Olut yhdistää jalkapalloilevia Hradeckyn veljeksiä – pikkuveli kertoo, mikä hetki sai hänet itkemään Huuhkaja-vahdin takia: ”Iskä on opettanut hyvin”

Hradeckyn veljessarjan nuorin, Matej, seuraa ylpeänä isoveljensä otteita Huuhkajien maalilla.

Äänestä ei voi erehtyä – niin samalta he kuulostavat. Puhelimessa on pakko olla Hradeckyn veljestrion jäsen. Helsingin IFK:n veikkausliigajoukkueessa pelaava veljeksistä nuorin, 26-vuotias Matej , on matkalla harjoituksista kotiin, ja suu käy.

Matej on seurannut Huuhkajien otteita ylpeänä, kun hänen veljensä Lukas vartioi Suomen maalia. Tippa tuli linssiin jo aiemmin, kun Vesa-Matti Loiri julkaisi ”Luken” kisapaikan upealla videolla.

– Olihan se odotettavissa, että hänet valitaan joukkueeseen. Mutta kun se realisoitui, että oma veli pääsee Suomen ensimmäisiin arvokisoihin, se oli jotain ainutlaatuista. Olen helvetin ylpeä siitä jätkästä. Hän on tehnyt niin paljon töitä, että ansaitsi sen paikan, Matej sanoo.

Lukas Hradecky Huuhkajien lehdistötilaisuudessa Terijoella.

Veljesten välit ovat lämpimät. Matej on päivittäin yhteydessä maajoukkueen mukana matkaavaan isoveljeensä.

– Olen vähän kuittaillut, miten Luke käveli ja mitä hän huusi, kun torjui sen Tanskan pilkun, Hradekcy naurahtaa.

Tunnelma Huuhkajien keskuudessa on Matej’n mukaan loistava. Lukaksen yhteydenotoista hehkuu vahva joukkuehenki ja itseluottamus.

Tomas Hradecky TPS:n paidassa kaudella 2018.

LukAS on tunnetusti suuri oluen ystävä, mutta millaiset juomatottumukset Matej’lla on?

– Ihan samaan kategoriaan menee kuin Lukella. Iskä on opettanut hyvin, hän naurahtaa.

Matej’n mukaan hänet on sekoitettu välillä tähtimaalivahtiin, mutta ei vielä kertaakaan uudella asuinpaikkakunnallaan Helsingissä.

Matej Hradecky siirtyi täksi kaudeksi Seinäjoen Jalkapallokerhosta Helsingin IFK:hon. Hän on nauttinut olostaan pääkaupungissa, vaikka ”turkulaisena tulee kuittia joka puolelta”.

Hradecky on ollut sivussa IFK:n kokoonpanosta kahdessa edellisessä ottelussa takareiden repeämän takia. Hän kuitenkin toivoo olevansa mukana ensi viikon Lahti-ottelussa.

Veljekset Matej (vas.), Lukas ja Tomas yhdessä Turun Kupittaalla kesäkuussa 2014.

Tähtirintojen kausi on alkanut loistavasti: joukkue majailee sarjataulukon kolmannella sijalla edellään pelin enemmän otelleet Turun Inter ja paikallisvastustaja HJK.

Tiistaina kaatui ”metroderbyssä” Espoon Honka lukemin 1–0.

– Oli aika tasapainoinen ottelu meiltä. Meillä oli paikat tehdä muutama lisää, mutta onneksi puolustettiin hyvin, Hradecky analysoi.

Hradecky tavoitteli talvella paikkaa ulkomailta, ja haaveet ja tavoitteet ovat edelleen suuremmissa sarjoissa. SJK:sta tuttu valmentaja Joaquin Gomez teki kuitenkin siirron Helsinkiin helpoksi.

– Tänne oli helppo tulla, kun tiesi, kuka on valmentajana. Ymmärrän, millaista futista Joaquin haluaa meidän pelaavan. Hänen vaatimustasonsa on korkealla.

Kannattajat ovat viime kierroksilla täyttäneet taas katsomoita. Hradecky odottaakin innolla kuun lopussa pelattavaa Helsingin paikalliskamppailua.

– Derbyt ovat aina hienoja. Odotan ehdottomasti hyvää tunnelmaa. Se tuo oman lisänsä peliin ja antaa pelaajille lisäenergiaa, Hradecky hekumoi.

Entä missä luuraa veljessarjan keskimmäinen, 28-vuotias Tomas Hradecky?

– Tomas nauttii kisoista Turussa. Siellä on kuulemma hyvät terassit, joissa hän nauttii olutta. Tomas on päässyt siellä haastatteluun, ja häntäkin on luultu Lukeksi. Kuten aina, Matej kertoo.

Tomas pelaa tätä nykyä Kakkosen Pargas IF:ssä. Hän on aiemmin edustanut Veikkausliigassa IFK Mariehamnia, Rovaniemen Palloseuraa ja Seinäjoen Jalkapallokerhoa sekä Ykkösessä Turun Palloseuraa kausilla 2018–2019.

Kaikki Veikkausliiga-ottelut ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa.

Ruutu ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.