Kommentti: Se oli suomalaisen jalkapallon uskomaton päivä – ja tämä on vasta alkusoittoa

HJK:n ja KuPSin eiliset uroteot eurokentillä näyttävät, miten onnistunut eurocup­uudistus suomalais­seuroille on, kirjoittaa Janne Oivio.

Eihän sitä ollut uskoa todeksi. Vastahan Astana johti KuPSia vastaan 3–1. Ja yhtäkkiä tilanne olikin 4–3.

Vähän myöhemmin KuPS eteni jatkoon. Vastaavaa pelin kääntöä lyhyessä ajassa ei ole suomalaisessa euro­jalka­pallon historiassa monesti nähty. Ei varsinkaan Astanan tasoista joukkuetta vastaan.

Kuopiolaisilla on vielä yksi todella iso este ylitettävänään matkalla Konferenssi­liigan lohko­vaiheeseen, Bundesliigan Union Berlin. Silti se, mihin KuPS on jo nyt pystynyt on todella harvinaista: kolmen karsinta­kierroksen voitot perä­jälkeen.

Roope Riski (keskellä) juhli tyynesti maaliaan.

Samalla seuran kassa on karttunut 1,15 miljoonalla eurolla pelkästään palkinto­rahoina. Niillä euroilla on paljon käyttöä seurassa, joka elää pää­omistajansa lompakosta.

Hieman myöhemmin eilisiltana HJK raivasi tiensä vähintään Konferenssi­liigan lohko­vaiheeseen. Seuran – ja suomalaisen seurafutiksen – historian kolmas lohko­vaiheen paikka on juhlan arvoinen suoritus monella tapaa.

Lohkovaiheen paikka ei ole pelkästään status- tai rahakysymys, joskin molemmilla saroilla sataa hyvää HJK:n laariin. Ja kenties vielä myös KuPSin.

” Nämä tulokset jatkavat aika uskomatonta viime vuosien suomalaisen jalka­pallon nostetta.

Kyse on myös siitä, että HJK samalla oikeuttaa (ja jossain määrin myös rahoittaa) oman strategiansa. Eurocupeissa menestyminen ei voi jäädä puheiden tasolle vuodesta toiseen, eikä se tällä kertaa jäänytkään. Seuran vetovoima kotimaan markkinoilla kasvaa entisestään.

Sekä HJK että KuPS ovat ottaneet kaiken irti uudistuneesta euro­peli­systeemistä. Vastustajat ovat laadukkaita mittareita, mutta välttämättä heti ei joudu suurimpien susien suuhun. Tämän­tyyppisten pelien pelaaminen kehittää kaikkia.

Lisäksi puhutaan toki siitä rahapuolesta. Uudistunut rahajako auttaa suomalais­seuroja – nyt etunenässä HJK:ta ja KuPSia, jatkossa toivottavasti muitakin.

Uuden europeli­järjestelmän merkittävimpiä etuja on Suomen mestarin polku, kuten HJK:n taival on toistaiseksi osoittanut. Ensimmäisen ottelu­parin voittaminen Mestarien liigan karsinnassa antaa peräti kolme ottelu­palloa lohko­vaiheeseen pääsyyn.

HJK oli lähellä lyödä Malmön – joka kaatoi myöhemmin suurseura Rangersin – ja käytti toisen ottelu­pallonsa Neftciä vastaan. Vanhassa systeemissä vastaan olisi toden­näköisesti tullut pykälää myrkyllisempi porukka. HJK oli kahden ottelun perusteella selvästi Neftciä edellä.

Ja jos sinne lohkovaiheeseen pääsee, se tietää noin kolmen miljoonan euron tuloja pelkästään lohkopaikasta.

1-0! Riku Riski lähetti HJK:n karkumatkalle.

Aiempaa silotellumpi tie lohkovaiheeseen antaa mestarille mahdollisuuden luoda todellinen kilpailuetu, varsinkin jos pystyy voittamaan kotimaassa tittelin useana vuonna perä­jälkeen. Juuri siksi HJK löi vuosi sitten niin isot taloudelliset panokset pöytään. Ja juuri sen vuoksi KuPS panostaa todella kovaa juuri nyt, jotta voisi ohittaa Klubin.

Mestaruus on ykkösmotiivi, totta kai. Mutta myös se, mitä kaikkea se voi mahdollistaa.

On aivan liian varhaista sanoa, lähtevätkö HJK ja KuPS jollekin karku­matkalle Suomessa. Mutta nyt nähtiin, että mestaruudella ja euro­paikoilla todella on valtavan suuri arvo monella eri tapaa.

” Tämä saattaa ajan kuluessa olla uusi normaali.

Toimitusjohtaja Aki Riihilahti voi HJK:n kohdalla maalailla kuvia HJK:n viimeisen päälle piirretystä tulevaisuudesta, ja se on tietysti hyvä asia. Mutta jollekin toiselle seuralle euro­menestys merkitsisi elin­tärkeitä ”pienempiä” asioita, kuten infrastruktuuriin panostamista, lisäväen palkkaamista tai yleistä palkka­tason korottamista.

Jokaisella on erilaiset tavoitteet ja tarpeet, mutta viimeistään nyt pitäisi olla selvää, millaiset ovet voivat aueta menestymällä kotimaassa. Esimerkiksi Suomen cupin arvostus noussee kerta­heitolla valtavasti.

Lucas Rangel iski KuPSille tärkeän hattutempun Astanan vieraana.

Kerrannaisvaikutuksia on monia, ja niitä ehditään kerrata moneen otteeseen. Juuri nyt kannattaa painaa tämä päivä mieleen.

Kaksi vakuuttavaa pelillistä urotekoa samana päivänä. Tuloksia, jotka jatkavat aika uskomatonta viime vuosien suomalaisen jalka­pallon nostetta. Ennen kaikkea: tämä saattaa ajan kuluessa olla uusi normaali.

Euromenestys ei välttämättä enää jatkossa ole kerran vuosi­kymmenessä -tason herkkua. Sellaista on ollut kehitys viime vuosina.

Sain myöhään illalla viestin eräältä torstain toisessa suuressa suomalaisottelussa mukana olleelta henkilöltä. Se tiivisti torstain aika napakasti. ”Suomifutis. Ei oo helppoo, mutta mahdollista.”