Kommentti: Nyt pitää voittaa, HJK – tällaista tilaisuutta ei tule joka vuosi

Jos HJK oikeasti haluaa irtiottonsa kotimaassa, on aika ryhtyä voittamaan tarvittavat pelit, kirjoittaa Janne Oivio.

Kolme miljoonaa euroa on enemmän kuin puolitoista. Näin ainakin minulle on opetettu.

HJK:lla on paljon pelissä Neftciä vastaan, siis.

HJK on aiemminkin ollut lähellä lohkovaiheen paikkaa eurocupeissa. Kahdesti (1998 Mestarien liiga, 2014 Euroopan liiga) se on sinne asti selvinnytkin. 2015 Astana – joka nyt KuPSin on kaadettava – tyrmäsi viime hetkellä HJK:n lohkounelman.

Tilaisuuksia vakuuttaa eurokentillä on siunaantunut sen jälkeenkin, mutta riittävän lähelle HJK ei ole päässyt. Nyt tilanne on toinen.

Kun torstaina Bolt-areenalla vastaan asettuu azerbaidzhanilainen Neftci, ei HJK:lla ole mitään seliteltävää. Vastassa ei ole Venäjän jätti Krasnodar, Belgradin Punainen tähti tai edes IFK Göteborg.

HJK osoitti viime viikolla Azerbaidzhanissa, että Neftci on täysin lyötävissä. HJK oli paahteisessa kelissä vieraskentällä hallitseva osapuoli.

Ei ole mitään syytä olettaa, että Neftci pystyisi kaivamaan taikatemppu­pussistaan jotain HJK:lle ylitse­käymätöntä.

Ei Neftci mikään surkea joukkue ole, tietenkään. Laaturyhmä. Silti. Joka vuosi ei voi luottaa siihen, että kilpailun tässä vaiheessa osuu näinkään suotuisaa arpaonnea. Se on fakta, vaikka ”helpompiakin” oli nytkin tarjolla.

Faktaa on sekin, että HJK:lla on tappion koittaessa takalauta: Konferenssi­liigan pudotus­pelikierros. Sieltä voi vielä hakea lohkopaikkaa. Vastaan tulee käytännössä varmasti Israelin jättiseura Maccabi Haifa, joka juuri latoi vastustajaansa HB Torshavnia turpaan 7–2 ensimmäisessä osaottelussa.

Haifa on takuuvarmasti kovempi nippu kuin Neftci. Sitä korttia ei kannata lähteä pelaamaan, jos sen voi välttää.

HJK on pitkään asemoinut itsensä tien­näyttäjäksi suomalaisessa jalka­pallossa. Se tarkoittaa kovempia odotuksia kuin muilla. Olisi taas aika pitkän tauon jälkeen pelata niitä himoittuja lohkopelejä.

Ja nyt myös pelataan todella isoista rahoista. Toki HJK:n kassa karttuu joka tapauksessa, mutta vähintään kolmen miljoonan potti antaisi mahdollisuuden pohtia isompiakin seuraa kehittäviä hankkeita.

Pelaajapuoli on oma lukunsa. Toistaiseksi HJK on pitänyt kiinni kaikista pelaajistaan, vaikka mm. Lucas Lingman, Daniel O’Shaughnessy ja moni muu ovat kiinnittäneet suurtakin huomiota. Jos HJK on saanut pelaajansa sitoutumaan ajatukseen, että katsotaan eurotaistelu loppuun, eikä kukaan lähde siirtoikkunan aikana, silloin esimerkiksi O’Shaughnessy pääsee talven siirtomarkkinoille sopimuksettomana miehenä.

Siihen sisältyy HJK:n kannalta iso taloudellinen riski, jossa vaakakupin toisella puolella on lohkovaiheen paikka eurocupissa.

Olen skeptinen sen suhteen, että jos HJK putoaa lohkovaiheesta, se alkaisi viime hetken tyhjennys­myyntiin. Mestaruuden merkitys nykyisessä eurocup-järjestelmässä on niin suuri.

Ei niitä rahoja lyödä peliin sen takia, että päästään kyykkäämään ulos europeleistä Neftciä ja Maccabi Haifaa vastaan.

Estradi on valmis. Torstaina nähdään, onko HJK.