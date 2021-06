MTV Urheilu: SJK:n tähtipelaaja otti yhteen joukkuetoverinsa kanssa – seura purki sopimuksen

MTV Urheilun mukaan SJK:n Emmanuel Ledesma otti yhteen toisen ulkomaalaispelaajan kanssa. Seura purki pelaajasopimuksen torstaina.

SJK on purkanut argentiinalaistähden Emmanuel Ledesman sopimuksen, uutisoi MTV Urheilu aiemmin torstaina. Uutisen mukaan Ledesma otti eilisissä harjoituksissa ”tiiviisti yhteen” joukkueen toisen ulkomaalaispelaajan kanssa.

SJK tiedotti iltapäivällä purkaneensa pelaajasopimuksen Ledesman kanssa yhteisymmärryksessä. Syyksi mainitaan pelaajan halut palata perheen luokse Argentiinaan.

– Toin viime talvena perheeni tänne mukanani, jotta olisimme voineet elää yhdessä tänä vuonna. Mutta sopeutuminen oli heille vaikeaa ja he palasivat kotiin jo maaliskuussa. Sen jälkeen minulla on ollut todella vaikea olla erossa heistä, ja olemme yhdessä tulleet siihen tulokseen, että minun on parasta palata kotiin Argentiinaan, Ledesma kertoo tiedotteessa.

Seuran tiedotteessa ei mainita yhteenotosta. SJK:n tekninen johtaja Richard Dorman kiittää pelaajan antamasta panoksesta.

– Vaikka tämä onkin vaikea päätös, niin yksi seuramme arvoista on perhe, ja siksi uskon, että on oikea päätös päästää Ledesma takaisin kotiin, Dorman kertoo tiedotteessa.

SJK:lla on torstaina liigaottelu Ahvenanmaalla IFK Mariehamnia vastaan kello 18.30. SJK:n puheenjohtaja Raimo Sarajärvi ei halunnut kommentoida Ledesman tilannetta MTV Urheilulle.

Ledesma, 33, liittyi SJK:hon viime kaudella. Tällä kaudella hän on pelannut seitsemän ottelua ja tehnyt yhden maalin.