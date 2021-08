Liechtensteinin maajoukkuepelaaja kertoo, että Suomen EM-kisapaikan varmistuminen oli hänellekin vaikuttava hetki.

Keski-Euroopan pieni ruhtinaskunta Liechtenstein on urheilussakin mikrotasoa, mutta sieltäkin ponnistaa hyvin pienestä pelaajamäärästä huolimatta jalkapalloammattilaisia.

Viime kuussa saatiin todistaa historiaa, kun Suomen pääsarjaseura AC Oulu julkisti pelaajahankintojaan. Yksi uusista oululaisista on Dennis Salanovic, 25-vuotias laitahyökkääjä, kotimaan liigan sekä mitä todennäköisimmin Suomen pääsarjan kautta aikain ensimmäinen liechtensteinilainen.

Liechtensteinin ammattifutaajat päätyvät useimmiten naapurimaa Sveitsiin, ja sieltä Salanovickin Suomeen pyrähti. Lainasopimus Sveitsin kakkostason Thunista Suomen ylimmälle portaalle ja pohjoiseen realisoitui, kun Thunissa ei ollut alkaneelle kaudelle vastuuta luvassa.

– Mikä tärkeintä, minut haluttiin tänne. Joten tämä oli täydellinen vaihtoehto. Totta kai oli sokki huomata, kuinka pohjoisessa Oulu on. Mutta pidän kaupungista, se on kaunis ja ihmiset mainioita, Salanovic kertoo.

Dennis Salanovic teki lauantaina ottelun ainokaisen, kun AC Oulu otti Veikkausliigan häntäpään taistossa tärkeän voiton IFK Mariehamnista.

Suomessa Salanovic oli jo vieraillut kahdesti aiemmin. Liechtensteinin maajoukkuemies, joka on neljällä maaotteluosumallaan maan historian seitsemänneksi paras maalintekijä, pelasi maaottelussa Turussa kesällä 2017 ja tuli uudestaan Suomeen marraskuussa 2019.

Hän oli omalla osallaan mukana suomalaisessa jalkapallohistoriassa Töölön stadionilla.

– Muistan sen kuin eilisen! Se oli Suomelle iso, iso hetki, mutta vaikuttava myös meille. Fanit kentälle loppuvihellyksen jälkeen, niin iloisina. Tulimme vielä pukukopista katsomaan sitä juhlintaa, ja vaikka hävisimmekin tuon ottelun, oli hienoa nähdä Suomen kehittyminen (lopputurnausmaaksi). Helsinki oli sinä iltana elossa, sen huomasimme, kun lähdimme pelin jälkeen käymään kaupungilla, Salanovic muistelee hymyssä suin ottelua, joka sinetöi Suomen maajoukkueelle EM-lopputurnauspaikan.

Nyt pohjoisessa hymyä ovat tuoneet kaksi maalia neljässä ottelussa. Osumat ovat siivittäneet sarjanousijan kahteen voittoon nopean laiturin Ouluun tulon jälkeen.

Dennis Salanovic taisteli pallosta Huuhkajien Jasse Tuomisen (vas.) kanssa Helsingissä 15.11.2019. Suomi voitti Liechtenstenin 3–0 ja varmisti paikkansa EM-kisoissa.

Suomen toteutettua lopputurnausunelmansa nosti se Salanovicin mukaan toiveita Liechtensteinissa. No, matka arvoturnaukseen on tietysti valtava joukkueelle, joka on karsintahistoriassaan voittanut viisi prosenttia peleistään.

– Suomi voisi olla roolimalli meille, miksipä ei, Salanovic miettii.

Mahdottomalta vaikuttavan unelman toteuttaminen vaatii, Suomen tavoin, ammattilaispelaajia ja vielä tarpeeksi kovissa sarjoissa. Ja vaikka ammattilaisuudesta haaveilevan liechtensteiniläisen pienen futaajan matkan suurille kentille voisi kuvitella olevan mutkikkaampi kuin suuren jalkapallomaan ikätoverillaan, Salanovic uskoo vakaasti kaiken olevan mahdollista.

– Totta kai aina voi valittaa ammattilaiseksi yltämisen olevan vaikeampaa pienestä maasta. Mutta loppujen lopuksi lahjakkuus auttaa aina, se on urheilussa kaunista! Et koskaan tiedä, minne jalkapallo sinut vie, maansa pikkupalloilijoiden yksi esikuva päättää.