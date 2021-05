Uudet rajoitukset tyrmistyttävät urheiluväkeä – ”Terveyden kanssa tällä ei ole mitään tekemistä”

Urheiluseurojen ahdinko koronarajoitusten kanssa jatkuu.

Osa jalkapalloväestä on ottanut tyrmistyneenä vastaan uudet koronarajoitukset urheilutapahtumissa. Kuvituskuva.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti keskiviikkona höllentävänsä ohjeistustaan yleisötilaisuuksien järjestämisestä.

Kiihtymisvaiheen alueilla tilaisuuksien järjestämisessä pitää välttää lähikontaktit. Leviämisvaiheen alueilla ulkoilmatilaisuuksia saisi jatkossa järjestää jakamalla yleisön 50 hengen lohkoihin.

Päätös ei kuitenkaan suoraan helpota ahdingosta kärsiviä jalkapalloseuroja, koska ylin päätösvastuu on edelleen aluehallintovirastoilla (avi).

– Tällä hetkellä saamme ottaa otteluihin kymmenen henkilöä ja ensi viikosta lähtien 50 henkilöä ennen kuin tulee uusia päätöksiä, kertoo HIFK Fotbollin toimitusjohtaja Christoffer Perret.

Vaikka lupa lohkoamiseen saataisiin, stadionille voisi kuitenkin ottaa vain kuusi prosenttia sen täydestä kapasiteetista. Helsinkiläisseura saisi ottaa 10 770 -paikkaiselle Töölön jalkapallostadionille yhteensä 700 katsojaa 14 eri lohkoon.

– Neuvottelemme stadionyhtiön kanssa vuokrasta, mutta jos se on normaali koko stadionin vuokra, niin se ei missään nimessä ole meille kannattavaa, Perret huomauttaa.

Jokaiselle lohkolle vaaditaan oma sisäänkäynti sekä myynti- ja saniteettitilat. Jos kiinteitä wc-tiloja ei riitä jokaiseen lohkoon, täytyy paikalle järjestää siirrettäviä kuivakäymälöitä eli niin sanottuja bajamajoja.

Onko tilanne se, että bajamaja täyttää hygieniavaatimukset ja ilman niitä ei lohkoja voi järjestää?

– Nimenomaan näin. Terveyden kanssa tällä ei ole mitään tekemistä. Tämän idioottimaisen päätöksen johdosta syntyy tilanne, jossa on terveysturvallisempaa käyttää bajamajaa kuin kunnon saniteettitiloja ja käsienpesumahdollisuutta, Perret laukoo.

HIFK-pomo painottaa sitä, että koronapandemian kanssa pitää oppia elämään. Veikkausliigan otteluihin ei jäljitetty hänen mukaansa yhtään koronatartuntaa viime kauden aikana.

– Yhteiskunnan kannalta kaikki sanovat, että valoa on, mutta tapahtuma-alalle tilanne näyttää edelleen hyvin synkältä ja se ei meitä lohduta, jos tammikuussa saadaan stadionit täyteen. Silloin kausi on jo pelattu. Katsotaan, kuinka moni seura on enää pystyssä.

Kiihtymisvaiheen alueelta Tampereelta vastaa puhelimeen helpottunut ääni. Ilveksen toimitusjohtaja Tomi Erola on juuri saanut avilta tiedon, että lauantaista lähtien seura voi järjestää ottelutapahtumiaan ilman yleisörajoituksia, kunhan turvavälit ja muut hygieniaohjeet huomioidaan.

Vielä tänä iltana 17 000 -paikkaiselle Ratinan stadionille saa ottaa vain 50 katsojaa. Erola ei osaa kertoa vielä, kuinka monta katsojaa he voivat jatkossa ottaa.

– Olo on helpottunut. Tämä oli niin epäoikeudenmukaista tähän asti. Nyt on tehty edes jokin järkevä päätös asian suhteen. Tähän asti tilanne on ollut naurettava. Nytkin katselen tuonne Ratinan kattoterassille, jossa ollaan vieri vieressä ja meillä saa olla 50 henkeä melkein Särkänniemen kokoisella alueella, Erola totesi ennen illan KTP-kamppailua.

Ilveksen toimitusjohtaja Tomi Erola arkistokuvassa.

Varsinaista kultakaivosta ei ottelutapahtumista saada Tampereellakaan, sillä palveluiden ja järjestyksenvalvojien hankkiminen koko stadionin alueelle on kallista.

Kumpikin seurapomo harmittelee, ettei viranomaisten ja seurojen välillä ole käyty minkäänlaista dialogia. Avi ei esimerkiksi ole käynyt tutustumassa kummankaan stadionin turvajärjestelyihin paikan päällä.

HIFK-pomolta ei riitä ymmärrystä siihen, miksi tapahtuma-alaa kohdellaan niin eri tavalla.

– En vain ymmärrä, miksi sama logiikka ei koske kaikkia muita toimijoita. Pandemia on käynnissä myös ravintoloissa ja liikkeissä. Miksi meidän liiketoiminta on ainoa, jota rajoitetaan näin vahvasti? Perret kummastelee.

Ilveksen Erola toivoisi, että päättäjät kuuntelisivat enemmän urheilutoimijoita henkilökohtaisesti.

– Voisimme kertoa, mikä se meidän tuska on tällä hetkellä. Veikkausliigaseuroja ei ole kuin 12, joten jos pieni delegaatio tulisi käymään juttelemassa, niin tunnin aikanakin päästäisiin jo pitkälle.

HIFK:n Perret maalailee synkkiä kuvia. Otteluita on pakko pelata, jotta kausi saadaan läpi.

– Meiltä vaaditaan, että toimimme (pelaamme) koko ajan, mutta samalla happiletkua kiristetään niin, että emme saa ilmaa. Sitä ei olla tarpeeksi selkeästi pystytty tuomaan päättäjille ja muille tiedoksi.

– Jos halutaan jatkossakin suomalaista kilpaurheilua, meidän alaa pitää kohdella tasapuolisesti muiden kanssa, Perret päättää.