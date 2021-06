Tätä suosikkiselostaja Tero Karhu suosittelee seuraamaan EM-kisojen jälkeen: ”Sarjassa tehdään hienoja yksilösuorituksia ja maaleja”

Tero Karhu on monitoimimies, joka säväyttää niin selostamossa kuin sen ulkopuolella.

energinen, positiivinen, innokas, mukaansatempaava... Tero Karhua voi kuvata monella positiivisella adjektiivilla. Kesäkuussa hän on ihastuttanut katsojia selostamalla jalkapallon EM-kisoja.

– Arvokisoihin liittyy niin paljon tunnetta: ne ovat sellaisia futisfestivaaleja. Olen tosi fiiliksissä, että saan olla mukana ja osallisena välittämässä myöskin tunnelmia tästä historiallisesta tapahtumasta, jossa Suomi on mukana, viimeksi vuonna 2016 arvokisoja selostanut Karhu, 41, kertoo Ilta-Sanomille.

Huuhkajien kaikki ottelut selosti tuttuun tapaan Matti Härkönen. Karhu ei ole harmissaan siitä, ettei hän päässyt selostamaan sinivalkoisten otteita historiallisissa kisoissa.

– En oikeastaan edes ole ajatellut koko asiaa. Meillä on tiimi, joka on tosi läheltä seurannut pitkään Huuhkajien tekemistä ja sieltä saadaan mahtavaa sisältöä. Olen tosi kiitollinen siitä, että saan olla ylipäätään näissä arvokisoissa mukana.

Karhu on todellinen moniottelija: hän tekee selostusten lisäksi muun muassa juontajan ja studioisännän töitä – niin urheilun kuin ajankohtaisohjelmien parissa. Hän pitää niin studiopöydästä kuin selostuskopista.

– Ne ovat hieman erilaisia töitä. Selostaminen on kuin musiikin soittamista itsekseen. Siihen valmistaudutaan yksin ja lopulta suorituskin tehdään yksin.

Studion tekemistä Karhu vertaa jalkapallon pelaamiseen. Joukkuepeliin tarvitaan ruudussa näkyvien ihmisten lisäksi tekniikka- ja tuotantotiimi.

– Minusta on makeeta, että pystyn tekemään niitä molempia.

Karhu muistuttaa, että toimittajan taidot pitää olla hallussa myös selostuskopissa.

– Siellä käytetään ääntä mediassa, joka toimii tiettyjen sääntöjen mukaan. Se, että ymmärtää roolinsa ja journalistiikkaa, on tosi tärkeää, Karhu painottaa.

Karhu on pelannut aikanaan 11 ottelua Suomen futsalmaajoukkueessa ja 19 ottelua jalkapallon poikamaajoukkueissa.

Huuhkajien otteita Karhu on seurannut ylpeydellä.

– Huuhkajat on esiintynyt näissä kisoissa niin joukkueena kuin yksilöinä sellaisella tavalla, että olen tosi ylpeä suomalaisesta jalkapallosta. He ovat tehneet suomalaiselle futiskulttuurille kentällä ja sen ulkopuolella upeita asioita.

Siniristipaidat pelasivat Karhun mielestä myös pelillisesti hyvät kisat.

– Me pelattiin tasapäisesti ja haastettiin vastustajaa kaikissa otteluissa jopa Belgiaa, maailman yhtä parhaimmista jengeistä, vastaan.

Karhun selostusurakka jatkuu seuraavaksi EM-kisojen jatko-otteluiden parissa.

Entinen jalkapalloammattilainen Karhu siirtyi uransa jälkeen hiljalleen kokonaan selostamon puolelle ja sieltä myös ajankohtaisohjelmiin. Urheilun ulkopuolella Karhu on nähty niin Puoli seitsemän kuin Huomenta Suomen toimittajana. Kesällä työt jatkuvat myös Ylen 8 minuuttia -ohjelman parissa.

Karhu ei halua kategorisoida itseään toimittajana.

– Olen toimittaja, joka on kiinnostunut monista eri asioista ja sen takia olen halunnut päästää haastamaan itseäni eri osa-alueilla. En tiedä, mikä toimittaja olen tai mitä haluaisin olla. Toivon, että pystyn tulevaisuudessa tekemään sellaisia töitä, mistä olen kiinnostunut ja mitkä koen juuri sillä hetkellä itselleni sopivaksi.

– Voi olla, että olen politiikan puolella, yhteiskunnallisten asioiden saralla tai sitten urheilun puolella. Parhaimmillaan se on näitä molempia.

Karhu pitää monipuolisia töitä tasapainottavana asiana. Jo jalkapalloaikoinaan hän opiskeli samaan aikaan, jotta sai välillä ajatukset pois futiskentiltä.

– Kun pääsee tekemään eri asioita, se pitää mielen virkeänä ja kehittää niin ihmisenä kuin toimittajana.

Karhu FC Jokerien paidassa kaudella 2003.

Freelancerina Karhu on päässyt nauttimaan tv-hommista ilman kanavarajoitteita. Pelkästään viimeisen vuoden aikana hän on Ylen lisäksi toiminut C Moren jalkapalloselostajana ja Ruudun Veikkausliiga-studioiden isäntänä.

Viimeksi mainittu pesti on hänelle läheinen, sillä Karhu pelasi itse Veikkausliigaa kausina 2000–2007 Jokerien, MyPan ja KooTeePeen paidoissa. Keskikenttäpelaajalle kertyi tilille yhteensä 119 pääsarjaottelua.

– Veikkausliiga on minulle äärimmäisen rakas sarja. Jo pikkupoikana sain ensimmäiset kosketukset futikseen ja fanittamiseen Veikkausliigassa, silloisessa SM-sarjassa.

Intohimoinen rakkaus kotimaista futista kohtaan sai Karhun hyppäämään studioisännän rooliin.

Karhu nähdään seuraavan kerran Veikkausliiga-studion isäntänä Helsingin paikalliskamppailussa 30.6.

Veikkausliigasta Karhu haluaa nostaa erityisesti esille seurojen intohimoiset kannattajat.

– Kannattajakulttuuri kehittyy koko ajan enemmän. Nyt näemme ihan mielettömän hienoja katsomokoreografioita ja kannattajamarsseja. Kannattajat ovat rakentaneet identiteettiä oman yhteisön sekä seuran ympärille ja sitä kautta side seuraan on voimakas.

Futishuuman keskellä Karhu kehottaa ihmisiä seuraamaan myös kotimaista liigaa. Huuhkajien kisajoukkueesta Veikkausliigassa oli mukana HJK:n Daniel O'Shaughnessy ja kisoihin oli tyrkyllä myös FC Lahden Jasin Assehnoun. Monet maajoukkuepelaajat ovat pelanneet Veikkausliigassa viime vuosina ja sarja kuhisee tulevia maajoukkuetähtiä.

Karhu muistuttaa, että Veikkausliigasta löytyy laadukkaita, hyviä ”futaajia” sekä mielenkiintoisia persoonia kentältä ja se ulkopuolelta.

– Ne asiat ja elementit, mitkä kiinnostavat ja puhuttelevat arvokisoissa, löytyvät myöskin Veikkausliigasta. Sarjassa tehdään hienoja yksilösuorituksia ja maaleja. Veikkausliiga tarjoaa hyvät jatkot kaikille arvokisadiggarelle, Karhu suosittelee.

Jos vuoden positiivisin toimittaja palkittaisiin, pysti voisi kantaa Tero Karhun nimeä.

Mistä se positiivisuutesi kumpuaa?

– Olen ollut todella onnekas ja etuoikeutettu, että olen saanut olla hyvien ihmisten ympäröimänä läpi elämän ja saanut tehdä asioita mistä tykkään. Luulen, että kaikki nämä yhdessä vaikuttaa siihen, että kokee iloa elämässä ja ehkä se näkyy sitten jollain lailla myös ulospäin.

Veikkausliigassa pelataan torstaina neljä ottelua. Tuplapelien ensimmäisessä osassa kohtaavat AC Oulu ja KuPS Raatin stadionilla sekä Honka ja Haka Tapiolassa. HJK saa vieraakseen KTP:n ja SJK matkaa kohtaamaan IFK Mariehamnin. Kaikki ottelut alkavat klo 18.30.

Ottelut ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa.

Ruutu ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.