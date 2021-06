Joaquin muutti 24-vuotiaana unelmansa perässä Englantiin ja joutui aloittamaan pohjalta – tarjoilijasta kasvoi futiksen huippuammattilainen

Ei tehdä siitä nyt mitään isoa numeroa! Joaquin Gómezin uran vaatimaton lähtökohta ei ole asia, jota hän häpeää. Toisaalta espanjalainen ei halua myöskään repostella urakehityksellään.

Monesti kuulee sanottavan, että joku aloitti pohjalta ja nousi huipulle. HIFK:n päävalmentajana talvella aloittanut Gómez, 34, on yksi heistä harvoista, joiden kohdalla se oikeasti pitää paikkansa.

Hän kerää nyt kiitosta IFK:ssa, joka on hävinnyt vain kerran kahdeksassa liigapelissä. Mutta pitkään hänen kohtalonsa oli olla jalkapallon sekatyöläinen, kunnes sai vihdoin tilaisuutensa.

Gómez haaveili nuoresta pitäen jalkapallovalmentajan ammatista. Tausta oli kunnossa, sillä hänellä oli 24-vuotiaana taskussaan arvostettu Uefa Pro -valmentajatutkinto. Tämän lisäksi taskussa oli urheiluvalmennuksen maisterintutkinto.

Silti mistään ei tärpännyt.

Gómez muutti silloisen tyttöystävänsä, nykyisen vaimonsa Beatrezin kanssa Madridista Englantiin kymmenen vuotta sitten.

Tie alkoi kivisesti Brightonissa Englannissa. Kielitaidoton Gómez työskenteli eri kahviloissa ja ravintoloissa tarjoilijana ja muissa hanttihommissa.

– Kun muutimme niin ajattelimme, että jos ei muuta, niin opimme uuden kielen ja palaamme parin vuoden kuluttua Espanjaan kokemusta rikkaampina. Oli pakko tehdä niitä töitä, mitä sai. Ei se ole sen isompi juttu. Se on vain yksi niistä jutuista matkan varrella, jotta tulee toimeen ja pääsee eteenpäin, Gómez kertoo nyt helsinkiläisen kesäauringon syleilyssä.

Gómez pelasi höntsäliigassa sunnuntaisin – ja sai sanojensa mukaan kunnon brittifutislöylytyksen joka pelissä.

HIFK taistelee ja pelaa kovaa. Aiemmin kesäkuussa IFK otti 1–0-voiton toisesta paikallisvastustajasta, Hongasta.

Paikalliset seurat olivat epäluuloista Gómezin taustasta. Miksi noin korkeasti koulutettu henkilö ei ollut kovassa virassa kotimaassaan?

Lopulta Brightonin organisaation Albion In The Community antoi Gómezille tämän ensimmäisen valmennustilaisuuden Britanniassa. Albion järjestää jalkapallotoimintaa junioreille ja lapsille, jotka eivät mahdu seuran akatemiaan.

Pala palalta, askel askeleelta Gómez nousi brittifutiksen hierarkiassa juniorifutiksesta miesten jalkapalloon. Hän toimi viime vuosikymmenellä mm. Brightonin, Lutonin ja Stoken edustusjoukkueiden valmennusryhmissä.

Ikää on vasta 34 vuotta, mutta kokemusta on kertynyt jo valtavasti. Gómezin pitkän työn merkittävin välietappi on käynnissä. Gómez nimettiin talvella HIFK:n Veikkausliigan joukkueen päävalmentajaksi. Se on hänen ensimmäinen päävalmentajapestinsä miesten tasolla, ja jos espanjalaiselta itseltään kysyy, niin jo oli aikakin.

– Olen mielestäni ollut jo ainakin kolme vuotta valmis tähän kaiken kokemani jälkeen. Olen erittäin vaativa ja kunnianhimoinen. Ja rehellisesti, päävalmentajan työ on ollut vielä palkitsevampaa kuin osasin kuvitella, hän jatkaa tyytyväisenä.

Joaquin Gómez ottaa työnsä erittäin vakavasti. Hän vaatii pelaajiltaan paljon, ja antaa yhtä paljon takaisin.

Gómez päätyi IFK:hon SJK:n kautta. Linkki Suomeen syntyi alun perin maalivahtivalmentaja Antti Niemen kautta. Niemi tutustui Gómeziin yhdellä tämän monista valmennuspesteistä: Sami Hyypiän apumiehenä Brightonissa Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.

Niemi suositteli Gómezia myöhemmin Juha Malisen tiimiin Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, ja Palloliiton pestin myötä löytyi paikka Jani Honkavaaran valmennustiimissä SJK:ssa.

– Jos olisin jäänyt Englantiin tai palannut Espanjaan, niin urani päävalmentajana olisi alkanut kolmannelta tai neljänneltä sarjatasolta parhaimmillaankin. Tiesin, että SJK voisi avata ovia pääsarjassa valmentamiseen, Gomez kertoo suoraan.

Myös Honkavaara tiesi tämän, sillä kunnianhimoinen espanjalainen ei jättänyt tavoitteitaan epäselväksi. Tämä oli julkisestikin tiedossa – olihan Gómez sanonut sen ääneen muun muassa arvostetun The Athleticin haastattelussa.

– Joaquin tekee todella kovaa töitä ja hän vaatii kaikilta ympärillään todella paljon. Hänen työssään näkyy hänen uratarinansa. Hän todella on joutunut tekemään valtavasti töitä noustakseen päävalmentajaksi, Honkavaara kertoo.

Kova vaatimustaso ja intohimo paistavat läpi koko ajan espanjalaisen puheessa. Jos hän antaa pelaajille kaikkensa, hän vaatii samaa takaisin. Symbioottinen suhde on toiminut IFK:ssa, jossa pelaajat ovat ottaneet ilolla vastaan aggressiivisemman, hyökkäävämmän tavan pelata.

Lähtökohta ensipestille päämiehen paikalla ei ollut helpoin kaikista, sillä HIFK:ssa myllersi rajusti viime talvena. Seurajohdon ja kiinalaisomistaja Lucas Chang Jinin tiet erosivat riitaisasti.

Moshtagh Yaghoubi on HIFK:n kauden parhaimmistoa.

Pelaajasopimuksia oli vain muutama. Käytännössä Gómez joutui aloittamaan puhtaalta pöydältä. Se toisaalta sopi hänelle.

– Lutonissa menestyksemme salaisuus oli, että hoidimme pelaajarekrytoinnin todella tarkasti. Pyrin nyt samaa näillä resursseilla, mitä meillä on. Oli selvää, että meille tulisi pelaajia, joita moni muu ei halua. Se ei haitannut minua, sillä tiesin, mitä halusin.

Gómez halusi erityisosaajia. Pelaajia, joilla on yksi tai kaksi erinomaista ominaisuutta tasaisen kokonaisuuden sijaan. Niitä hän myös löysi. Keskiviikkona muun muassa. Pipe Saez, Jake Dunwoody ja nuori läpimurtopelaaja Jusif Ali hyökkäävät derbyotteluun HJK:ta vastaan altavastaajina, mutta kuten sarjataulukon nelossija osoittaa, Gómezilla on käsissään kova ryhmä.

– Tätä ei moni meiltä odottanut. Rehellisesti, emme mielestäni ole ansainneet hävitä yhtään liigapeliä tällä kaudella esitystemme perusteella. Pelaajat ovat sitoutuneet ihailtavasti.

HJK on tutusti derbyssä suosikki, mutta päävalmentajauran isoin tähänastinen ottelu ei jännitä Gómezia. Ja miksi jännittäisikään. Hän on kisällintyönsä tehnyt ja tietää olevansa joukkueineen valmis.

– Kun tekee työnsä hyvin ja suhtautuu siihen intohimolla, ei ole mitään syytä jännittää tai pelätä. Jos valmentaa pelokkaasti, se heijastuu joukkueeseen. Meillä ei ole mitään syytä jännittää. HJK:ta vastaan käy kuten käy, mutta tiedän, että olemme valmiita.