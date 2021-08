KuPS nappasi riveihinsä Ilveksen luottopuolustajan – pelaajalla rankka lapsuus: äiti hylkäsi lastenkotiin

Felipe Aspegren siirtyy Tampereelta Kuopioon.

Kuopio

Miesten jalkapalloliigassa pelaava Kuopion Palloseura vahvistaa rivejään Felipe Aspegrenilla. 27-vuotias laitapuolustaja siirtyy KuPSin vahvuuteen Tampereen Ilveksestä, jota hän ehti edustaa vuodesta 2016 lähtien.

– Tulen totta kai loistavilla fiiliksillä Kuopioon. KuPS on hyvä joukkue, joka pelaa hyvää jalkapalloa. On ollut kiva katsoa joukkueen europelejä ja tietysti toivon, että pystymme kaatamaan FC Astanan ja etenemään jatkoon. Simo Valakari on minulle tuttu valmentaja SJK:sta ja myös juniorimaajoukkueista. Joukkueessa on myös useampikin tuttu pelaaja Ilveksen ajoilta, Aspegren kommentoi kuopiolaisseuran verkkosivuilla.

Aspegren ei ole vielä käytettävissä torstaina Konferenssiliigan karsintaottelussa FC Astanaa vastaan.

– Odotukset täällä ovat todella korkealla. Olisi kiva päästä taas pelaamaan europelejä, jos mennään Kazakstanista jatkoon. Pelaajana koen olevani pallovarma, tykkään syöttää ja kuljettaa ja mielestäni minulla on aika hyvä pelisilmä. Pyrin aina pitämään hymyn päällä ja huumorin mukana kaikessa tekemisessäni, Aspegren luonnehtii tiedotteessa.

Ilves on omassa uutisessaan niukkasanainen; seura tyytyy toivottamaan pelaajalle menestystä tulevaan, eikä taustoita siirron syitä.

Aspegren nosti pallon hienosti ilmaan heinäkuussa 2020 – Ilveksen harmiksi verkko heilui kuitenkin omassa päässä.

– Hän pystyy pelaamaan oikean laidan lisäksi vahvasti myös vasemmalla laidalla. Kolmen alakerralla pelatessa hän on myös vaihtoehto laitatopparin rooliin, Aspegrenin roolia kuvaillaan KuPSin tiedotteessa.

Kolumbian Calin miljoonakaupungissa syntynyt Aspegren tuli vuosituhannen alussa Suomeen ja Helsinkiin. Pallotaiturin lapsuus ei ollut helppo.

– Jossain vaiheessa äiti ei enää tullutkaan käymään. Jäimme lastenkotiin, Felipe Aspegren muisteli varhaislapsuutensa kohtalokasta tapahtumaa Ilta-Sanomien haastattelussa huhtikuussa.

Lue lisää: Felipe, 27, ja Brayan, 24, Aspegren adoptoitiin kylmään Suomeen – nyt veljekset kertovat tarinansa

Jalkapallokasvatuksensa laitapuolustaja on saanut Helsingin Jalkapalloklubissa, josta hän siirtyi FC Interin riveihin vuonna 2013.

Interistä tie vei kaudeksi 2014 SJK:hon ja sieltä takaisin Turkuun lainalle TPS:ään. Osoite vaihtui taas seuraavalla kaudella, tällä kertaa Kotkaan. KTP:n pudottua sarjaporrasta alemmas Aspegren siirtyi Ilveksen päävalmentajan Jarkko Wissin suojiin Tampereelle.

Aspegrenin sopimus ulottuu tämän kauden loppuun saakka. KuPSilla on lisäksi optiovuosi kaudesta 2022.