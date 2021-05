Pitääkö omista arvoista luopua saavuttaakseen haluamansa? Valmentaja Jyrki Ahola lataa selvän näkemyksensä

Jyrki Ahola yrittää saada kaikki pelinsä hävinneen AC Oulun kurssin korjattua. Pisteet ovat tiukassa HJK:ta vastaan.

AC Oulun päävalmentaja Jyrki Ahola vastaa puhelimeen bussista. Joukkue on matkalla Helsinkiin kohtaamaan HJK:n – Aholan pitkäaikaisen työnantajan viime vuosikymmeneltä. ”Kohti sivistystä”, kuten pääkaupunkiseudulla uransa tehnyt valmentaja kuittaa humoristisesti.

Normaalisti paluu kotiseudulle olisi riemukas tapaus, mutta Oulussa tunnelmat ovat ristiriitaisia. Yli vuosikymmenen odotuksen jälkeen AC Oulu palasi Veikkausliigaan, mutta alkukauden saldo on kamala: neljä ottelua, yhtä monta tappiota.

Ikävintä kaikesta, Oulun peli on näyttänyt siltä, että se on kaukana pelien voittamisesta. Ja nyt pitäisi sitten avata pistetili HJK:n vieraana.

– Ei tämä todella ole ollut mikään unelmastartti 10 vuoden odotuksen jälkeen, Ahola huokaa.

– Kyllä me olimme ajatelleet, että ensimmäisten pelien jälkeen olisi koossa enemmän pisteitä. HJK-vieraspeli ei ehkä ollut se, mistä voitto oli budjetoitu etukäteen. Mutta jalkapallon hienous on siinä, että kaikki on mahdollista, valmentaja ennakoi.

Joskus tulosten takaa löytyy paljonkin syytä optimismiin. Laivastonsinisten peli ei ole vielä antanut paljoa toivoa valoisammasta huomisesta. Sen Aholakin tietää.

– Kokonaisuutemme ei ole riittävän hyvä siihen, että ottaisimme pisteitä.

Tuoreessa Pallokerhon jaksossa keskusteltiin AC Oulun tilanteesta. Jakson lopuksi on myös kuunneltavissa Aholan haastattelu kokonaisuudessaan.

Oulun alkuvaikeuksista on tehnyt yllättävämpää se, että seura halusi rakentaa pelaajaryhmänsä hyvissä ajoin. Kannattajat saivat jännittäviä hankintauutisia useaan otteeseen jo tammi-helmikuussa. Riveihin tuli pitkä liuta viime kauden Ykkösen profiilipelaajia ja lahjakkaita nuoria.

Kokonaisuus on, kuten Aholakin asian ilmaisi, jäänyt vajaaksi. Kun vastustajien taso nousi matkalla Ykkösestä liigaan ja pelien tempo kasvoi merkittävästi, niin Oulu jäi jalkoihin. Virheitä sattuu pelistä toiseen luvattoman paljon, ja liigassa vastustajat rankaisevat aivan eri tavalla.

Toivottu kilpailuetu aikaisin rakennetusta joukkueesta ja pitkästä valmistautumisajasta verrattuna kilpailijoihin suli.

– Halusimme jonkinlaisen kilpailuedun, mutta halusimme myös kunnioittaa jalkapalloilijoita ammattilaisina ja maksaa koko ajalta palkkaa – emme ottaa palkkasotureita aivan kauden kynnyksellä. Meillä on paljon nuoria ja kokemattomia pelaajia, mutta valmennuksen pitää katsoa peiliin. Emme ole pystyneet löytämään sitä punaista lankaa, millä viemme juttua eteenpäin, Ahola summaa raadollisesti.

– Joissain asioissa olimme ennen kautta jopa yltiöoptimistisia, että kyllä nämä pelaajat tästä kehittyvät. Ja niin kehittyvätkin, mutta eivät riittävän nopeasti.

AC Oulun tapaan viime syksynä liigaan noussut KTP on kerännyt neljä pistettä yhtä monesta pelistä Oulun nollaa vastaan. Kotkalaiset kuuluivat ACO:n tavoin siihen joukkoon viime kauden Ykkösessä, joka hallitsi pelejään pallonhallinnan kautta.

Kotkassa talven karmeat tulokset johtivat paitsi viime hetken hankintoihin niin myös pelitavan uudistamiseen. KTP puolustaa matalalta ja hyökkää vastaan, jos tilaisuus aukeaa. Ahola on halunnut pitää kiinni Oulun pelin peruspilareista.

Nyt vaarana on, että idealismi käy kalliiksi.

– Voisimme lähteä joka peliin nihilistisesti ja inhorealistisesti, ja meillä saattaisi olla enemmän pisteitä koossa. Meillä on myös toiminnan pitkän tähtäimen tavoitteita. Jos lähtee jollain arvoilla ja pidemmän ajan suunnitelmalla tekemään asioita, ei voi koko ajan katkaista sitä. Iso kuva ohjaa toimintaa. Totta kai joissain peleissä tehdään asiat vähän eri tavoilla, mutta meidän täytyy nähdä, miten haluamme kehittää toimintaamme.

Toisin sanoen, Ahola alleviivaa, esimerkiksi perjantaina HJK:n vieraana ei nähdä yltiöpuolustavaa Oulua – jollei HJK väkisin pakota vieraita siihen. Lähtökohta, vaikkakin kenties kotipelejä varovaisempi, ei ole istua kahdessa linjassa syvällä omalla alueella ottamassa vastaan.

Jos ja kun Oulu nousee ahdingostaan, se nousee sen saman pitkäjänteisen prosessin myötä kuin oli noussut aiemmin Ykkösestä liigaan.

HJK on aloittanut kauden erinomaisesti. Sen odotetaan lyövän AC Oulu perjantaina vaivattomasti.

Ahola haluaa kehittää pelaajia ja joukkueen pelaamista pitkällä aikavälillä. Tämän tien varrelle voi tulla isoja palkintoja – hienoja voittoja, pelaajien läpimurtoja, joiden kautta päästään maailmalle – mutta riskit ovat myös merkittäviä.

Viime kaudella RoPS piti kiinni ideologiastaan viimeiseen asti. Lopputulos? 22 ottelua, yksi voitto, viisi pistettä. Paluu Ykköseen. Edessä vääjäämättömät toiminnan leikkaukset. Sitä ei Oulussa (tai muuallakaan) halua kukaan.

Ahola on paljon vartijana, mutta näkee tilanteen realistisesti.

– On tiettyjä seuroja, en halua mainita nimiä, joita ei ole enää olemassakaan, kun on vedetty överiksi. Meidän pitää toimia omien raamiemme sisällä. Satsasimme tähän kauteen, mutta iso kuva on, että vaikka toimme lisävoimaa kentälle ja valmennukseen, ne ovat vielä aika pieniä askelia. Ennen kaikkea on oltava kestävällä pohjalla.

Tämä tiedetään Oulussa erittäin hyvin. ACO:lla on pitkä ja värikäs historia talousasioidensa kanssa, ja Oulun kaupungissa jalkapallon lisäksi pesäpallossa ja jääkiekossakin on vuosikymmenten saatossa erikoistuttu ottamaan isoja riskejä – ja maksamaan niistä kalliisti.

Entäpä perjantai ja HJK? Etukäteen lasketussa budjetissa tästä pelistä ei oltu montaa pistettä merkattu plakkariin. Nyt pitäisi pisteitä saada. Paikka on Aholalle tuttu. Hän toimi HJK:ssa eri rooleissa ja eri junioritasoilla yli vuosikymmenen ajan.

– Olin 11 vuotta HJK:ssa eri hommissa vähän joka sektorilla. Nyt heidän kohtaamisensa on hieno haaste. Olen ammattivalmentaja ja valmennan AC Oulua. Ei siinä ole sen isompaa.

Yhden asian Ahola on saanut huomata hypättyään puolitoista vuotta sitten nuorten valmentamisesta miesten joukkueen päävalmentajaksi: se nuorten peluuttaminen ei olekaan enää niin yksioikoinen asia, kun oma takamus on pelissä.

– Tulos edellä mennään. Meillä on nuoria pelaajia, jotka ovat jopa koko Suomen parhaimmistoa ikäluokassaan. Kun itse valmensin nuoria, niin usein mietin, että miksi ne koutsit eivät peluuta näitä kavereita. Ne on ihan valmiita! Nyt tällä puolella pysähdyn helposti miettimään, ovatko he valmiita ja voinko laittaakaan heitä kentälle – vai pitäisikö saada vähän pelejä Kakkosessa ensin? Makea juttu, mitä joutuu pähkäilemään.

Ankea alku liigataipaleelle tai ei, niin Oulun joukkueessa toden totta riittää kiinnostavia nuoria seurattaviksi. Miika Koskela, Jere Kallinen ja Otso Liimatta antavat kelpo panoksen liigassa jo nyt – ja paremmat ajat ovat edessä. Heillä ja Oululla.