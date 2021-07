Kommentti: Muut joukkueet voivat lopettaa pelaamisen – HJK dominoi lähivuodet, eikä sitä pysäytä mikään

Aki Riihilahti rakensi HJK:lle reitin, jonka avulla seura voittaa Suomen mestaruuden jatkossa joka kausi, kirjoittaa Eelis Vähätalo.

HJK:n ja Malmön välinen ottelu Töölön jalkapallostadionilla päättyi odotetulla tavalla tiistai-iltana. Skånelaiset etenivät jatkoon yhteismaalein 4–3, eikä siinä ole mitään hävettävää. Enkä nyt puhu pelillisistä ansioista.

Kerrataan. HJK:lla ei ole tappiosta huolimatta mitään hätää. Sen pelit Euroopassa jatkuvat ainakin kahden otteluparin verran: ensin Euroopan liigan ja viimeisenä oljenkortena vielä Konferenssiligan karsinnoissa. Näistä toisen parin voittamalla Klubi etenee varmuudella Konferenssiliigan lohkovaiheeseen. Kahdella voitolla lohkeaa paikka Euroopan liigan lohkovaiheesta.

Kolme miljoonaa euroa. Sen verran – liigasta riippuen hieman enemmän tai vähemmän – Klubille on luvassa palkintorahaa pelkästä lohkopaikasta. Se on valtava summa Veikkausliigan joukkueelle. Miljoonapotilla HJK varmistaa sen, että kaula kotimaisiin kilpailijoihin kasvaa entisestään. Kun seuraa sinivalkoisten dominointia Veikkausliigassa, pelkkä ajatus vielä murskaavammasta helsinkiläisseurasta hirvittää.

Riihilahti sai mitä halusi

HJK on kärsinyt viime vuosina identiteettikriisistä. Seura on käyttäytynyt pohjoismaisen suurseuran elkein, vaikka sille ei ole ollut perustaa. Klubi on pystynyt nappamaan kotimaan mestaruuksia, mutta menestymättömyys Euroopassa on tehnyt siitä väliinputoajan. Ja kuten kaudella 2019 nähtiin, välillä kone sakkaa Veikkausliigassakin.

Mutta ainoastaan kaudella 2020 on merkitystä. Viime kauden mestaruudella joukkue varmisti pääsyn nykytilaan: HJK on voiton päässä dominoivasta, pohjoismaisesta suurseurasta.

Kaiken takana on HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti. Kuuden vuoden Euroopan jalkapalloseurojen järjestössä ECA:ssa urakoinnin jälkeen hän sai, mitä halusi: uuden Konferenssiliigan – rahantekokoneen ja viimeisen silauksen HJK:n nousulle vakavasti otettavaksi kansainväliseksi jalkapalloseuraksi.

Riihilahti itse ei tätä myönnä, vaan luo kuvaa uudesta sarjasta, joka helpottaa kaikkien suomalaisjoukkueiden pääsyä rahakasojen ääreen. Pitää kuitenkin muistaa, ettei mitaleilla tai cup-voitolla edetä enää entiseen tapaan Euroopan liigan karsintoihin. Konferenssiliigan karsinnoissa pitää napata neljä voittoa peräkkäin edetäkseen lohkovaiheeseen. Häviöllä tippuu välittömästi. Se niistä rahapuheista.

Miljoonien avulla HJK ei häviä enää otteluakaan tällä kaudella kotimaassa, voittaa uudestaan mestaruuden ja etenee samaa helppoa reittiä pitkin lohkoihin ensi kaudella. Ja sitten tämä kaikki toistetaan uudestaan.

HJK on luonut itselleen menestyksen kierteen. Pohja rakennettiin viime kaudella törsäämällä rahaa, jotta varmistettiin mestaruus ja paikka Mestarien liigan karsinnoissa. Tällä kaudella rahaa törsättiin lisää, jotta joukkue nappaa ne tärkeimmät voitot europeleistä. HJK:n täydellisestä suunnitelmasta puuttuu enää viimeinen pala: se yksi voitto, joka johdattaa miljoonien pariin.

Sama uudestaan ja uudestaan

Muiden Veikkausliigan seurojen kannattaa lopettaa haaveilu menestymisestä. Edes Interin Stefan Håkansin tai KuPSin Ari Lahden rahat eivät riitä kukistamaan Riihilahden luomaa uutta mörköä.

Miksi muut katsoivat vierestä, eivätkä haastaneet HJK:ta viime kaudella? Kauden 2020 mestaruuden voittamalla sai kaikki kortit käteen noustakseen hallitsemaan koko suomalaista jalkapalloilua. Ja sen hyödynsi koko projektin takana ollut ilkeä HJK.

HJK on yhden voiton päässä tulevien kausien mestaruuksista. Kun se on varmistunut, muut joukkueet voivat lopettaa jalkapallon pelaamisen.