Valmentaja ampuu varoituslaukauksen HJK:lle – tuntematon vastustaja tuo mieleen takavuosien kurittajan

HJK kohtaa Buducnost Podgorican Mestarien liigan 1. karsintakierroksella.

Kun Helsingin Jalkapalloklubin taival Mestarien liigan karsinnoissa alkaa tiistaina, olisi helppo katsoa tulevaa vastustajaa ja ajatella, että se on halki, poikki ja pinoon.

FK Buducnost Podgorica tuskin soittaa monilla innokkaimmillakaan futisfaneilla kelloja, mutta kannattaisi. Ylivoimaiseen mestaruuteen Montenegron pääsarjassa painellut Podgorica on maan todellinen suurseura, ja sen riveistä nousi jo Jugoslavian aikaan useita maailmantähtiä.

Valmistautumista vaikeuttavat korona-ajat. Tarkkailumahdollisuudet eivät ole normaalilla tasolla, ja HJK:n päävalmentaja Toni Koskela tietää sen.

– Vastustaja on aika tyypillinen balkanilainen joukkue. Todella paljon pallollista laatua, ja yläkerrassa on pelaajia, jotka kykenevät ratkaisuihin. Joukkueessa on ennen kaikkea paljon laatua eteenpäin pelatessa, Koskela arvioi.

Buducnostin riveissä pelaa seitsemän Montenegron maajoukkueen viimeaikaista pelaajaa.

Erikoisuus löytyy myös vastustajan penkin takaa. Serbialaisvalmentaja Mladen Milinkovic, 53, pelasi kaudella 1998 FF Jarossa Veikkausliigaa.

HJK-luotsi vertaa Buducnostia albanialaiseen Shkëndijaan, joka pudotti HJK:n Euroopan liigan karsinnoissa kesällä 2017. Joukkueen nimi ei silloinkaan sanonut paljoa, mutta tasaisessa otteluparissa vastustajan yksilötaito oli Klubille myrkkyä.

Yksi etu HJK:lla on. Klubin kausi on käynnissä, ja joukkue on voittanut 11:stä pelaamastaan liigaottelusta 10. Buducnostin liigakausi päättyi toukokuun lopussa. Ryhmä palasi harjoituksiin ja pelaamaan vain hyvin lyhyen tauon jälkeen. Joukkue on ottanut harjoituspeleissä kovia päänahkoja, mutta ne ovat silti harjoituspelejä.

– Harjoituspeleissä laatu on näkynyt. Silti tullaan siihen, että mikä on pelikunto – se ei voi olla paras mahdollinen. Meidän terveystilanteemme on erittäin hyvä. Vain Santeri Väänänen on poissa.

Koskela tietää, että HJK:ssa tai sen kannattajien joukossa ei lotkauteta juuri korvaa sille, minkä tason vastus on kyseessä, kun europeleistä on puhe. Seura ja fanit haluavat jatkokierroksille ja kohti lohkovaihetta.

– Totta kai suurimmalta odotetaan eniten. On selvää, että kotimaassa pitää voittaa kaikki, ja haluamme olla eurocupeissa kilpailukykyisiä. En ole miettinyt sen tuomia paineita paljoa. Tiedän, mitä ulkopuolella ajatellaan. Jos itse alan sitä miettiä, niin se on jostain muusta pois.

– 11 tärkeää liigapeliä on alla. Vastaan tulee sen tason joukkue, että meidän pitää olla valmiita siihen, ettemme saa puolivillaisella prässillä yhtään palloa.

Oman mausteensa ottelupariin antaa Euroopan jalkapalloliiton tuore päätös poistaa vierasmaalisääntö. Koskela ei uskalla vielä arvioida sen vaikutusta, mutta on ainakin mahdollista, että peli on uudistuksen takia vähemmän varovaista.

HJK–Buducnost Podgorica alkaa tiistaina 19.00. ISTV näyttää ottelun suorana lähetyksenä.