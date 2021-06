Huuhkajien seuraava tähti nousi huipulle aivan eri tavalla kuin Teemu Pukki ja kumppanit – Jasin Assehnoun kertoo yhdestä isosta erosta

Jasin Assehnoun kasvoi ja kehittyi kilpailemalla. Se antaa hänelle myös erinomaiset valmiudet siirtyä maailmalle.

Yksi asia on varma, kun Jasin Assehnoun ennen pitkää siirtyy Veikkausliigasta ulkomaille. Hän ei tule hätkähtämään siitä, miten paljon hänen maailmansa muuttuu kentällä.

FC Lahden 22-vuotias suurtalentti on synnynnäinen kilpailija – on ollut pakkokin olla.

HJK oli hänelle juniorina liian kova paikka. Tampereella syntynyt ja pienenä lapsena perheineen Helsinkiin muuttanut Assehnoun yritti juniorina kahdesti HJK:ssa.

Kummallakin kerralla hän jäi muiden varjoon. Peliaika meni ohi suun. Eikä se sinänsä ole suuri yllätys, Klubissa varsinkin vanhemmat ikäluokat ovat mustanaan vuosiluokkansa parhaita pelaajia Suomessa.

Assehnounin rooliksi HJK:ssa jäi seurata superlahjakkuuksille pedattua esiinmarssia. HJK:n b-junioreissa hän taisteli hyökkäyspään pelaajana peliajasta mm. Mikael Soisalon ja Lassi Lappalaisen kanssa. Ensin mainittu on jo tehnyt pitkään uraa maailmalla, Lappalainen on mukana Suomen EM-kisajoukkueessa.

– Olen pelannut paljon vähän pienemmissä seuroissa. Aloitin pelaamisen Pitäjänmäen Tarmossa. Olin HJK:ssa 3-4 vuotta, mutta menin sitten PK-35:een kun halusin enemmän peliaikaa. Palasin myöhemmin vielä Klubi B-junnuihin. Sain todella tietää, mitä kilpailu on. Välillä se on vaikeaa, kun ei pääse pelaamaan ja koko ajan on kova halu kehittyä, Assehnoun kertoo.

Samassa kilpailun tulikasteessa hän kuitenkin tajusi, että jalkapallo on hänelle se juttu. Teini-ikäisenä lukio jäi kesken toisella luokalla, kun futis vei mennessään.

Assehnoun halusi kehittyä niin kipeästi, että omisti aikansa treenaamiselle. Aina kun se vain oli mitenkään mahdollista, hän oli jollain kentällä tai missä tahansa missä pystyi harjaamaan taitojaan. Jotta joku päivä sitten voittaisi itselleen sen pelipaikan.

HJK:sta matka jatkui b-ikäisenä FC Espoon riveihin. Siellä junioreita valmensi arvostettu Ilir Zeneli. Zeneli näki nopeasti Assehnounin potentiaalin ja nosti pienikokoisen nuorukaisen mukanaan FCE:n junioreista Kakkosessa pelaavaan edustusjoukkueeseen 2017.

Matkallaan pohjalta ylös Espoossa Assehnounilla oli takataskussaan yksi ase, jota monella muulla suomalaislahjakkuudella ei ollut: hän tajusi, mikä jalkapallossa on jokaiselle pelaajalle se todellinen kilpailu.

Kovin kilpailu ei olekaan vastustajaa vastaan ottelupäivänä, vaan vieruskaveria vastaan joka päivä harjoituksissa.

Monelle suomalaiselle jalkapalloilijalle, varsinkin nuorena huippulupauksena maailmalle siirtyneille, akatemian tai ulkomaisen ammattilaisseuran arki lyö kuin märkä kala vasten kasvoja.

Yhtäkkiä joukkuekaverit eivät olekaan enää kavereita, eivät varsinkaan kentällä. Sittemmin a-maajoukkueeseen nousseet pelaajat kuten Teemu Pukki, Roope Riski, Petteri Forsell ja lukemattomat muut ovat joutuneet nuorina miehinä ahtaalle maailmalla, monesta eri syystä.

Yksi yhdistävä tekijä monessa suomalaispelaajien tapauksessa on ollut se, että raju sisäinen kilpailu ja siihen liittyvä kulttuuri on ollut täysin uusi kokemus. Moni pelaaja on myös puhunut kokemuksesta avoimesti.

Assehnounille tämä ei ainakaan tule yllätyksenä. Hän ei kuulu siihen joukkoon suomalaislahjakkuuksia, joille pedattiin kuningastietä teinivuosista lähtien liigajoukkueen mukaan.

– On se totta, että niitä paikkoja vähän pedataan joskus joillekin. Nimeni ei koskaan ollut ensimmäisten joukossa lapulla. Voi sanoa, että joillekin juniorivuodet ovat olleet helpompia kuin minulle. Se kehittää henkisesti, kun tekee töitä ja joutuu taistelemaan koko ajan. Kun uskoo itseensä, niin se palkinto kyllä tulee.

Palkinto on alkanut jo näkyä. Nuori laitakiitäjä ja hyökkääjä teki 22 ottelussa yhdeksän maalia viime kaudella, ja tänä vuonna koossa on kaksi neljässä ottelussa. Maalien lisäksi Assehnoun esittelee ykkösvalttiaan eli loistavia yksi vastaan yksi -taitojaan ottelusta toiseen.

Kesäkuussa hän oli ensimmäistä kertaa A-maajoukkueen mukana Markku Kanerva EM-leiriryhmässä. Kehitys on ollut hurjaa vain muutamassa vuodessa, ja se on kaikki kiitos jatkuvan kilpailun – itsensä ja pelikaverien kanssa.

Assehnoun ei pelkää sanoa, että hän haluaa seuraavan askeleen olevan ulkomailla – ja hän haluaa lähteä tämän kauden jälkeen. Suomalaismarokkolaisen pelaajan sopimus päättyy tämän kauden jälkeen, ja haku on päällä maailmalle.

Yksi erikoisempi uutinen kuului touko-kesäkuun vaihteessa Turkista. Bursan paikallismediat raportoivat, että Assehnounilla olisi esisopimus Bursasporin kanssa.

– Se on ihan höpöhöpöä. Itsellenikin tuli shokkina, kun kuulin tuon, Assehnoun kuittaa.

Hän kuitenkin myöntää samalla, että Bursaspor on ollut yhteydessä ja osoittanut kiinnostusta. Mitään ei ole kuitenkaan varsinaisesti tapahtunut – ja kiinnostusta riittää muuallakin.

– Mitään konkreettista ei ole vielä tullut. Fokus on tässä kaudessa. Yritän pelata mahdollisimman hyvin ja auttaa joukkuetta. Olen puhunut Lahdenkin kanssa siitä, että seuraava askel on ulkomailla. Täytän jo 23 vuotta. Oikea aika lähteä olisi tämän kauden jälkeen.

Tällä kaudella toden totta riittää vielä pelattavaa. Lahdella on käynnissä erinomainen kausi ja mahdollisuus jopa mitaleille.

Siirto FC Lahteen 2019 oli todellinen neronleimaus. Pääkaupunkiseudun jalkapallon läpikotaisin tunteva silloinen Lahden luotsi Toni Korkeakunnas bongasi Kakkosessa loistaneen nuorukaisen joukkueeseensa. Ja laittoi heti kentälle.

Korkeakunnas sai lähteä kauden jälkeen, mutta valmentajavaihto osoittautui huippujutuksi Assehnounin kannalta. Tilalle palkattiin nimittäin Zeneli – sama luotsi, joka antoi Assehnounille tämän uran kääntäneen tilaisuuden HJK:ssa eteen tulleen umpikujan jälkeen.

– On ollut hienoa tehdä Ilirin kanssa töitä. Hän on niin ammattimainen. Meillä oli FC Espoon junnuissakin videopalavereja ja tosi ammattimaista tekemistä. Hän tekee työnsä suurella intohimolla.

Zeneli saa vuolaat kehut, mutta maininnan myös kolikon kääntöpuolesta. Huutia tulee ja kunnolla, jos ei keskity työhönsä kunnolla.

Se sopii kuitenkin Assehnounille. Kilpailu on hänellä veressä. Siksi ei kannata epäillä, etteikö hän olisi Suomen a-maajoukkueen seuraava profiilihyökkääjä.