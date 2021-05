HIFK:n seurapomolta epätoivoinen hätähuuto: ”Karkottaa satojatuhansia euroja”

HIFK:n taloudellinen tilanne on heikko.

Alkukauden yleisörajoitukset ja vallitseva maailmantilanne ovat aiheuttaneet Veikkausliigassa pelaavalle HIFK:lle tukalan tilanteen.

Ottelutapahtumat eivät tuota eikä yritysmyynti vedä.

– Toimintavuosi yleensä toimii niin, että talvella saadaan sisään kausikorttitulot ja keväällä sponsoritulot. Huhtikuusta lähtien rupeaa tulemaan lipputuloja, jotka muodostavat normaalisti 40 prosenttia meidän tuloista, HIFK Fotbollin toimitusjohtaja Christoffer Perret kertoo Ilta-Sanomille.

HIFK:n budjetoidut tulot huhtikuulle ja toukokuulle ovat rajoitusten takia kokonaan tulematta eikä kausikortteja saada myytyä normaaliin tahtiin ihmisten epäröidessä, pääseekö otteluihin paikan päälle lainkaan.

– Meillä on kymmeniä ellei satoja yrityksiä jonossa, jotka haluaisivat päästä tapahtumaan mukaan. Niille pitää vastata, että menkää sisälle istumaan ravintolaan. Se on turvallisempaa kuin ulkona istuminen tällä hetkellä viranomaisten mielestä, Perret sanoo.

Mitä lähemmäs juhannusta mennään, sitä vähemmän yritystuloja seurat enää saavat. HIFK:n alkuvuoden yritysmyynti on mennyt kokonaan sivu suun.

– Se karkottaa satojatuhansia euroja meidän kassasta pois.

Yleisöä olisi ehkä mahdollista saada tulevissa otteluissa aluehallintovirastosta riippuen lohkoamalla katsojat omiin karsinoihin ympäri stadionia. Yleisöä voisi tällöin ottaa kaikki katsomolohkot avaamalla noin 700 henkeä. Se ei riitä edes kaikkien HIFK:n kausikorttilaisten sisäänpääsyyn.

HIFK:n pomo muistuttaa, että kulut vain kasvavat, jos he joutuvat lohkoamisen takia maksamaan vuokraa koko stadionista ja palkkaamaan järjestyksenvalvojat ilman, että he saavat ottaa sisään yhtään uutta maksavaa asiakasta.

– Tilanne on erittäin tukala. En tiedä, miten moni seura edes pysyy pystyssä, jos tämä jatkuu.

Pysyttekö te pystyssä?

– Meillä on nyt meneillään osakeanti, että me saamme tavallaan siitä uutta tulovirtaa. Sen avulla me varmaan pysymme pystyssä, mutta ilman sitä ei ole mitään saumaa. Tämä tilanne aiheuttaa sellaiset tappiot, että normaalioloissa ei olisi mitään mahdollisuutta.

– Ja sekin tietysti sapettaa, että kaikki nämä erilaiset yhteiskunnan tuet muille aloille, niin sarjamuotoinen kilpaurheilu on suljettu niistä kaikista pois. Emme saa mitään tukia, mutta samalla meiltä on kielletty kaikki.

HIFK Fotboll Ab:n julkinen osakeanti käynnistyi 21. toukokuuta ja päättyy kesäkuun lopussa. Osakeannissa HIFK tavoittelee 700 000 euroa.

– Meille tulee ryhmä isompia sijoittajia. He tuovat noin 400 000 euroa ja sen lisäksi tavoittelemme meidän piensijoittajilta noin 300 000 euroa. Parhaimmassa tapauksessa saisimme kasaan lähemmäs miljoonan, jolloin voitaisiin rakentaa ensi vuodelle puskuria.

HIFK:n kiistat entisen kiinalaisomistajan kanssa veivät seuralta melkein Veikkausliigapaikan viime vuoden lopulla. Perret vahvistaa, ettei sijoittajaryhmä koostu ulkomaalaisista, vaan he ovat kaikki ”kotimaisia IFK:n ystäviä”.

– Tavoitteena on vaihtaa omistusta ja samalla vahvistaa budjettia. Me lähdimme tähän vuoteen erittäin pienellä kulu- ja joukkuebudjetilla. Tavoitteena on kasvattaa budjettia ensi vuodelle ja vahvistaa joukkuetta vielä tänä kesänä.

Seura isännöi kauden ensimmäistä paikallisottelua HJK:ta vastaan kesäkuun lopulla. Ottelulla on taloudellisesti valtava merkitys.

– Normaalivuonna se tuottaa yritysmyynteineen noin 150 000 euroa, mutta jos tämä (tilanne) jatkuu niin siitä tulee tappiollinen. Kyllähän se mieltä synkentää. Olemme jutelleet siitä, kannattaisiko sitä matsia lykätä eteenpäin, mutta sarjaohjelma on erittäin tiukka, Perret pohtii.

Perret herättelee toiveita siitä, että Helsingin paikalliskamppailuun saataisiin edes viimevuotinen yleisömäärä eli 2 900 katsojaa, vaikka sekin on vielä kaukana loppuunmyydyn stadionin kapasiteetista. Tilanne näyttää kuitenkin toivottomalta.

Perretin mielestä päättäjät eivät ymmärrä jalkapalloseurojen ahdinkoa. Fifan ja Uefan säännöt velvoittavat suomalaisia joukkueita pelaamaan riippumatta siitä, ovatko ottelutapahtumat kannattavia vai ei.

– Veikkausliiga ei saa päättää, että me ei pelata tätä vuotta, koska silloin me putoaisimme kaikista eurokilpailuista ja rikkoisimme kansainvälisen jalkapalloilun sääntöjä. Meidän on pakko pelata, me emme voi vain lomauttaa porukkaa.

Yrittäjätaustainen Perret vertaa seurojen tilannetta ravintoloihin.

– Jos olisin ravintoloitsija ja ravintolani Pekan Ravintola Oy menisi konkurssiin, voin avata uuden Pekka-Matin Ravintolan huomenna samoihin tiloihin. Jos IFK tai joku muu seura menee konkurssiin, siinä kestää sääntöjen mukaan vähintään seitsemän vuotta että voi palata pääsarjaan, vaikka olisi miljardi euroa rahaa.