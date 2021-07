Onko tässä tuleva Teemu Pukki? Maalitykki Benjamin Källman, 23, janoaa paikkaa Huuhkajista ja ulkomailta

Benjamin Källman iskee maaleja kotimaan kentillä. Milloin hyökkääjä lähtee taas ulkomaille, ja mitä hän miettii asemastaan Huuhkajissa?

Suomen mestaruuden voittaminen Interin paidassa on yksi Benjamin Källmanin haaveista. – Haluan voittaa mestaruuden, en vain itselleni vaan seuralle ja sen kannattajille.

”OVATKO hiukset kunnossa?” Interin konkari Timo Furuholm, 33, virnuilee vieressä kun hyökkäyksen aisaparista Benjamin Källmanista, 23, napataan kuvia. ”Benkku” käy silittämässä ”Furkan” keski-ikäistyvää päälakea ja vitsailee, että paremmalta ne hiukset näyttävät kuin tämä.

Interin harjoituksissa tuntuu olevan vapautunut ilmapiiri. Ja miksei olisi, onhan joukkue Veikkausliigan kolmas.

Viereisellä kentällä harjoittelee Ykkösen yhdeksänneksi valahtanut TPS. Turun derbyistä on turha haaveilla. Aikanaan jalkapallopääkaupungiksi ristityn Turun menestyshaaveet ovat yksinään sinimustien harteilla.

Yksi menestyksen kulmapalasista on Benjamin Källman. EIFin kasvatista on kypsynyt interiläinen, vaikka hän on viime vuosina kiertänyt maailmaa lainapelaajana.

– Kun palasin Interiin, tämä tuntui kodilta. Tämä on minun joukkueeni ja kotini, tuntui hyvältä tulla takaisin.

Benjamin Källman (oik.) uskoo rikkovansa Timo Furuholmin (vas.) viime kaudella iskemän kymmenen maalin rajan. Se olisi hänen henkilökohtainen maaliennätyksensä.

Interin liigakausi on ollut kaksijakoinen. Joukkue on kärsinyt loukkaantumisista, mutta silti se pystyi venymään esimerkiksi viiden ottelun voittoputkeen touko–kesäkuussa. Viimeisissä otteluissa turkulaiset ovat kuitenkin kärsineet tehottomuudesta.

– Me tiedämme, kuinka hyviä voimme olla. Kun peli kulkee, niin olemme parhaimpia tässä sarjassa, Källman toteaa.

Viime aikoina peli ei ole kulkenut. Inter on jäänyt voitotta viimeisessä kolmessa liigaottelussa. Viimeksi maanantaina HIFK nappasi pisteet Kupittaan kuumaverisessä kamppailussa lukemin 1–0.

Samaan aikaan katkesi myös lento Euroopassa. Unkarilainen Puskas Akademia eteni Konferenssiliigan 1. karsintakierrokselta jatkoon yhteismaalein 3–1. Ratkaiseva vierasottelu Unkarissa alkoi karmealla tavalla, kun ottelun viidennellä minuutilla Inter survoi pallon omaan maaliin.

Kupittaan kotitasurista ei ollut apua, sillä Inter ei saanut maalia aikaiseksi ja unkarilaiset iskivät vielä kerran ottelun lopussa.

Putoaminen europeleistä oli Interille kahdeksas peräkkäinen. Peli luistaa kotimaassa, mutta Euroopassa joukkue marssii heti ensimmäiseltä kierrokselta laulukuoroon.

– Pitää muistaa, että meillä on viime vuosina ollut vastassa lähtökohtaisesti vaikeampia vastustajia. Menestyminen vaatii myös tuuria arvonnassa, Källman huomauttaa.

Källmanin sopimus Interin kanssa jatkuu kauden 2022 loppuun saakka.

Källman palasi vuoden 2020 elokuussa takaisin Interiin parin vuoden lainapyörityksen jälkeen. Lupaus ehti pelata lainalla Interistä niin Skotlannissa, Tanskassa kuin kahdessa eri joukkueessa Norjassa.

Ulkomaan vuodet opettivat nuorelle hyökkääjälle paljon jalkapallosta ja elämästä.

– Olen tähän ikään päässyt näkemään paljon erilaisia pelaajia ja taktiikoita. Koin paljon hyvää, mutta enemmän oli niitä vaikeita aikoja, kun joukkueella ei kulkenut ja minun oli vaikeaa saada maalipaikkoja.

Onnistuneimpana hän pitää aikaa ensimmäisessä norjalaisseurassa Vikingissä vuonna 2019. Källman pelasi hyvin ja joukkue nappasi Norjan Cupin voiton.

Kaudeksi 2020 hän siirtyi saman sarjan Haugesundiin. Sopimus kuitenkin purettiin kesken kauden ja Källman palasi Interiin.

– Se oli yhteinen päätös. Tajusin, että on parasta tulla takaisin Interiin, kun peli ei kulkenut.

Interin päävalmentaja José Riveiro (kuvassa) on saanut Interin pelin kulkemaan. Ero sarjakärki HJK:hon on kuitenkin yhdeksän pistettä. Hyökkääjä Källman luottaa Interin mahdollisuksiin taistella mestaruudesta: – Kunhan HJK ei voita jokaista peliä, niin uskon että voimme kiriä eron.

Ennen viikonlopun pelejä Källman löytyy Veikkausliigan maalipörssin kärjestä viidellä osumalla. Tasamaaleissa oleva Jasin Assehnoun jätti FC Lahden ja siirtyi Hollannin toiselle sarjatasolle.

Milloin Benjamin Källman lähtee takaisin ulkomaille?

– Kun mahdollisuus tulee. Ei se mikään salaisuus ole, että haluan ulkomaille. Pitää katsoa, mitä tämän kauden jälkeen tapahtuu. Haluaisin pelata tämän kauden loppuun Interissä.

Eli nyt kun siirtoikkuna on auki, et ole lähdössä?

– Lähtökohtaisesti pelaan Interissä tämän kauden enkä ole lähdössä mihinkään.

Nykyinen sopimus Interin kanssa kattaa vielä kauden 2022.

Jos Källman itse saisi päättää, hän jatkaisi uraansa Skandinaviassa.

– Viihdyin siellä paljon. Kaikki Skandinavian maat ovat hienoja ja sinne on helppo sopeutua.

Benjamin Källman juhli ensimmäistä maalia A-maajoukkuessa Liechtensteinia vastaan kesäkuussa 2019.

pIKKUHUUHKAJISSA Källman on paukutellut maaleja olan takaa, mutta A-maajoukkueessa otteluita on alla vasta kaksi. Osumatarkkuus on kuitenkin ollut mainio: Källman iski debyyttimaalinsa Liechtensteinia vastaan EM-karsinnoissa vuonna 2019.

Källman muistuttaa, että seuraava maajoukkuekutsu edellyttää onnistumista seurajoukkueessa.

– Isommat mahdollisuudet sille olisi, jos pelaisi ulkomailla. Mutta ei sen kanssa pidä hätiköidä.

Turkulaisen edellä nokkimisjärjestyksessä on kovia nimiä. Halu murtautua Huuhkajien hyökkäykseen on kuitenkin valtava.

– Ei ole muuta mielessäkään, kuin se että tahdon sinne. Se olisi suuri kunnia. A-maajoukkueessa on iso buumi ja haluaisin olla osa sitä.

Päävalmentaja Markku Kanerva ei kuitenkaan ole ollut lähiaikoina yhteydessä hyökkääjään.

FAKTA Benjamin Källman Benjamin Källman on iskenyt tällä kaudella viisi maalia Veikkausliigassa. Syntymäaika: 17. kesäkuuta 1998

Syntymäpaikka: Tammisaari

Pelipaikka: hyökkääjä

Ammattilaisura: 2014–2016 EIF, 2016– FC Inter

Lainasopimukset: 2018–2019 Dundee (SCO), 2019 Vendsyssel (DEN), 2019 Viking (NOR), 2020 Haugesund (NOR)

Muuta: isä Mikael Källman on Suomen historian menestynein käsipalloilija

Olet nyt 23-vuotias. Viiden vuoden päästä olet 28 ja hyökkääjänä parhaassa iässä. Missä näet itsesi silloin?

– Ulkomailla ja pitkä sopimus hyvän seuran kanssa. Totta kai voisin sanoa, että haluaisin olla Valioliigassa tai Bundesliigassa, mutta ei sellaista voi noin vain odottaa. Jos sinne pääsee, niin olisihan se ihanaa, mutta tähtäin on niin korkealla kuin se on minulle mahdollista.

IFK Mariehamn–FC Inter sunnuntaina 25.7. klo 16.30. Kaikki Veikkausliigan ottelut ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa.

