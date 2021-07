AC Oulun liikkeet lyövät paineita muille, Hongassa on kovien valintojen paikka – asiantuntija kertoo Veikkausliigan kuumimmat puheenaiheet

Ilta-Sanomien asiantuntija listaa viisi kuumaa puheenaihetta Veikkausliigasta.

Veikkausliigan 22 ottelun runkosarja on puolivälissä. Eurocupien karsintaottelut ovat alkaneet ja futiskausi pyörii täyttä häkää.

Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki nosti esiin viisi keskikesän kuumaa puheenaihetta.

HJK jyrää vastustamattomasti

Klubin esitys Mestarien liigan karsintapelissä Buducnostia vastaan oli parhaimmillaan suorastaan tyrmäävä. Kolme maalia alle varttiin oli todella kova suoritus, kun vastustajakin oli kelpo tasoa.

3–1-voiton ainoa varjopuoli oli se, että HJK ei pystynyt tappamaan otteluparia lopullisesti. Vastustajalle jäi kotiotteluunsa vielä realistinen sauma kääntää peli itselleen. Lisämaali, johon oli reilusti paikkoja, olisi käytännössä jo pistänyt pelin poikki.

HJK pelaa todella korkealla tasolla. Euroesiintyminen oli yhtä rohkea ja aggressiivinen kuin pelit kotimaan sarjassakin. Se lupaa todella hyvää europelien jatkolle, kunhan se selvittää Buducnostin tiistaina.

Vielä jos HJK lisää Tim Sparvin riveihinsä, niin koossa on aivan hurja joukkue.

HJK on saanut tällä kaudella paljon aihetta juhlaan.

AC Oulu löi kovat panokset pöytään

Siirtoikkuna aukeaa 13. heinäkuuta ja sarjan peräpäässä tapahtuu. AC Oulu hankki kolme uutta pelaajaa: Liechtensteinin maajoukkuepelaaja Dennis Salanovicin, Magnus Breitenmoserin sekä nuorisomaajoukkueista tutun Sergei Eremenkon.

Signaali on selvä: Oulu haluaa säilyä ja kääntää surkean kauden kurssin. Huhujen mukaan lisää miehiä saattaa vielä olla tulossa.

Veikkausliigassa jo 1–2 hyvää hankintaa voi kääntää kauden suunnan.

Entä mitä tekee häntäpäähän lipunut IFK Mariehamn? Jotain on tapahduttava joko pelaajistossa tai valmennuksessa. Nykymeno ei riitä. Tiettävästi he tavoittelevat vahvistuksia.

Sergei Eremenko debytoi Veikkausliigassa vain 16-vuotiaana Jarossa. Nyt ikää on 22 ja uusi suunta haussa Oulussa.

Argo Arbeiter teki rohkean ratkaisun

KTP:n päävalmentaja jätti paikkansa kesäkuussa. Argo Arbeiter paloi loppuun, hän oli antanut Kotkalle kaikkensa. Se näkyi joukkueen pelaamisessa ja valmentajassa kentän laidalla: yrityksestä ja taistelusta homma ei ole ollut kiinni. Hänen ratkaisunsa tuli yllätyksenä, sillä uupumus ei näkynyt ulospäin hänestä tai joukkueesta.

Arbeiterin ratkaisu on rehellinen ja tärkeä. Jos takki on tyhjä, silloin ei voi pakottaa itseään eteenpäin. Hän jätti seuraan kovan työnteon ja periksiantamattomuuden perinnön.

Hongan peli euro-ottelussa NSI:tä vastaan ei herättänyt hurrauksia. Kuten koko kausi, sekin ilta oli vaikea.

Hongan pitää tehdä valintoja

Espoolaisseura on jumittunut väärään päähän taulukkoa. Tulokset tai esitykset eivät ole juuri kohentuneet, vaikka sunnuntaina tulikin voitto. Jumbo AC Oulun lyöminen rankkarimaalilla ei vielä kerro kurssin kääntymisestä.

Europeli ei lupaa välittömästi parempaa, niin ankea oli esitys torstaina.

Kun europeli färsaarelaista NSI:tä vastaan on ratkennut, pitää seurajohdossa tehdä valintoja: mitä nyt? Lähdetäänkö satsaamaan vielä kovempaa loppukauteen uusilla hankinnoilla, vai aletaanko joukkuetta jo peluuttaa ja koota tulevat vuodet silmällä?

Kausi on ollut kova pettymys Espoossa. Toimintaa pitää tarkastella hyvin kriittisesti, koska nykymeno ei voi jatkua.

Eetu Vertainen (vas.) on löytänyt itseluottamuksensa siirryttyään HJK:sta Ilvekseen.

KuPS ja Ilves heräsivät

Kuusi voittoa putkeen kertoo siitä, että Kuopiossa aletaan herätä alkukauden kompuroinnin jälkeen. Simo Valakari on alkanut saada joukkueen peliä ehjemmäksi, ja pelaajien oikeat roolit alkavat löytyä. KuPS on nousemassa Interin ohi HJK:n ykköshaastajaksi, kuten odotettiin. Mestaruustaistelun kannalta herääminen on tullut myöhään.

Jarkko Wiss ansaitsee kunniamaininnan Ilveksen vireestä. Ilves menetti talvella valtaosan avainpelaajistaan. Joukkue toki näyttää monien hankintojen jälkeen erilaiselta kuin kausiennakoita tehdessä, mutta se heijastuu myös tuloskunnossa. Talven hankinnoista nuoret Rasmus Leislahti, Kalle Katz ja Eetu Vertainen ovat parantaneet roimasti kauden edetessä.

Selviytyminen ylempään loppusarjaan HIFK:n ja Hongan kustannuksella olisi todella kova suoritus kaikkien muutosten jälkeen.

Lue lisää: Podcast: HJK:n europeli oli komea voiman­näyttö, mutta yksi asia jäi kalvamaan – AC Oulu teki valintansa, mutta mitä tekee kriisi-IFK?

Lue lisää: Huuhkajien kapteeni vahvistaa neuvottelut HJK:n kanssa