HJK:lla raju arpaonni – ensin pitää selättää suuri tuntematon: ”Hirveästi ei ole tietoa”

HJK vierailee Azerbaidzhanin mestarin Neftci PFK:n vieraana tiistaina. Tulee jatkopaikkaa tai ei, seuraava eurovastus on kiperämpi.

Lucas Lingman (polvella) on erinomainen tarjoilija, ja Filip Valencic viimeistelijä.

Azerbaidzhanin pääkaupungissa Bakussa jatkuva HJK:n europeliurakka alkoi raskaasti. Joukkueen lento Helsingistä Bakuun oli pahasti myöhässä. Samalla aikataulut menivät uusiksi jo valmiiksi tiiviissä ohjelmassa.

Charterlennon myöhästymisen ja lentokenttämuodollisuuksien venymisen vuoksi aamupäivällä matkaan lähtenyt joukkue pääsi vasta alkuillasta Suomen aikaa hotellille ennen illan harjoituksia.

Valmistautuminen tärkeään peliin sujui siis kaikkea muuta kuin suunnitelman mukaan. Tiistai-iltana Euroopan liigan 3. karsintakierroksella vastaan tulee Neftci, Azerbaidzhanin mestari.

Vastus voi kuulostaa vähäpätöiseltä, mutta ryhmä pani Kreikan maineikkaan Olympiakosin koville Mestarien liigan 2. karsintakierroksella – kuten teki HJK Ruotsin mestarille Malmölle.

Päävalmentaja Toni Koskela luottaa valmennustiiminsä raportteihin vastuksesta.

Koskelan tiimistä Mikko Lignell tekee joukkueanalyysin, Joonas Rantanen taas pelaajakohtaiset arviot. Tämän jälkeen valmennustiimi koostaa yhdessä ottelusuunnitelman.

Tärkeä liigaottelu SJK:ta vastaan oli viime lauantaina, ja maalittoman tasapelin jälkeen pelaajilla on ollut vain vähän aikaa sisäistää Koskelan esikunnan raportit.

– Tässä on ollut pari päivää aikaa kerätä tietoa vastustajasta. Hirveästi ei ole sen ihmeellisempää tiedossa kuin perusjutut – miten vastustaja pelaa, puolustaa ja hyökkää, Lucas Lingman kertoo Ilta-Sanomille.

Atomu Tanakan loukkaantuminen jättää ison loven HJK:n keskikentälle.

Klubin katseet kääntyvät Lingmaniin euroseikkailun edistämiseksi. Hän loisti kummassakin ottelussa Malmöä vastaan, eritoten 2–2-tasatulokseen päättyneessä kotiottelussa. Lingman syötti joukkueensa molemmat maalit.

23-vuotias keskikenttäpelaaja palasi kaudeksi 2020 HJK:hon parin RoPSissa viettämänsä kauden jälkeen. Hän on noussut vihdoin sellaiseksi johtavaksi pelaajaksi, mitä useampi vuosi sitten uumoiltiin.

– Malmö-peli antaa uskoa, että meillä on mahdollisuudet pärjätä hyviä joukkueita vastaan. Vieraspeli oli vaikea, mutta kotona pääsimme parhaalle tasollemme. Näytimme, että voimme pärjätä. Se toi toivoa tähän joukkueeseen. Missään pelissä ei tarvitse pelätä, ettemme voisi pärjätä, kapellimestari arvioi.

Lingman pitää selvänä, että HJK:lla on edellytykset jatkoon Neftciä vastaan. Näin siitäkin huolimatta, että vastustaja jää hänelle hieman arvoitukseksi ainakin tiistain aloituspotkuun saakka.

Tärkeintä on saada kelpo tulos avausosasta, jotta ensi viikon torstaina kotona Töölössä HJK:lla on avaimet käsissään jatkopaikkaan.

Paikka Euroopan liigan pudotuspelikierroksella varmistaisi sen, että HJK selviää vähintään uuden Konferenssiliigan lohkovaiheeseen.

Maanantaina Euroopan jalkapalloliitto kantoi Klubille jobinpostia. Euroarvonnoissa selvisi, että HJK:n seuraava vastus olisi jatkopaikan tullessa Turkin jättiseura Fenerbahce, tai jos Klubi putoaa Konferenssiliigan karsintoihin, olisi vastus joko Israelin suurseura Maccabi Haifa tai färsaarelainen HB Torshavn.

Jos ja kun Maccabi selättää Torshavnin, olisi HJK:lla tiedossa kivenkova vastus seuraavalla eurokierroksella, tuli jatkopaikkaa Euroopan liigan polulla tai ei.

– Eihän pelaaja osaa olla vilkaisematta vähän eteenpäin, Lingman naurahtaa ja myöntää tarkastaneensa pikaisesti arvontatulokset.

– Se on selvää, että tällä tasolla ei enää heikkoja vastuksia tule, päästään jatkoon tai ei.

Toni Koskela haluaa johtaa HJK:n jatkoon.

Palataan vielä Azerbaidzhaniin. Jos Neftci on vielä Lingmanillekin arvoitus, mitä rivikansalainen voi HJK:n vastustajalta odottaa?

Joukkue on vasta palannut kesätauoltaan harjoituksiin europelejä varten. Ennen Olympiakosille häviämistä Neftci löi kahdesti Mestarien liigan karsinnassa Dinamo Tblisin.

Kyseessä ei kuitenkaan ole maan jalkapallon viime vuosien voimanpesä. Suomalaisiakin eurokentillä kurittanut Qarabag jäi viime kaudella maan pääsarjassa niukasti kakkoseksi, kun Neftci kaatoi juuri Qarabagin sarjan päätöskierroksella ja vei tittelin.

Neftci nojaa usein Itä-Euroopassa tuttuun reseptiin: kotimaiset voimat puolustavat, ulkomaalaispelaajat vastaavat pitkälti hyökkäyspelistä. Koskela nostaa erityisesti esille keskikentän kaksikon Emin Mahmudov–Sabir Bougrine sekä paraguaylaishyökkääjä Cesar Meza Collin.

– Nuo kolme ovat joukkueen luovempia pelaajia, joiden kautta peli etenee. Joukkue ei ole pelannut vielä monta peliä tällä kaudella. Ero Malmöön on siinä, että Malmöllä oli todella selkeän profiilin joukkue sen suhteen, mitä se haluaa tehdä. Nyt vastustajasta ei ole samanlaisia selkeitä yksittäisiä kohtia, joihin joukkuetta voisi tiivistää, Koskela kertoo.

Koskelan mukaan HJK:n terveystilanne on kohtalaisen hyvä. Atomu Tanaka on loppukauden sivussa Malmöä vastaan tulleen vamman vuoksi. Sen sijaan SJK:ta vastaan kolhun saanut tärkeä puolustaja Valtteri Moren on pelikunnossa. Huuhkajien kapteeni Tim Sparv ei ole vielä valmis pelaamaan.

Neftci–HJK alkaa tiistaina kello 20.00 Suomen aikaa. Toinen osaottelu pelataan Helsingissä ensi viikon torstaina, ja ottelu alkaa 19.00. Otteluparin voittaja etenee Euroopan liigan pudotuspelikierrokselle, häviäjä Konferenssiliigan pudotuspelikierrokselle.