Veikkausliigan runkosarjan puolivälin krouvi saavutetaan maanantai-iltana.

Jalkapallon EM-kisat päättyivät sunnuntaina dramaattisesti Italian voittoon. Futiskarnevaalit eivät kuitenkaan pääty tähän, sillä kotimainen Veikkausliiga jatkuu heti maanantaina kahdella ottelulla. Illan jälkeen kaikki joukkueet ovat pelanneet puolet runkosarjasta.

HIFK ja FC Lahti kamppailevat sarjan neljännestä sijasta kuumassa ottelussa Helsingissä. KTP saa puolestaan vieraaksi sarjan häntäpään taistoon heikossa vireessä olevan IFK Mariehamnin.

Pystyykö HIFK vihdoin kaatamaan lahtelaiset?

20. Syyskuuta 2015 – päivämäärä, jolloin HIFK on edellisen kerran voittanut FC Lahden Veikkausliigassa. Joukkueet ovat otelleet sen jälkeen pääsarjassa 13 kertaa, joista kuusi on päätynyt Lahden voittoon ja seitsemän tasapeliin. Viimeisin tasapeli on parin viikon takaa.

HIFK ei lähde rikkomaan tilastoa helpoista lähtökohdista. FC Lahti majailee sarjan neljännellä sijalla kahden pisteen päässä seitsemännen sijan HIFK:sta. Ylempään loppusarjaan etenee sarjan kuusi parasta joukkuetta.

Muutaman kierroksen takaisesta keskinäisestä kohtaamisesta tilastoihin merkittiin maaliton tasapeli. HIFK:n Pipe Sáez lensi ottelussa suihkuun suoralla punaisella kortilla ottelun 89. minuutilla. Espanjalainen on kärsinyt pelikieltonsa ja palaa kokoonpanoon maanantaina.

HIFK:n ruuti on ollut märkää. Maalittoman Lahti-ottelun jälkeen helsinkiläiset hävisivät ensin paikalliskamppailussa HJK:lle 1–0 ja jakoivat sen jälkeen pisteet 0–0-tasapelissä IFK Mariehamnin vieraana.

HIFK:n päävalmentaja Joaquín Gómez ennakoi maanantain kamppailua seuran sivuilla.

– Näimme viimeksi, että FC Lahti on erittäin kilpailukykyinen joukkue, joka muistuttaa meidän joukkuettamme monella tapaa. Pyrimme molemmat aina tekemään pelin hankalaksi vastustajille. Viimeksi meillä oli hyvä ote pelistä FC Lahtea vastaan ja onnistuimme luomaan muutamia hyviä paikkoja.

FC Lahden alkukausi on ollut lupaava. Joukkueen edellinen tappio merkittiin toukokuun 17. päivänä sarjakärki HJK:ta vastaan. Tappion jälkeen lahtelaiset ovat napanneet neljä voittoa ja kolme tasapeliä.

Edellisen HIFK-ottelun jälkeen joukkue haki pisteen Turusta 1–1 tasapelillä FC Interistä ja kolme pistettä kotoa 2–1-voitolla SJK:sta.

Lahtelaisten maalitykki on maajoukkueessakin esiintynyt Jasin Assehnoun, 23, joka jakaa maalipörssin toisen sijan neljällä maalilla.

FC Lahden riesana on tiukka otteluohjelma keskellä helteistä heinäkuuta: joukkueen seuraava ottelu on jo perjantaina IFK Mariehamnia vastaan.

Lisämausteen otteluun tuovat seurojen intohimoiset kannattajat. Vuosien saatossa kohtaamiset ovat olleet kuumia myös kentän ulkopuolella, eikä poliisi anna lupaa järjestää ottelua viikonloppuisin.

Joko nyt, IFK Mariehamn?

9. toukokuuta 2021 – päivämäärä, jolloin IFK Mariehamn on tehnyt viimeksi maalin. AC Oulusta napatun voiton jälkeen IFK M syöksyi seitsemän ottelun tappioputkeen, joka katkesi viime kierroksen maalittomalla tasapelillä HIFK:ta vastaan.

Ahvenanmaalaisten onneksi sarjasta löytyy vielä kaksi huonompaa joukkuetta, joista toisen vieraaksi he matkustavat maanantaina. Arto Tolsa -areenalla vastaan asettuu pisteen vähemmän sarjataulukkoon kerännyt KTP.

Kotijoukkue pelaa tällä hetkellä ilman varsinaista päävalmentajaa. Argo Arbeiter paloi loppuun ja jätti joukkueen omasta tahdostaan kesäkuun viimeisenä päivänä pelatun Ilves-tasapelin jälkeen. Ottelua edelsi viiden ottelun tappioputki.

Lue lisää: Kymen Sanomat: KTP:n veikkausliigajoukkueen valmentaja jättää seuran – ”Kun olet niin tyhjä sisältä”

Arbeiterin lähdön jälkeen joukkue on pelannut muun valmennuksen johtamana yhden ottelun, 1–1 tasapelin sarjajumbo AC Oulua vastaan.

Joukkueet kohtaavat maanantaina vasta ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Kotijoukkueen sairaslista on pitkä. Seuran nettisivujen mukaan kotkalaisilta puuttuu kokoonpanosta varmuudella Matias Tamminen, Aleksi Tarvonen, Fran Alvarez, Anttoni Huttunen, Ingo van Weert sekä armeijan harmaisiin siirtynyt Kimi Kolsi.

Maalintekovoimaa voidaan odottaa KTP:n David Ramadingayelta, 31, ja IFK:n Tehe Olawalelta, 22. Molemmat johtavat joukkueensa sisäistä maalipörssiä kahdella osumalla.

Vierasjoukkueelta kokoonpanon ulkopuolella on korttitilin täyttymisen vuoksi toppari Alain Henrique.

HIFK–FC Lahti ja KTP–IFK Mariehamn tänään maanantaina klo 18.30. Kaikki Veikkausliigan ottelut ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa.

Ruutu ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.