Jumboseura AC Oulun pomo sai eteensä kiperän kysymyksen – latasi tiukasti vastapalloon: ”Ihan höpöjä”

AC Oulun urheilutoimenjohtaja avaa katastrofaalista kauden alkua. Illan jumbotaistelussa Honkaa vastaan oululaisilla on mahdollisuus avata vihdoin pistetilinsä.

Veikkausliigan perjantai-illan ainoassa koitoksessa kohtaavat AC Oulu ja FC Honka. Oululaiset ovat hävinneet kaikki viisi otteluaan ja majailevat nollalla pisteellään visusti sarjataulukon viimeisenä.

Raatin stadionille vieraaksi saapuvat espoolaiset ovat kairanneet yhden voiton ja kuudessa ottelussa ja ottaneet pataan peräti viidesti. Honka majailee sarjataulukon toiseksi viimeisenä.

Ottelulla on pisteiden valossa suuri merkitys: voitolla voi kaventaa piste-eroa keskikastiin ja tehdä samalla pesäeroa putoamistaisteluun. Veikkausliigan viimeinen putoaa suoraan Ykköseen ja toiseksi viimeinen ottelee liigakarsinnoissa.

Isäntien paineet kasvavat, kun maajoukkuetauon jälkeen vastassa on tilastollisesti heidän helpoin vastustajansa Honka. Nyt jos koskaan pistepussin luulisi täyttyvän.

AC Oulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen, 42, ei tunnu olevan huolissaan alkukauden otteista.

– En tiedä, kuinka korkealla meidän odotusarvo on ollut, että kuinka paljon meillä pitäisi olla pisteitä ollaksemme tyytyväisiä, Heikkinen pohtii Ilta-Sanomille.

Heikkinen muistuttaa joukkueen miettivän enemmän pelillisiä asioita kuin pistesaldoa.

– Osassa peleistä ei olla oltu riittävän hyvällä tasolla oikeastaan millään osa-alueella. Toisissa peleissä on ollut vaiheita, joista tiedämme, että näin pelaamalle tulemme jatkossa saamaan pisteitä. Toki niitä jaksoja pitäisi saada pidennettyä per peli.

Ykkösestä nousseen Oulun tavoite ennen kauden alkua oli säilyttää liigapaikka. Alkukauden otteilla tavoite on karkaamassa pikavauhtia.

Heikkisen mukaan liigan taso ei ole yllättänyt joukkuetta.

– Ei se mene siten, että pelaat Ykkösessä ja sitten yhtäkkiä pelaat Veikkausliigassa ja olet että ”hups”. Olemme talvella pelanneet Veikkausliigajoukkueita vastaan, joten olemme nähneet niiden tason.

Heikkinen pitää Oulun tilannetta ”monen asian summana”.

– Jos pelaajat, jotka viime vuonna pelasivat Ykkösessä ja muualla olisivat parhaimmillaan koko ajan, kyllä me varmaan pärjättäisiin.

Illan Honka-ottelulle Oulun pomo ei kuitenkaan anna sen suurempaa arvoa.

– En mieti hirveästi sitä, ketä on vastassa. Kaikki ovat tähän mennessä olleet ihan riittävän kovia vastuksia. Joka peliä ollaan lähdetty voittamaan. Vielä se ei ole onnistunut.

Jyrki Ahola nosti AC Oulun Ykkösestä Veikkausliigaan viime kaudella.

AC Oulun päävalmentajan Jyrki Aholan, 49, sopimus päättyy tähän kauteen.

Markus Heikkinen, onko Jyrki Aholalla seurajohdon luottamus?

– Kyllä.

Miten urheilutoimenjohtajana katsot tilannetta: jos joukkue ei ala voittaa pelejä, pitääkö siihen reagoida?

– No ei. Minun mielestäni tärkeää on se, että päivittäinen laadukas tekeminen pysyy korkealla tasolla. Olen tällä kaudella ollut mukana joka päivä harjoituksissa ja siellä näkee, että siinä on jotakin kehitystä koko ajan. Se on tärkeintä.

Varmasti myös ne pisteet ovat tärkeitä seuralle?

– No joo, mutta jos kysyt multa, että pitääkö reagoida niin olen väärä ihminen vastaamaan.

Mutta urheilutoimenjohtajana olet vastuussa valmennusryhmän sopimuksista.

– Sinä et ehkä tiedä ihan tarpeeksi jalkapallosta, jos tuollaista väität.

Niin, se lukee täällä teidän sivuilla ihan suoraan.

– Neuvottelen sopimukset, mutta hallitus on se joka päättää, kuka meillä valmentaa. He päättivät, että Jyrki Ahola tulee tänne. Ei se minun päätökseni ollut.

Mutta te olette esittänyt häntä päävalmentajaksi?

– Totta kai.

Ja te olette urheilullisesta menestyksestä vastuussa operatiivisella puolella.

– Niin, mutta me olemme pelanneet viisi peliä tällä kaudella ja sinä alat puhumaan ihan höpöjä. Mielestäni puhelu voidaan lopettaa tähän, jos et usko mitä sanon.

Aholan sopimus sisältää option ensi kaudesta. Heikkisen mukaan ensi kauden valmennuksesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Hän ei lähde myöskään spekuloimaan tulevan kauden sarjatasosta.

Markus Heikkinen maajoukkueen mukana vuonna 2010.

Markus Heikkinen tunnetaan pitkästä jalkapallourastaan puolustajana. A-maajoukkueessa tilille kertyi vuosina 2002–2011 61 maaottelua. Seurauralla Heikkinen pelasi kotimaan lisäksi pitkään muun muassa Itävallassa ja Skotlannissa. Ura päättyi AC Oulun riveissä kaudella 2018

AC Oulu–Honka perjantaina kello 18.30. Ottelu on katsottavissa Ruutu+-palvelussa.

