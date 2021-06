Eetu Vertainen, 22, on palannut vihdoin parrasvaloihin – asiantuntija lataa: ”Jos se poika saa itseluottamuksen...”

Ilves on ollut yksi alkukauden yllättäjistä. Pystyykö seura pitämään hyvän vireen yllä, kun vastaan asettuu FC Lahti?

Ilveksen alkukautta voi kuvailla sensaatiomaiseksi. Alemman loppusarjan keskikastiin ennakoitu joukkue majailee parhaillaan sarjataulukon kolmantena. Edellä ovat vain mestarisuosikit Inter ja HJK. Viiden ottelun jälkeen tamperelaisseura on hävinnyt vain kerran – HJK:ta vastaan.

– Ihan tuttua, että meitä veikataan alemmas. Me pelaamme niitä tietäjiä paremmin, Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss toteaa ja muistuttaa kauden olevan vielä nuori.

Tamperelaisseuran alkukauden hyvä vire ei 49-vuotiasta ”Jallua” yllätä. Wissin mukaan joukkue on oppinut kevätkauden virheistä ja yksittäisten pelaajien onnistumiset ovat nostaneet joukkueen mitalisijoille.

Veikkausliiga palaa torstaina maajoukkuetauolta. Ilveksellä oli eri maajoukkueiden mukana peräti yhdeksän pelaajaa. Kaikki pelaajat ovat saapuneet takaisin, mutta Wiss ei haastatteluhetkellä antanut vihiä, ketkä heistä pukevat paidan päälle illalla.

Ilves on selkeästi Veikkausliigan nuorin joukkue: keski-ikä on hieman päälle 21 vuotta. Suurin epäilys ennen kauden alkua kohdistuikin siihen, miten Wiss saa nuoren ryhmän pelaamaan yhteen.

Wissin mukaan salaisuus piilee laajassa pelaajaringissä.

– Me menemme joukkue edellä. Me tiedämme, että meillä on paljon hyviä pelaajia. Joku pelaa tänään ja joku pelaa ehkä seuraavassa pelissä. Jätkät oppivat ymmärtämään sen, että ei tarvitse jokaisessa pelissä pelata, mutta silti voi olla arvostettu joukkuepelaaja.

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki uhosi Urheilulehden kausiennakossa ”nostavansa hattua päästä, jos Jallu repii junnuryhmän kuuden joukkoon”.

”Rapa”, onko hattu jo hankittu?

– Hattu löytyy. Tiesin, että se (kuuden joukossa oleminen) on Jallulle mahdollista, mutta ei hän joka vuosi voi onnistua. Jos se onnistuu, niin hän on taikuri! Joukkue muuttui enemmän kuin koskaan ennen hänen vuosinaan. Jos Jallu vetää tuon joukkueen kuuden joukkoon, niin se on upea suoritus, Rajamäki vastaa.

Ilveksestä lähteneiden pelaajien lista on pitkä: Mika Hilander, Diogo Tomas, Jair, Naatan Skyttä, Maksim Stjopin... Sisään tulivat nuoria läpimurtoa odottavia pelaajia, kuten Rasmus Leislahti, Momondu Sarr ja Eetu Vertainen. Viimeksi mainittu on vihdoin lyömässä itsensä läpi: Vertainen, 22, jakaa kolmella maalillaan maalipörssin kärkisijan.

– Eetu Vertainen näyttää taas siltä Vertaiselta, joka oli vuoden 2018 U19 EM-kisoissa meidän ykköshyökkääjä. Hän on taas pelaaja, joka uskoo omaan tekemiseen ja tekee rohkeita ratkaisuja. Jos se poika saa itseluottamusta, hän voi lähteä lentoon. Hän taistelee, taklaa ja ampuu mahdottomista tilanteista, Rajamäki ylistää.

Eetu Vertainen teki Ilveksen edellisessä ottelussa KTP:tä vastaan kaksi maalia minuutin sisään. Video maaleista alla.

Kuten moni muu nuori pelaaja, Vertainen heräsi eloon juuri Wissin valmennuksessa.

Jarkko Wiss, mikä on se resepti, jolla teet nuorista pelaajista huippuja?

– Ne pelaajat tekevät loppukädessä sen itse. Pääasia on, että jokainen ymmärtää tietyt asiat kun niitä tarpeeksi hokee ja muistuttaa. Eetun kanssa prosessi on antoisa, koska häneltä löytyy hyvät ominaisuudet ja pelimiehen taitotaso. Kun saadaan vain se ymmärrys, että mitä, missä ja milloin, niin hänelle voi aueta paremmat markkinat, Wiss kuvaa.

Muista onnistujista mainittakoon Hongasta konkari Helanderin tilalle tullut, loistavasti torjunut Leislahti, 20, sekä kahden maalin miehet, seuran kasvatit Miettunen, 26, ja Eetu Mömmö, 19. Ensin mainittu on iskenyt maalinsa topparin paikalta.

Ilveksellä on luvassa raskaat viikot, kun joukkue pelaa kahden viikon aikana neljä ottelua, joista kolme ensimmäistä vieraissa. Torstaina Ilves matkaa Hiihtostadionille, jossa vastaan asettuu sarjataulukossa pisteen päässä nuuhkiva FC Lahti.

– Lahti on ollut meille vaikea paikka. Varsinkin Lahden stadionin kenttä on ollut tosi vaikea ja monesti siellä on tapahtunut meille huonoja asioita pelin alussa. Sää on varmasti tosi raskas, se täytyy huomioida myös, Wiss ennakoi helteisissä tunnelmissa pelattavaa peliä.

Rajamäki ennustaa Lahti-ottelusta tasaista.

– Siitä tulee tosi tiukka peli, joka voi kääntyä kummin päin tahansa. Molemmat joukkueet ovat olleet positiivisia yllättäjiä. Pitää muistaa, että viime vuonna Ilves–Lahti-pelit olivat Veikkausliigan kuumimmat. Siellä kiehui jopa yli.

”Rapa” ennakoi Ilveksen runsaan maajoukkue-edustuksen ja sen tuoman rasituksen antavan Lahdelle sauman voittoon.

Jarkko Wiss luotsaa Ilvestä jo kuudennella kaudella.

Korona-aikana tyhjille tai lähes tyhjille katsomoille pelatessa vaihtopenkkien huudot ovat kuuluneet hyvin tv-lähetyksiin.

Jarkko Wiss, oletko kiinnittänyt huomiota, että oikeastaan kaikki kuuluu läpi sinne lähetykseen?

– En katsele niitä lähetyksiä, niin en oikein osaa sanoa.

Viime viikolla uutisoitiin Ilveksen Kansallisen liigan ottelusta, jossa Ilveksen päävalmentaja käytti törkeää kieltä oman pelaajan suorituksesta. Tapaus aiheutti suuren kohun, joka yltyi kun IS uutisoi keskiviikkona toisesta huutelukohusta Ilveksen naisten futsalin puolelta.

Miten olet seurannut tätä keskustelua teidän seuran ympärillä?

– En ole seurannut, koska ne ovat ry:n alaista toimintaa.

Mitä mieltä olet tästä koko tilanteesta?

– En ole siitä mitään mieltä.

Varmasti tuomitsette kuitenkin tällaisen käytökseen?

– Ei mulla ole mitään kommentoitavaa asiasta. En tiedä mitä on tapahtunut, en ollut paikalla.

Veikkausliigassa pelataan torstaina viiden ottelun kierros. Inter saa kuudelta Veritas-stadionilla alkavassa ottelussa vastaansa IFK Mariehamnin. Puolta tuntia myöhemmin kohtaavat Haka ja HJK Tehtaan kentällä, Lahti ja Ilves Hiihtostadionilla, KTP ja HIFK Arto Tolsa -areenalla sekä SJK ja KuPS OmaSP-stadionilla.

Kaikki kierroksen ottelut ovat katsottavissa Ruutu+-palvelussa. Lisäksi kaikkia otteluita seuraava Futiskierros näkyy maksutta Jimiltä alkaen kello 18.

