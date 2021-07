Video: Voivatko jalkapalloseurat ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia? – ”Seuroilla on valtava merkitys”

Jalkapalloseurat voivat tulevaisuudessa ratkaista vaikka sote-ongelmia.

Jalkapalloseurat ovat nykyään paljon muutakin kuin vain kasa eri-ikäisiä joukkueita, jotka potkivat palloa. Seuroista on tullut yhteisöjä, joilla on paljon toimintaa myös kentän ulkopuolella, ja yhteisön arvot tuodaan esille räväkästi.

Suomalaisten jalkapalloseurojen tulevaisuudesta ja toiminnan kehittämisestä keskusteltiin Ruudun studiossa. Tero Karhun johdolla aihetta käsittelivät Ilta-Sanomien toimittaja Saku-Pekka Sundelin ja Palloliiton kehityspäällikkö Veli-Matti Rinnetmäki.

Suomessa jalkapalloseurat ovat laajentaneet toimintaansa muun muassa iltapäiväkerhoihin ja ottaneet kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Kentän ulkopuolinen ajattelu ei ole kuitenkaan uusi keksintö jalkapallon parissa.

– Monet jalkapalloseurat Englannissa ovat alun perin perustettu kirkon tai tehtaiden ympärille ja siinä oli kristillisiä tai työläisarvoja mukana. Tällä hetkellä, jos firmat puhuvat yhteiskuntavastuusta, niin mielestäni seurojenkin pitää olla hereillä ja puhua siitä, Sundelin painottaa.

Rinnetmäki muistuttaa kuitenkin, että usein kentän ulkopuolinen toiminta liittyy myös suoraan resurssien keräämiseen, jotta varsinaista jalkapallotoimintaa voidaan rahoittaa.

– Uefan ja yliopistojen laskelmien mukaan Suomessa jalkapallotoiminnan arvo on 1,25 miljardia euroa yhteiskunnalle. Se pitää rahoittaa mielellään muullakin tavalla kuin vanhempien taskusta.

Rinnetmäki väläyttää, että seurat voisivat lähteä tulevaisuudessa mukaan sote-toimintaan.

– Luulen, että pidemmässä juoksussa kasvavissa jalkapalloseuroissa tullaan ratkaisemaan sote-haasteita kunnan kanssa. Sitä kautta haetaan resursseja omaan toimintaan ja ollaan samaan aikaan relevantteja omalle paikallisyhteisölle.

Sundelin muistuttaa, että seurat ennaltaehkäisevät omalla toiminnallaan esimerkiksi lasten liikkumattomuuden seurauksia.

Iltapäiväkerhojen ja liikuntapommien ehkäisyn kaltaisten konkreettisten tekojen lisäksi seuroilla on myös roolinsa arvojohtajuudessa.

– Jalkapallo on maailman suurin kansanliike. Valtavasti ihmisiä katsoo maailmaa jalkapalloluupin läpi ja sitä kautta tulee vastaan monia tasa-arvokysymyksiä ja rasismitapauksia. He saattavat havahtua ja miettiä ensimmäistä kertaa koko kysymystä syvällisemmin sen takia, että se tulee jalkapallossa vastaan. Seuroilla on valtava merkitys tällaisissa kysymyksissä, Sundelin huomauttaa.

Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

