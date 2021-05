Seinäjoella nähdään ottelussa SJK–HJK kauden toistaiseksi suurin yleisömäärä.

HJK on juhlinut alkukaudesta. Keskellä Daniel O’Shaughnessy onnittelee maalintekijä Roope Riskiä Lahti-ottelussa.

SJK pääsee haastamaan mestarisuosikki HJK:n lauantaina harvinaisen tuen voimin. Seinäjoen OmaSP-stadionille otetaan viranomaisten luvalla noin 2 000 katsojaa eli kolmasosa stadionin maksimikapasiteetista.

Kyseessä on kuluvan kauden yleisöennätys. Ennen viikonloppua kauden suurin yleisömäärä nähtiin 14. toukokuuta Kuopiossa ottelussa KuPS–IFK Mariehamn, johon pääsi 650 katsojaa.

Kauden 20 ensimmäisessä Veikkausliigan ottelussa peräti 11:ssä yleisömääräksi on ilmoitettu nolla. Vain kolmessa ottelussa on saatu mennä sataluvuille.

Seinäjoella tarjolla on herkullinen ottelu. Sekä SJK että HJK ovat aloittaneet kautensa tappioitta.

Yksi kentän seuratuimpia pelaajia on HJK:n hyökkääjä Roope Riski. Hän edusti SJK:ta 2015–2016 voittaen seurassa tuona aikana Suomen mestaruuden, Suomen cupin ja Veikkausliigan maalikuninkuuden.

Roope Riski SJK:n hyökkääjänä 2016.

Helsinkiläiset lähtevät otteluun selkeinä suosikkeina. SJK ja HJK ovat pelanneet vastakkain Veikkausliigassa 19 kertaa. HJK on voittanut otteluista 14, SJK vain kaksi.

SJK:n verkkosivujen otteluennakossakaan ei peitelty lähtöasetelmia:

– Luvalla sanoen, olisi pienoinen yllätys, jos SJK kaataisi HJK:n lauantaina, ennakossa kirjoitettiin.

Taistelematta seinäjokiset eivät kaadu.

– Kyllä meillä joukkueessa on vähän ekstralatinkia, kun vastassa on HJK. Ei tarvitse hirveästi pelaajia motivoida näihin peleihin. Mielestäni ottelu tulee vielä hyvään paikkaan meille ja HJK on hyvä kohdata juuri nyt. Meidän pitää pystyä ottamaan kärkijoukkueilta myös pisteitä, SJK:n valmentaja Jani Honkavaara sanoi seuran verkkosivuilla.

Helsinkiläisten päävalmentaja Toni Koskela odottaa tasaista ottelua.

– SJK:lla on yksi sarjan parhaista materiaaleista ja useampi laadukas yksilö. Siellä tuskin voidaan olla tyytyväisiä esityksiin ja viiteen pisteeseen kolmesta pelistä, kun vastassa on ollut kaksi sarjanousijaa sekä alempaan keskikastiin povattu joukkue. Oletettavaa on, että siellä paineet kasvavat saada lauantailta hyvä tulos, hän sanoi HJK:n verkkosivuilla.

Veikkausliiga viikonloppuna Ruutu +:lla:

La: Klo 15 FC Inter–KTP

klo 17 FC Lahti–Honka ja SJK–HJK

klo 19 Ilves–KuPS.

Su: Klo 18.30 AC Oulu–HIFK ja IFK Mariehamn–Haka.