Asiantuntija lataa illan futisjännäristä: ”Se on ehdottomasti huippupeli!”

Kaksi huippujoukkuetta kohtaavat illan jännitysnäytelmässä.

Ennen kauden alkua ylivoimaiselle HJK:lle ennustettiin kahta varteenotettavaa haastajaa: Kuopion Palloseuraa ja Turun FC Interiä.

Seitsemän pelatun ottelun jälkeen voidaan todeta ainakin toisen näistä pitävän helsinkiläisten takapuskurista kiinni. Inter on vain pisteen päässä sarjaa johtavasta Klubista. KuPSin kausi on puolestaan lähtenyt käyntiin yskähdellen: kuopiolaiset ovat kahdeksan pistettä turkulaisia jäljessä viidennellä sijalla.

Haastajat ottavat yhteen maanantai-iltana Kuopion keskuskentällä.

– Se on ehdottomasti huippupeli! Ollaan rajamailla, voiko sitä kutsua kärkikamppailuksi, koska KuPS ei ole kärjessä, mutta se on silti yksi kauden kiinnostavimmista otteluista, mehustelee Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko ”Rapa” Rajamäki.

KuPSilla on viime pelistä tiukka 1–0 vierasvoitto SJK:sta, kun taas Inter antoi IFK Mariehamnille tukkapöllyn 3–0 kotivoitolla.

Joukkueet ottivat aiemmin yhteen ensimmäisellä kierroksella Turussa. Inter nappasi kolme pistettä surkeassa kunnossa olleelta nurmikentältä Juho Hyvärisen maalilla.

– Inter on todella valmis joukkue Jose Riveiron (Interin päävalmentaja) johdolla. Riveiro pystyy muokkaamaan omaa pelifilosofiaansa olosuhteisiin sopivaksi.

”Rapa” muistuttaa, ettei Inter ole Mariehamn-ottelua lukuun ottamatta pelannut kovin sulavaa jalkapalloa

– Nyt pelissä alkaa näkymään, että heillä on paljon pisteitä kasassa. Inter tietää pystyvänsä pelaamaan parempaa futista. Sen joukkueen itseluottamus on ihan tapissa.

Kuopiolaiset pelasivat todella vahvan talvikauden. KuPS näytti olevan jopa paremmassa iskussa kuin HJK, joten alkukauden otteet ovat olleet pienoinen pettymys. Seitsemästä ottelusta seura on voittanut kolme.

– KuPSin otteissa näkyi SJK:ta vastaan selkeitä pieniä viilauksia. Kun he johtivat 1–0, paketti laitettiin tiiviiksi ja lähdettiin suojelemaan voittoa. KuPS lähtee nyt rakentamaan uutta nousua, Rajamäki analysoi.

Rajamäki kuitenkin huomauttaa, että kuopiolaisten rinki on kapea ja ulkomaalaispelaajien pelikunto on ratkaisevassa roolissa.

Ennen SJK-ottelua kuopiolaiset olivat päästäneet kahdessa edellisessä ottelussa peräti viisi maalia omiin. KuPSin päävalmentaja Simo Valakari kertoi tyytyväisyydestään joukkueen otteisiin seuran sivuilla.

– SJK-pelissä olin tyytyväinen siihen, kuinka me puolustimme koko joukkueen voimin. Ensimmäisellä puoliajalla teimme kentällä niitä asioita, joita olemme harjoitelleet ja joita haluan nähdä pelissämme, Valakari pohtii ja jatkaa:

– Toisella puoliajalla peli vähän hajosi. Haluamme kehittää edelleen omaa pallollista pelaamistamme ja nyt meidän pitää saada ehjä ysikymppinen, mikäli haluamme voittaa Interin.

Valakari muistuttaa Interin vaarallisuudesta: joukkue on tehnyt 13 maalia viiteen viime otteluun.

Interin on mahdollista pitää voitolla kiinni HJK:sta, joka kohtaa puolestaan heikossa vireessä olevan IFK Mariehamnin.

Mestaruustaistossa voi kuitenkin käydä vielä mitä tahansa, kun europelit alkavat ja siirtoikkuna aukeaa.

─ Europelit tuovat paljon muutoksia sarjapeleihin. Joku joukkue voi lähteä niiden myötä laskuun ja pelit voivat aiheuttaa loukkaantumisia. HJK on kuitenkin pelottavan hyvä ja se tekee KuPSille vaikeaksi yhdeksän pisteen eron kiinni kuromisen. HJK on niin vahva, etteivät he montaa peliä putkeen häviä, Rajamäki alleviivaa.

Illan kolmannessa ottelussa kohtaavat SJK ja Ilves Seinäjoella. Kaikki Veikkausliiga-ottelut ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa.

Ruutu ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.