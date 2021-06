HIFK:n pomolta selvä viesti kannattajille Stadin derbyyn – "Nyt ei ole heidän aikansa tulla stadionille"

”Mini-Pietari” ei pelota Christoffer Perretiä, mutta Pietarissa altistuneiden pitää jäädä kotiin.

Veikkausliigakauden ensimmäinen Stadin derby HIFK:n ja HJK:n välillä pelataan keskiviikkona. Kauan odotetussa mittelössä on erityisen kovat kilpailulliset panokset, koska HJK johtaa sarjaa ja vahvaa kautta pelaava IFK on neljäntenä.

Pelin lisäksi puhuttavat myös katsomoasiat. Kun Suomen EM-kisaotteluita Venäjällä seuraamassa olleet kannattajat toivat mukanaan satapäin koronatartuntoja ja joukkoon mahtui myös heitä, jotka toimivat ajoittain vastuuttomasti esimerkiksi omaehtoisen karanteenin suhteen, herättää normaalisti liigakauden suurimmat yleisömäärät keräävä derby luonnollisesti huolta.

Otteluun otetaan noin 5 000 katsojaa eli karkeasti puolet Bolt-areenan kapasiteetista. Vaikka suoranaisia rajoituksia yleisömäärälle ei enää ollut, niin HIFK:n toimitusjohtajan Christoffer Perretin mukaan derbyn molemmat osapuolet halusivat varmistaa, että katsomossa on mahdollista säilyttää turvavälit.

HJK:n kannattajia odotetaan derbyyn myös suurissa määrin.

Perretin mukaan tiistaina käydyssä palaverissa seurojen, lääkärien ja viranomaisten kanssa kiinnitettiin erityistä huomiota jonottamiseen ja maskikäyttäytymiseen. HIFK edellyttää ottelussa maskin käyttöä. Rajoitettu kapasiteetti lyhentää jonoja.

Käytännössä maskikurin toteutumisen valvominen on erittäin vaikeaa, samoin turvavälien ylläpitämisen. Näin on erityisesti kannattajakatsomoiden suhteen, joissa on tapana pakkautua seisaaltaan tiiviisti yhteen.

– Olemme keskustelleet kannattajien kanssa. Toivomme, että kaikki noudattavat sääntöjä. Jos ei, niin sitten käytössä ovat normaalit tapahtumaturvallisuuden keinot: muistutus, kehotus kuulutuksin ja kyltein ja muuta. Ja järjestyksenvalvojat voivat käydä huomauttamassa. Jos toiminta on oikein räikeää ja vaarallista, sitten tilanteeseen voi joutua puuttumaan.

Lopulta kyse on, kuten korona-aikana yleensäkin, pitkälti henkilökohtaisesta vastuunkannosta. Otteluissa, baareissa ja muualla saa käydä. Oleellista on, kuten Perretkin muistuttaa, miten tilaisuudessa käyttäytyy ja noudattaa ohjeita.

– Nyt on aika kaikkien toimia vastuullisesti.

Christoffer Perret toivoo kannattajilta vastuullista käytöstä keskiviikon derbyottelussa.

Perret muistuttaa samalla, että kyse on ulkoilmatapahtumasta, ja seuran konsultoimien asiantuntijoiden mukaan tartuntavaara katsomossa ulkotiloissa on hyvin pieni. ”Mini-Pietari” ei huolestuta, mutta EM-kisamatkaajille hänellä on selvä viesti.

– Jos on altistunut kisamatkan aikana esimerkiksi bussissa tai baarissa, silloin pitää jäädä kotiin. Nyt ei ole heidän aikansa tulla stadionille. Olemme myös kuulleet monista, jotka ovat jo sanoneet, että eivät aio tulla peliin keskiviikkona.

Yksi lisätapa, jolla peliin varaudutaan, on sulkea stadionin viereinen kallio yleisöltä. Normaalisti se on pummilla katsovien kantapaikka. Perretin mukaan tällä toimella pyritään varmistamaan, ettei kenellekään, jolla ei koronatilanteen vuoksi olisi asiaa stadionille, tulisi kiusausta saapua julkiselle paikalle peliä katsomaan edes etäämmältä.

HIFK:n kannattajat järjestävät marssin otteluun Kisahallin päädystä. Perret ei näe tässä ongelmaa seuran kannalta, eikä pelkää Alpenhaus-ilmiötä.

– Joka päivä kun kuljen tässä Töölön toimistolta kotiin, näen kaikki terassit täynnä. Tämä ei sinänsä poikkea normaalista. EM-kisamatkaan on liittynyt paljon laajamittaisempaa baarihengailua, pitkät bussimatkat ja muut, mitä arki-iltana pelattavaan derbyyn ei.

HJK:n kannattajat kokoontuvat toisella puolella Töölöä puistossa. Iltalehden mukaan he ovat aikeissa järjestää marssin.

Ottelu alkaa keskiviikkona 18.30. Peliin on yhä tarjolla lippuja.