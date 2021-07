HJK ja SJK ottavat yhteen kesken Klubin europelien. Pystyvätkö vieraat yllättämään helsinkiläiset? Ottelu näkyy ilmaiskanavalta.

Helsingin Jalkapalloklubi jatkaa kotimaan kentillä keskellä euroruuhkaa. HJK kohtaa tänään lauantaina kotonaan SJK:n, matkaa ensi viikon tiistaiksi Azerbaidzhaniin ja vielä lauantaiksi Kotkaan.

HJK:lla on takanaan niukka tippuminen Mestarien liigan karsinnoista ja edessä huipputärkeä Euroopan liigan karsintaottelu tiistaina.

Helsinkiläisillä ei kuitenkaan ole varaa ottaa lungisti Veikkausliigassa. KuPS on kirinyt jo kuuden pisteen päähän sarjataulukossa, ja joukkueiden keskinäisiä kamppailuita on jäljellä varmuudella yksi ja todennäköisesti vielä toinen jatkosarjassa.

SJK:n päävalmentaja Jani Honkavaara on nostanut joukkueen viiden ottelun kuntopuntarin toiselle sijalle.

Seinäjokiset ovat voittaneet viidestä viime ottelustaan neljä. Samaan aikaan, kun joukkueen otteet kentällä ovat piristyneet, ovi on auennut tiuhaan tahtiin: SJK lähetti nipun pelaajia lainalle muihin seuroihin.

Vahvistukseksi SJK hankki australialaisenglantilaisen keskikenttäpelaajan Brandon Wilsonin, 24. Seuran ennakossa lupaillaan Wilsonin debytoivan lauantaina, sillä HJK-laina Pyry Hannola ei saa pelata ottelussa.

– SJK on hyvävireinen jengi, joka on joukkuepelaamiseltaan ja materiaaliltaan Veikkausliigan huippuja. Etenkin se, miten SJK puolustaa koko joukkueen voimin, on loistavaa: jos HJK hyökkää hitaasti, puolustusta on tosi vaikea murtaa. Lisäksi SJK on todella hyvä erikoistilanteissa, kuvailee Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki.

Yksi asia ratkaisee lauantai-illan kamppailun: HJK:n kokoonpano, Rajamäki arvioi. AC Oulu nöyryytti Klubia pari viikkoa sitten Raatin stadionilla 2–1-voitolla. Tappio oli HJK:lle veikkausliigakauden ensimmäinen.

Oulussa HJK aloitti ottelun eurokiireiden takia niin sanotulla kakkosmiehistöllä. Viikko sitten kotona Hakaa vastaan pelatussa toisessa ”välipelissä” sen sijaan nähtiin tutumpi kokoonpano, ja tuloksena oli 2–0-voitto.

– Jos jossain kohtaa haluaa HJK:n kohdata, niin juuri nyt europelien aikana, kun osa joukkueen ajatuksista on väistämättä Euroopassa.

HJK:n Atomu Tanaka taisteli tiistaina Malmön Niklas Moisanderia vastaan. HJK tiedotti perjantaina, että Tanaka on sivussa loppukauden ajan.

HJK joutuu otteluun ainakin ilman yhtä tärkeää pelaajaansa. Seuran otteluennakossa tiedotettiin, että joukkueen japanilaistähti Atomu Tanaka pysyy sivussa loppukauden.

– Janne Sakselan kohdalla pitää miettiä, onko huomenna liian aikaista vai ei. Kevin Kouassivi-Benissan palailee koronasta ja Santeri Väänänen on saanut alkaa harjoitella, joukkueen päävalmentaja Toni Koskela ennakoi seuran sivuilla perjantaina.

Tim Sparv ei ole vielä joukkueen käytettävissä.

Vierasjoukkueen ainut poissaolija on pienestä vammasta kärsivä Mehmet Hetemaj.

Veikkausliigan lauantai käynnistyy kello 15 Hakan ja HIFK:n välisellä kamppailulla. HJK–SJK puhalletaan käyntiin Töölössä kello 17.

Kaikki Veikkausliigan ottelut ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa. HJK–SJK näkyy lisäksi ilmaiseksi Jimiltä. Ennakkostudio alkaa Ruudussa kello 16.15 ja tv:n puolella 16.30.

