Honka taapertaa Veikkausliigassa

Hongan vaikeudet jatkuivat Veikkausliigassa.

Jalkapallon miesten liigakauden kangerrellen aloittaneen Hongan vaikeudet jatkuivat, kun espoolaisryhmä hävisi lauantain iltapäiväpelissä Seinäjoen Jalkapallokerholle 0–1.

Emmanuel Ledesma viimeisteli SJK:lle maukkaan vierasvoiton ottelun yliajalla.

Honka lukeutuu sarja mitalistisuosikkeihin, mutta on voittanut kuudesta ottelustaan vain yhden. Loput se on hävinnyt. Myös SJK:n alku on ollut hankala, mutta voitolla joukkue otti ison harppauksen kohti ylempää keskikastia.

Myöhemmin tänään pelataan ottelut HIFK–Inter ja KuPS–Haka.