Kommentti: HJK jyrää Suomessa täysin omassa luokassaan – kaksi ihan muuta peliä näyttävät kauden oikean suunnan

Nyt jos koskaan europelit määrittävät HJK:n kauden onnistumisen, kirjoittaa Janne Oivio.

Kymmenen voittoa, yksi tasapeli. Siinä Helsingin Jalkapalloklubin saldo kuluvalla Veikkausliigan kaudella.

HJK on kovaa vauhtia matkalla mestariksi. Sen ainoa tasapeli on toista kärkiseuraa Kuopion Palloseuraa vastaan. Sarjajohto on jo muhkeat yhdeksän pistettä.

Ei ole lainkaan kohtuutonta sanoa, että ilman valtavaa loukkaantumisten sumaa mestaruustaistelu alkaa olla paketoitu. Ja kaikesta huolimatta se ei määritä loppuun asti sitä, onko tämä kausi menestys HJK:lle vai ei.

Klubin urakka eurokentillä alkaa tiistaina. Mestarien liigan karsintojen ensimmäisellä kierroksella vastaan tulee montenegrolainen FK Buducnost Podgorica.

Ei ole varsinaisesti ainutkertaista kirjoittaa HJK:n ja europelien välisestä merkityssuhteesta, mutta tänä vuonna painoarvo on erityisen suuri.

Filip Valencic palasi HJK:hon täksi kaudeksi ja on ollut toivotun tehokas.

Syksyllä käynnistyy kokonaan uusi eurokilpailu, Konferenssiliiga. Se sijoittuu europelien pyramidissa Mestarien liigan ja Euroopan liigan alapuolelle kolmoskilpailuksi. Se on suunniteltu nimenomaan hieman pienemmistä maista tulevien seurojen mahdollisuudeksi päästä pelaamaan lohkomuotoisia europelejä – ja joukkoon tulee tipahtamaan vielä myös aika isonkin painoarvon seuroja.

HJK:lle turnaus on merkittävä paristakin syystä. Ensinnäkin HJK:n toimitusjohtajalla Aki Riihilahdella oli merkittävä rooli kilpailun kehittämisessä ja luomisessa. Riihilahti on Euroopan seurajoukkueiden yhteistyöjärjestön ECA:n varapuheenjohtaja. Klubilla on siis oma lehmä ojassa turnauksen suhteen toden teolla.

Toiseksi, kuten liigamenestyksestä saattaa huomata, HJK on satsannut kauteen roimasti. Korona iski hampaansa aika lailla jokaiseen urheiluseuraan Suomessa.

Jotkut selvisivät paremmin kuin toiset. Klubi on jatkanut satsaamista samaan aikaan kun muualla liigassa leikataan. Riihilahden HJK on operoinut siirtomarkkinoilla kuin perheenisä ruokapöydässä takavuosina. Ensin isäntä ottaa lautasellisen, sitten santsin. Vasta sen jälkeen muilla perheenjäsenillä on asiaa pöytään jakamaan siitä, mitä jäljelle jäi.

Omaan silmääni HJK:lta voi nimetä ainakin kaksi avauskokoonpanollista pelaajia, jotka molemmat ovat mestaritasoa. Jokainen voi tarkistaa asian itse. Se on Suomen mittakaavassa aivan poikkeuksellista.

Aki Riihilahti haluaa omiltaan menestystä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kaiken tämän kun yhdistää, niin ymmärtää, miksi Podgorica-ottelut ovat nyt niin tärkeitä. Jatkopaikka tiistaina alkavasta otteluparista tietäisi sitä, että HJK pelaisi vähintään kuusi europeliä lisää.

Tämä johtuu siitä, että jos seura selviää Mestarien liigan toiselle karsintakierrokselle ja putoaa siellä, sitten edessä on Euroopan liigan 3. karsintakierros. Vaikka siitä putoaisi suoraan, jatkuu tie vielä Konferenssiliigan pudotuspelikierrokselle.

Jos pudotuspelikierroksen voittaa, silloin tie vie lohkovaiheeseen.

Käytännössä monimutkaiselta näyttävässä sapluunassa Suomen mestarin nyrkkisääntö on tämä: Jos ensimmäiseltä karsintakierrokselta selviää jatkoon, niin voittamalla minkä tahansa seuraavista kolmesta karsintakierroksesta selviää vähintään Konferenssiliigan lohkovaiheeseen.

Useammilla voitoilla saumat ovat luonnollisesti yhtä lailla Mestarien liigan tai Euroopan liigan lohkoihin, mutta sillä tiellä on monta huippuluokan seuraa.

Entä, jos Podgorica voittaa? Silloin HJK tipahtaa suoraan Konferenssiliigan toiselle karsintakierrokselle, ja lohkovaiheeseen päästäkseen olisi voitettava kolme otteluparia putkeen.

Toni Koskelalta odotetaan paljon tällä kaudella.

Klubi on satsannut kovaa, ja pelissä on paikka “omassa” euroturnauksessa. Paineet ovat kovat valmentaja Toni Koskelalla. Hän voi kysyä edeltäjältään Mika Lehkosuolta siitä, millaista on olla Klubin valmentaja, kun europeleissä ei vuosiin tule sitä himoittua lohkovaiheen paikkaa. Lehkosuon johdolla syksyllä 2014 saavutettu Euroopan liigan lohkovaiheen paikka unohtui aika nopeasti, kun jatko-osaa ei enää tullutkaan.

Koskelalla on toki myös jonkin verran kokemusta itselläänkin europeleistä. Kesällä 2019 islantilainen HB kaatui, Serbian jätti Crvena Zvezda oli liian kova. Kun Euroopan liigan karsinnassa latvialainen Riga FC löi HJK:n, sai Koskela ensimaistiaisensa Klubi-fanien kiukusta, kun homma ei mene maaliin.

Tuolloin kausi oli kuitenkin mennyt muutenkin vihkoon, ja kesken kauden seuraan tulleella Koskelalla ei varsinaisesti ollut jättimäisiä paineita. Nyt tilanne on aivan toinen. HJK jyrää kotimaassa puolustavana mestarina voitosta toiseen, ja koossa on aivan hurja nippu.

Mestaruus kuuluukin tulla, kun Klubia valmentaa. Ei se nyt tulos tai ulos ole, mutta Koskelan elämä käy nopeasti ahtaaksi, jos poskelle tulee montenegrolainen suudelma seuraavan reilun viikon aikana.