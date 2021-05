Huuhkajien puolustajan hirmuheitto auttoi HJK:n viime hetken voittoon, Ilves yllätti KuPSin – näin kävi Veikkausliigassa lauantaina

Veikkausliigassa oli lauantaina ohjelmassa neljä ottelua.

SJK–HJK 0–2

FC Lahti–Honka 1–0

Inter–KTP 2–1

Ilves–KuPS 3–2

Helsingin Jalkapalloklubi jatkaa ainoana tappiottomana joukkueena miesten jalkapalloliigassa. HJK haki lauantaina 2–0-vierasvoiton Seinäjoelta Miro Tenhon maalilla. SJK oli ennen ottelua toinen tappiottomista joukkueista. HJK johtaa sarjaa.

SJK piti HJK:ta tiukasti pihdeissään ja ottelu eteni maalittomana aina toiselle lisäaikaminuutille asti. HJK:n voittomaali syntyi sivurajaheitosta, kun Huuhkajien EM-leiritykseen valittu puolustaja Daniel O'Shaughnessy linkosi pitkän heiton SJK:n rangaistusalueelle. Korkeimmalle noussut Miro Tenho ohjasi heiton päällään takakulmaan.

– Tiesin, että “Dani” antaa kovan heiton, joten odotin hyvää tilannetta. Pallo tuli minulle, ja pääsin puskemaan sen takanurkkaan, Tenho kertasi.

HJK osui lisäajalla vielä toistamiseen, kun Anthony Olusanya onnistui maalinteossa. Maali oli Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkuekärjen ensimmäinen Veikkausliigassa.

– Tenhon maalissa puolustimme pehmeästi. Harmittaa, ettei tällaisen taistelun jälkeen jää mitään käteen, manasi SJK:n päävalmentaja Jani Honkavaara.

Video: Jutun pääkuvana olevalla videolla Tenhon osuma.

Hertsi avasi maalihanat

Kauden neljän ensimmäisen ottelunsa jälkeen FC Lahti on kohdannut koko viime kauden kärkinelikon. Tyhjille katsomoille kotonaan pelaavan lahtelaisjoukkueen pistesaldo on kuusi, kun lauantaina Hiihtostadionilla kellistyi espoolainen Honka Loorents Hertsin maalilla 1–0.

– Pystyimme pitämään Hongan pois maalipaikoilta. Hertsi hoiteli voittomaalissa öögalla (silmällä) pallon hyvin itselleen viimeisteltäväksi. Pukuhuoneen taululla oli budjetoituna tässä vaiheessa seitsemän pistettä, kommentoi selvästi kuudenkin pisteen saldosta tyytyväinen valmentaja Ilir Zeneli.

Nopeudellaan laitapelaajana palkkansa ansaitseva Hertsi, 28, teki edellisen liigamaalinsa 2017. Hän otti pallon loistavasti haltuunsa maajoukkueeseen nousseen Jasin Assehnounin puolenvaihdosta, oli puolustaja Jonas Levästä ripeämpi ja sijoitti pallon oikean jalan ulkosyrjällä ohi maalivahti Tim Murrayn.

Lahden Reippaan kasvatin Hertsin kaksi viime kautta kuluivat Oulussa, nostamassa AC Oulu liigatasolle ja opiskelemassa kauppakorkeakoulussa.

– Ei sitä opiskelua kannattaisi mainita, futiksen ehdoilla on menty. Toivottavasti saan opinnot valmiiksi ennen futisuran päättymistä, Hertsi hymähti.

– Pitää miettiä, vaatiiko tilanteemme muutosta vai riittävätkö pienet viilaukset eteenpäin menoon, pohdiskeli Hongan valmentaja Vesa Vasara.

Inter voitti ulosajosta huolimatta

Turussa Inter piti sarjanousija KTP:n aisoissa ja nappasi kauden kolmannen kotivoittonsa maalein 2–1. Kohtuullisesti kauden aloittanut KTP joutui lähtemään paluumatkalle Kotkaan ensimmäisen kerran tällä kaudella ilman vieraspisteitä.

Benjamin Källman vei kotijoukkueen johtoon toisen jakson alussa puskemalla Jesper Engströmin loistavan keskityksen vastustamattomasti verkkoon.

– Oli tosi tärkeää saada avausmaali. KTP:n puolustus oli vaikeasti murrettavissa, vaikka pelin kontrolli oli meillä hyvin hallussa, Källman kertoi.

Inter joutui pelaamaan puolisen tuntia alivoimalla, kun Juuso Hämäläinen sai 61. minuutilla suoran punaisen kortin kaadettuaan Aleksi Tarvosen. Inter vetäytyi tiukkaan puolustukseen, eikä KTP onnistunut tasoittamaan ottelua.

– Kaksi virhettä ratkaisi ottelun Interille. Hyvälle joukkueelle ei saisi antaa liikaa tilaa, KTP:n päävalmentaja Argo Arbeiter harmitteli.

Ilves vahvempi Ratinassa

Tampereella Ilves yllätti Kuopion Palloseuran 3–2 Jean Carlos Blancon, Tatu Miettusen ja Eetu Vertaisen maaleilla. Nuori Ilves arvioitiin kausiennakoissa sarjan pohjalle, mutta tamperelaiset nousivat voitolla sarjataulukossa jo neljänneksi.

Ilves on kerännyt neljästä pelistään seitsemän pistettä. Mestaruustaisteluun povattu KuPS on seitsemällä pisteellään kolmantena. KuPS on pelannut ottelun Ilvestä enemmän.

Veikkausliiga jatkuu sunnuntaina otteluilla AC Oulu–HIFK ja IFK Mariehamn–Haka.