovat leikanneet KuPSin ja muiden seurojen rahantekomahdollisuuksia jo toisena vuonna peräkkäin, joten kunnon ottelutapahtuman järjestäminen kelpaisi. Vastustaja on berliiniläinen kulttiseura, joka valmistautuu kolmanteen Bundesliigan kauteensa. Se oli viime kaudella seitsemäs, joten lipunmyyntipotentiaalia riittää.

Heiskasen mukaan ottelun pelaaminen ja tapahtuman järjestäminen vieraalla paikkakunnalla eivät hidasta KuPSin tahtia.

– Näkisin, että meillä on hyvät mahdollisuudet, koska meillä on kokemusta ottelun järjestämisestä Olympiastadionilla. Se on nyt tuttu paikka. Aluksi oli vähän etsimistä, mutta Olympiastadionilla on huikea henkilökunta, joka auttaa. Palloliitto auttoi myös järjestelyissä, Heiskanen kiitteli.

– Varmasti pystymme järjestämään viihdyttävän ja terveysturvallisen tapahtuman. Nyt meillä on siitä kokemusta.

Kannattajat juhlivat KuPSin maalia Olympiastadionilla.

Kuopion keskuskentällä KuPS on tottunut tekonurmeen, mutta Olympiastadionilla nappuloiden alla on luonnonnurmi. Kilpailuetu luonnonnurmeen tottuneeseen saksalaisvastustajaan hupenee, mutta Heiskanen ei ole huolissaan.

– En ole kaikilla kentillä käynyt, mutta väittäisin, että se on Suomen paras nurmi. Se oli aivan huikeassa kunnossa viime pelissä. Se sopii meille mainiosti. Euroturneella olemme pelanneet luonnonnurmilla. Luonnonnurmi voi olla etu vastustajalle, mutta meillä on hyviä kokemuksia Olympiastadionista, Heiskanen avasi.

– Voitimme siellä Suomen Cupin, ja pelasimme hyvän ottelun Astanaa vastaan. Olemme sen verran taikauskoisia, että Astanaa vastaan käytimme samaa pukuhuonetta kuin Cupissa. Olimme periaatteessa vierasjoukkueen puolella. Halusimme myös vierasjoukkueen vaihtopenkin puolen ja tuntuu jo nyt aika tutulle paikalle.

Voimasuhteita saattaa tasoittaa se, että myös Union Berlin pelaa kotiottelunsa vieraissa olosuhteissa. Vanhasta Itä-Berliinistä kotoisin olevan Unionin kotistadion ei täytä vaatimuksia, joten pelipaikkana toimii paikalliskilpailija Herthan käyttämä Berliinin Olympiastadion.

– Onhan se hienoa. Ensin pelataan Helsingin olympiastadionilla ja sitten Berliinissä. Lähdemme aina pelaamaan voitto mielessä ja rohkeasti. Olemme suoriutuneet hyvin Euroopassa jo useana vuonna. Meillä on henkisesti vahva joukkue.

– Emme lähde kumartelemaan ja on hienoa, että vastassa on tunnettu ja perinteikäs seura. Mikäs sen mukavampaa. Hienoa aikaa suomalaiselle jalkapallolle, Heiskanen viittasi myös HJK:n euromenestykseen.

HJK kukisti torstaina kotikentällään Neftci Bakun 3–0 ja eteni Eurooppa-liigan karsintafinaaliin yhteismaalein 5–2. HJK on jo varmistanut lohkopaikan vähintään Konferenssiliigaan ja kohtaa seuraavaksi turkkilaisen Fenerbahcen.

Ensimmäistä osaottelua kaavaillaan ensi viikolle, mutta suunnitelman mukaan HJK joutuisi aloittamaan vieraissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että uudet koronarajoitukset leikkaisivat HJK:n mahdollisuuksia järjestää kunnon ottelutapahtuma seuraavalla viikolla pelattavaan kotiotteluunsa.

Artikkelista päivitetty tuore versio kello 13.57, jossa toimitusjohtaja Heiskasen kommentit.