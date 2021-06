Aki Riihilahden mukaan korona-aika on paljastanut, kuinka alhaalla urheilu- ja kulttuurialan arvostus on.

Töölön jalkapallostadionin 10 770 penkkiä loistaa auringonpaisteessa. Ilma on mitä parhain kotimaisen jalkapalloilun katsomiselle.

Stadionin uumenista löytyy väsynyt taistelija. HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti on pitkin kevättä pitänyt ääntä tapahtuma-alan ja erityisesti jalkapallon puolesta.

Riihilahti on juuri vapautunut lauantaisen Mestarien liigan finaalin karanteenista. Hän oli paikan päällä Portossa, jossa stadionille otettiin sisään peräti 14 000 katsojaa. Finaali siirrettiin loppumetreillä Istanbulista Portoon Turkin pahentuneen koronatilanteen takia.

Euroopan seurajoukkueiden ECA:n varapuheenjohtajana toimiva Riihilahti on hyvin perillä finaalin järjestelyistä.

– Niin byrokraattinen ja konservatiivinen laitos kuin Uefa pystyi kahdessa viikossa järjestämään noin massiivisen, yhden maailman seuratuimman urheilutapahtuman terveysturvallisesti, Riihilahti vertaa tilannetta kotimaahan.

Koronatodistukset, kuumemittaukset, turvavälit, maskipakko... Riihilahti luettelee finaalin turvajärjestelyistä.

– Stadionilla oli fantastinen tunnelma. Ihmiset ottivat kaiken irti siitä. Peli eroaa heti, kun stadionilla on tunnelmaa. Toivotaan, että näitä hyviä käytänteitä, joita ulkomailla on ollut jo pitkään, voitaisiin harkita myös täällä.

Jalkapalloseurojen ahdinko on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana, kun tapahtuma-alan tiukat rajoitukset ovat vieneet suurimman osan tuloista. Riihilahti on pitänyt ääntä alan puolesta läpi kevään.

– Tärkeintä on tehdä asiat terveys edellä, mutta meidän on ollut pakko puuttua siihen eriarvoisuuden kokemukseen, mikä tästä tulee. Rajoitukset ovat järjettömiä ja niin räikeässä ristiriidassa, eikä niitä pysty mitenkään terveysturvallisesti perustelemaan.

Riihilahti on pitkin kevättä erityisesti Twitterissä tuonut esiin mielipiteensä varsin kärkkäästi.

– Hyviä ehdotuksia ei oteta vastaan ja syytellään vain toisia. Todettiin, että nyt on pakko argumentoida faktoilla, että tässä on olemassa epäkohtia, Riihilahti avaa Twitter-viestinnän taustoja.

HJK-pomon mukaan korona-aika on paljastanut sen, kuinka alhaalla urheilu- ja kulttuurialan arvostus on päättäjien hierarkiassa. Riihilahti painottaa, että erityisesti urheilu on ollut liian järjestäytymätöntä.

– Meidän pitää osata argumentoida asiat paremmin ja aikaisemmin. On paljon muitakin epäkohtia, jotka kannattaa korjata ennen kuin niistä tulee isompia ongelmia.

Rajoitusten suhteen otettiin askelia eteenpäin, kun Sosiaali- ja terveysministeriö antoi viime viikolla ohjauskirjeen, jossa se suositteli niin sanotun lohkoamisen käyttämistä yleisötapahtumissa.

Tätä ennen HJK:n otteluihin ei ole voitu ottaa katsojia käytännössä lainkaan.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusien määräyksien mukaan keskiviikosta lähtien on voinut järjestää ulkoilmatapahtumia myös yli 50 henkilölle, kunhan yleisö rajataan omiin lohkoihin. Jokaiselle lohkolle tulee järjestää oma sisäänkäynti, palvelut ja wc-tilat.

HJK:n kapasiteetti lohkojen kanssa asettuu 1 000–2 000 katsojan väliin. Se on laiha lohtu stadionille, johon mahtuu lähes 11 000 katsojaa ja seuralle, jolla on normaalisti yli 5 000 kausikorttilaista, joista 3 000 seuran omaa junioria.

– Siihen, että tästä saisi kannattavaa toimintaa, on valtava matka. Meillä ei ole pienintäkään saumaa päästä omilleen, mutta pääasia on, että pääsemme töihin, Riihilahti kuvaa.

Kauden tuottavimmat ottelut molemmille helsinkiläiseuroille ovat luonnollisesti paikalliskamppailut. Riihilahti tyrmää ajatuksen pelien siirtämisestä viereiselle Olympiastadionille, vaikka yleisörajoitukset olisivat edelleen voimassa.

– Ensinnäkin tämä (Bolt-areena) on urheilullisesti molempien kotikenttä. Jos menee vieraalle alustalle vieraaseen paikkaan, siitä tulee urheilullisesti huonompi tapahtuma. Lisäksi meillä on täällä kumppaneita, jotka ovat arvokkaampia kuin yritys maksimoida yhden pelin tuotot.

– Niin kauan kun minä olen mukana, HJK ei tule koskaan viemään europelejä tai Stadin derbyjä pois täältä, Riihilahti painottaa.

Kausikortti- ja yritysmyynnin menettämisen sijaan Riihilahti on enemmän huolissaan urheilukulttuurin kuihtumisesta ja erityisesti harrastustoiminnan lopettaneista lapsista ja nuorista.

Kaudella 2020 HJK sai ottaa katsojia 500 hengen lohkoissa. Tarroilla merkittiin paikat, joissa katsojat saivat istua.

Korona on iskenyt kovaa myös kansainvälisille futiskentille. Riihilahden mukaan eurooppalaisessa jalkapalloilussa on tällä hetkellä noin kolme miljardia euroa maksamattomia pelaajasiirtokorvauksia.

Riihilahden roolista ECA:ssa on kuitenkin ollut taloudellista hyötyä suomalaisseuroille. Omaksi ”lempilapsekseen” ristimässä solidaarisuusrahastossa Riihilahti aikoo jyrätä läpi uudistuksen, jossa veikkausliigaseurat saa jatkossa yhä enemmän rahaa Euroopasta.

– Jos se nyt on ollut 40 000 euroa vuodessa, niin lähtökohtani neuvotteluihin on ollut, että kaikki saavat jatkossa kuusinumeroisen summan. Se on noin 60 miljoonan tulonsiirto isoimmilta sarjoilta pienimmille ja se menee läpi, Riihilahti vakuuttaa.

Aki Riihilahti Syntynyt 9. syyskuuta 1976

Ammattilaisura jalkapalloilijana 1995–2011

69 A-maaottelua

HJK:n toimitusjohtajaksi joulukuussa 2013

ECA:n varapuheenjohtajaksi syyskuussa 2017

HJK:n alkukausi on lähtenyt loistavasti käyntiin. Ylivoimaisella pelaajabudjetilla operoiva seura majailee kuuden kierroksen jälkeen Veikkausliigan kärjessä.

Tiistaina Huuhkajien kisajoukkueen julkistustilaisuudessa koettiin historiallisia hetkiä, kun HJK:n kapteeni Daniel O’Shaughnessy valittiin historian ensimmäisenä pelaajana Veikkausliigasta EM-kisoihin.

– Kisajoukkueesta 12 pelaaja on pelannut HJK:ssa jossain vaiheessa uraa. Se lämmittää tosi paljon, kun tietää, mikä meidän seuran kontribuutio tälle maalle on.

– Ennen kaikkea olen iloinen niiden pelaajien puolesta. Niillä on niin hyvä fiilis siinä ryhmässä ja tuntuu, että siinä on paljon mahdollisuuksia ja voitettavaa, Riihilahti hymyilee.