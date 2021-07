Assehnoun iski voittomaalin jäähyväisottelussaan – IFK Mariehamnin karmea putki katkesi: Näin pelattiin Veikkausliigassa

HIFK:n tehottomuus jatkui, mutta IFK Mariehamn sai maalittoman putkensa katki.

HIFK–FC Lahti 0–1

HIFK:n maalinteon tuska Veikkausliigassa jatkui, kun se hävisi 0–1 FC Lahdelle. Helsinkiläiset ovat tahkonneet nyt neljä ottelua peräkkäin maaleitta. Lahtelaiset puolestaan venyttivät pisteputkensa jo kahdeksan mittelön mittaiseksi.

– Meidän kehittyminen näkyy, samoin kunnianhimo sekä halu, joka on joukkueessa sekä pelaajissa. Teemme yhdessä töitä sitoutuneesti, FC Lahden valmentaja Ilir Zeneli taustoitti.

Maalittomasti Lahdessa kesäkuussa kohdanneet joukkueet loivat alkuun jokusen paikan, mutta kummatkin puolustukset sekä valppaat maalivahdit Markus Uusitalo ja Antonio Reguero estivät osumat.

Hienokseltaan vastustajaa parempia hyökkäyssommitelmia juoninut vierasjoukkue iski ratkaisevasti 77. minuutilla. FC Lahden Pyry Lampinen passasi oikealle kaistalle, jota Macoumba Kandji rynni ylös tarjoten pallon HIFK:n maalin etukulmalle. Tuhannen taalan tontilla vieraiden Jasin Assehnoun ylsi ohjaukseen, kun hän voitti kaksinkamppailussa isäntien puolustajan Jukka Halmeen.

Onnistumisella FC Lahti pönkitti neljättä sijaansa. Seitsemäntenä oleva HIFK porskutti alkukaudesta aivan kärkiryhmän takana, nyt sen edellisestä voitosta on aikaa jo kuukausi.

– Se on fakta, että maalinteko on ongelmamme. Käytettävien hyökkääjien ruuti on hieman märkää. Tällaisilla hetkillä pitää olla luonnetta – ei auta vain puhe, ettei tule maaleja, HIFK:n puolustaja Sakari Mattila linjasi.

Aikaisemmin maanantaina FC Lahti julkaisi tiedotteen, jossa kertoi illan ottelun olleen ”todennäköisesti” Assehnoun viimeinen.

Jasin Assehnoun ei suostunut avaamaan mystistä tilannetta Ruudun haastattelussa.

– Kuten FC Lahti sanoi: toistaiseksi viimeinen peli. Ei ikinä tiedä, mitä jalkapallossa tapahtuu. Jos tämä oli se viimeinen peli, niin olen tosi tyytyväinen.

Superlupaus ei myöskään paljastanut, mihin suuntaan hän on siirtymässä.

– En voi kertoo sitä vielä. Se tiedetään parin, kolmen päivän päästä, kun kaikki on kunnossa. Sitten tieto tulee julki.

Assehnoun on tyytyväinen mahdollisuudesta ottaa askel eteenpäin urallaan.

– Olen tehnyt paljon töitä tämän eteen, ja onneksi se on tuottanut tulosta. Toivottavasti pääsen lopulta siihen potentiaaliin saakka, mihin haluaisin päästä.

KTP–IFK Mariehamn 1–3

Veikkausliigan jumbokamppailu kääntyy entistä enemmän nousijaseurojen KTP:n ja AC Oulun väännöksi, kun kotkalaisjoukkue hävisi maanantaina kotikentällään IFK Mariehamnille maalein 1–3.

Maarianhaminalaisten runsaan kahdeksan täyden ottelun mittaisen ja yhteensä 814 maalittoman minuutin taivallus päättyi joukkueen kapteenin Robin Buwaldan kulmapotkusta puskemaan osumaan.

IFK oli enää kuuden minuutin päässä Mikkelin Pallo-Kissojen pääsarjan ennätyksestä. MiPK aloitti kauden 1971 pelaamalla maalitta 820 minuuttia.

Loukkaantumisen jäljiltä kokoonpanoon palanneesta IFK:n Eero Tammisesta huokui helpotus Ruudun haastattelussa.

– Saatiin vihdoin voitto. Kai me oltiin ainakin himpun verran parempia. Ensimmäinen maali helpotti, poisti apinan selästä ja avasi ketsuppipullon.

Tammisen mukaan kyseenalaisesta ennätyksestä tiedettiin joukkueen sisällä.

– Jotkut siitä puhuivat ja vähän vitsailtiin, mutta ei sitä sen enempää mietitty.

Kotkalaisten Thomas Agyirin komean vapaapotkutasoituksen jälkeen IFK:n Vahid Hambo viimeisteli vastahyökkäyksestä voittomaalin 63. minuutilla.

– Voitto oli tärkeämpi kuin maalini. Huhuja oli kuultu 820 minuutista, joten vilkaisin kieltämättä pelikelloa heti avausmaalin jälkeen, naurahti kauden maalitilinsä avannut HJK:n kasvatti Hambo, 26.

Kotkassa ihmeteltiin tuomari Antti Munukan vihellyslinjaa, jonka mukaan 20 metrin päästä annetun keskityksenkin pysäyttäminen rangaistusalueella kädellä ei ole rangaistuspotkun arvoinen rike.

– Kai tämä on vakava paikka. Avausmaali on aina tärkeä. Toinen peli putkeen, kun meitsin äijä pistää kulmasta pallon sisälle. Emme saaneet hirveästi kuitenkaan aikaan, KTP-kapteeni David Ramadingaye, 31, harmitteli kahdeksannen peräkkäisen voitottoman ottelun jälkeen.

IFK MARIEHAMnIN seuraava peli koittaa jo perjantaina, kun joukkue matkaa FC Lahden vieraaksi.

– Varmasti helpottuneet fiilikset kaikilla ja voi lähteä rennommalla mielellä siihen otteluun, Tamminen päättää.