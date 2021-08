Kommentti: Petteri Forsell on nappihankinta Interille, mutta riittääkö se pelastamaan vääjäämättömältä?

Inter luisuu eurocup-taistelusta, mutta sillä on isompiakin huolia. Petteri Forsellin hankinta yksin ei riitä, kirjoittaa Janne Oivio.

Yksi kesän matalamman profiilin isoimmista kysymyksistä Veikkausliigassa on ollut, että mihin Inter on menossa.

Keskiviikkona saatiin yhdenlainen vastaus. Petteri Forsell on turkulaisseuran kesän siirtoikkunan profiilivärväys.

30-vuotias Forsell on monta asiaa samaan aikaan: pelintekijä, maalintekijä, sateentekijä ja ikuinen arvoitus. Varmaa on, että pelillisesti hän tuo valmentaja Jose Riveiron palettiin paljon kaivattuja hyökkäyspelin elementtejä.

Interin suurimpia murheita kauden aikana on ollut, että tehokärki Benjamin Källmanin nopeutta, voimaa ja boksipelaamista ei ole pystytty hyödyntämään riittävästi. Iso ongelma on keskikentän pelinteko-osastolla. Källmanille ei pystytä pelaamaan oikeanlaisia palloja.

Sellaista syöttöä ei ole, mihin Forsell ei pystyisi.

Lisäksi potkutaituri on erikoistilanteissa parhaita suomalaispelaajia koskaan. Interin aneeminen hyökkäyspään erikoistilannepelaaminen saa ison piristysruiskeen.

Laajemmin on todella kiinnostavaa nähdä, mihin ja miten Forsell istuu Interissä, koska vain kaksi vuotta sitten HJK:ssa Toni Koskela ei tuntunut millään keksivän, miten saisi Forsellin kentälle ja miten saisi hänestä parhaat tehot irti.

Forsell palasi Puolan kovaan pääsarjaan ja loisti siellä. Kuten sanoin, arvoitus.

Liian ohut materiaali

Mitä tämä kaikki tarkoittaa Interille? Kuluja karsiva seura lähti jälleen kerran sarjaan todella ohuella materiaalilla.

Vielä viime- ja edelliskausilla Inter selvisi ilman pahaa vammakierrettä ja sarjakakkoseksi. Nyt HJK menee menojaan, KuPS on karkaamassa, ja Lahtikin on noussut ainakin hetkellisesti ohi, kun vammojen murentama Inter tiputtelee pisteitä pelistä toiseen.

Kaiken muun lisäksi takana SJK ja HIFK kyttäävät siipirikon turkulaisseuran sijoitusta. Jos cupin voittanut KuPS sijoittuu kolmen parhaan joukkoon, myös sarjanelonen selviää ensi vuodeksi eurokentille.

On täysin mahdollista, että Inter putoaa sarjassa vielä viidenneksi tai kuudenneksi, jos kurssi ei korjaannu.

Ohuesta pelaajaryhmästä vuodesta toiseen kovat tehot irti repivä Riveiro on alkanut näkyvästi oireilla ulospäin turhauttavaa tilannetta. Hän tietää, ettei joukkueella ole mitään mahdollisuuksia ottaa HJK:ta ja KuPSia kiinni. Ensi alkuun tämän vuoksi Forsellin kiinnittäminen oli tärkeä asia. Riveiro saa uuden työkalun, ja Forsell voi ratkaista pelin kuin pelin yksilösuorituksella.

Riveiro lähtökuopissa

Interillä on myös pidemmän aikavälin huolia. On puolijulkinen salaisuus liigapiireissä, että viimeistä sopimuskauttaan valmentava Riveiro katselee jatkuvasti ympärilleen ja miettii seuraavaa liikettään. Vaihtoehtoja on Suomessa ja ulkomailla.

Jos Inter jää europelien ulkopuolelle, on Riveiron kiinnostus jatkoon entistä pienempi. Silloin Inter joutuu kiristämään vyötä entisestään.

Riveiro oli jo talvella tukkanuottasilla seurajohdon kanssa joukkueen rakentamisesta. Tiettävästi lahjakkaan Elias Mastokankaan lainaaminen IFK Mariehamniin tapahtui esimerkiksi täysin hänen selkänsä takana. Mastokankaalle olisi ollut paljon käyttöä tällä kaudella Turussakin.

Inter tarvitsee selkeämmän, paremmin globaaliin siirtomarkkinaan kytkeytyneen urheilujohdon kuin sillä tällä hetkellä on. On myös tehtävä kovia valintoja valmennus- ja pelaajapuolella.

Tämä kausi on viimeistään osoittanut, että viime vuosina tehty valinta liian kapealla ryhmällä kauteen lähtemiseen on väärä. Se repii liian pienestä joukosta yksilöitä pidemmän päälle liian paljon irti.

Turussa kannattaa nauttia Forsellin otteista niin kauan kuin se on mahdollista. Hän on piristysruiske seuralle kentällä ja sen ulkopuolella – ja Forsellilla voi olla myös pieni rooli Riveiron pitämisessä seurassa, jos ei muuten niin symbolisesti.

Pitkän aikavälin huolia tämä hankinta ei kuitenkaan ratkaise. Seuran todellisesta tulevien vuosien suunnasta saamme tarkempaa tietoa syksyn aikana.