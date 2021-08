HJK ja KuPS pelaavat valtavista summista tänään – tämä kaikki on voiton päässä

HJK hakee jatkopaikkaa kotonaan, KuPS pelaa Kazakstanissa. Molemmilla on pelillisten panosten lisäksi iso rahallinen panos pelissä.

HJK on voiton päässä paikasta vähintään Konferenssiliigan lohkovaiheessa. Klubi kohtaa azerbaidzhanilaisen Neftcin kotikentällään. Takana on 2–2-tasapeli, ja kotikenttä antaa erinomaisen ponnahduslaudan napata jatkopaikka.

Tämän tietää myös toimitusjohtaja Aki Riihilahti. Hän on roolissaan Euroopan jalkapalloliiton Uefan seurakilpailukomitean varapuheenjohtajana neuvotellut nyt käynnistyneen kahdeksanvuotisen eurotaipaleen uudistuksista, johon kuuluu uusi kilpailu, Konferenssiliiga.

Kukaan Suomessa ei tiedä yhtä hyvin, mitä uusi järjestelmä tarkoittaa paitsi pelillisesti myös taloudellisesti.

– Torstaina on yksi parhaista mahdollisuuksista edetä lohkovaiheeseen, joka meillä on ollut. Olen ollut mukana siinä kuuden henkilön ryhmässä, joka tappeli rahanjaosta kolme vuotta. Mielestäni tämä kesä on osoittanut, että uusi systeemi on hyvä kaikille suomalaisseuroille, Riihilahti sanoo ja viittaa KuPSin sekä Hongan voittoihin eurokentillä.

Eurouudistuksen takia myös eurocupien rahanjako uudistui suomalaisseurojen kannalta hyvällä tavalla. HJK on jo tähän mennessä varmistanut, että vaikka lohkovaihe jäisi haaveeksi, se saa noin 1,4 miljoonan euron palkintorahapotin.

Jos taas Neftci kaatuu – tai seuraavalla karsintakierroksella voittaja otteluparista Maccabi Haifa–HB Torshavn – tilille kilahtaa hieman alle kolme miljoonaa euroa.

Jos HJK yltäisi vielä hurjempaan urotekoon ja selviäisi Euroopan liigan lohkovaiheeseen kaatamalla Fenerbahcen, seura 3,6 nettoaisi miljoonaa.

HJK ei ryhdy törsäämään, vaikka jatkopaikka tulisi kummassa hyvänsä turnauksessa. Suunnitelma on selvä: samalla kasvu-uralla jatketaan.

– Muistetaan, että meillä oli heikompi vuosi pari vuotta sitten (2019). Silti panostimme seuraavaan kauteen vielä enemmän, vaikka emme selvinneet eurokentille, ja tuloerä putosi noin 20–25 prosenttia. Meillä on pitkäkestoinen näkymä tekemiseemme, ja siihen sisältyy se, että lohkovaiheeseen selvitään noin neljän vuoden välein nykysysteemillä, Riihilahti jatkaa.

Toisin sanoen jatkopaikka ei käynnistä esimerkiksi mitään jäissä ollutta suurempaa projektia, mutta lisärahasta ei koskaan ole haittaa. Ei varsinkaan, jos Konferenssiliigasta tulee yleisempikin tuttavuus HJK:lle. Silloin on pidettävä huoli siitä, että kotimaassa voitetaan samalla mestaruus.

– Tämä systeemi on olemassa seuraavat kahdeksan vuotta. Miten saamme luotua kilpailuedun kotimaassa, mutta myös Euroopassa suhteessa niihin, joita vastaan nyt kilpailemme samalla tasolla? Riihilahti miettii.

Riihilahden mukaan HJK on nostanut nyt seitsemän vuoden ajan pelaajapalkkoja progressiivisesti noin 15 prosenttia vuosittain. Lisäksi seura investoi olosuhteisiin ja valmennukseen. Niitä asioita rahoitetaan myös tällä suunnitelmalla. Se vaatii ajoittain pääsyn lohkovaiheeseen. Ja nyt se on todella lähellä.

Aniekpeno Udoh murtautui maalintekoon Olympiastadionilla Astanaa vastaan puolustuksen hölmöilyn jälkeen.

Kazakstanilaisen Astanan kohtaava KuPS ei ole vielä aivan yhtä leveän leivän äärellä, mutta jo nyt Kuopiossa on syytä hymyillä. Putoamisenkin koittaessa se on kartuttanut komean 850 000 euron palkintorahapotin tämän vuoden europeleistä.

KuPSin ottelun panoksena on nyt vähintään 300 000 euroa lisää. Voitolla unelma kolmen miljoonan euron potista pysyisi yhä elossa.

Jos KuPS kaataa Astanan (avausosa päättyi 1–1), sen on vielä selvitettävä Konferenssiliigan pudotuspelikierroksella Saksan pääsarjaseura Union Berlin.

On selvää, että Union, Joel Pohjanpalon viime kauden seura, olisi todella kova pala purtavaksi. Yhtä kaikki, tie historialliseen saavutukseen – ja todella merkittävään taloudelliseen pottiin, olisi yhä auki.

Vaikka KuPS on Palloliiton puheenjohtajan, liikemies Ari Lahden omistama ja rahoittama, ei Kuopiossakaan ikuisesti voi muiden rahoilla elää. Paikka pudotuspeleissä olisi myös pääomistajalle signaali kehityksen jatkumisesta.

Suomalaiset eurokentillä keskiviikkona: KuPS–Astana klo 16, HJK–Neftci klo 19.