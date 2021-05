Kari Arkivuo, 37, on tehnyt hienon uran "väärällä paikalla" – ei ollut aluksi innoissaan: ”Ajattelin, että mieluummin lopetan”

FC Lahden kapteeni Kari Arkivuo on malliesimerkki siitä, ettei hienon uran tarvitse olla säihkettä ja samppanjaa.

Kari Arkivuo on pelannut hienon uran – tosin täysin eri paikalla kuin aluksi arvasi.

2006: Kari ”Kallu” Arkivuo lähti ammattilaiseksi ulkomaille nopeana laitahyökkääjänä.

2020: Kari ”Arki-Kari” Arkivuo palasi ulkomailta Suomeen kokeneena laitapuolustajana.

Antoisien vuosien aikana kertyi paljon muutakin kuin toinen lempinimi. Nyt Arkivuo on 37-vuotiaana Veikkausliigan toiseksi vanhin kenttäpelaaja, kehäketuista kokeneimpia.

– Jos otteluissa olisi katsojia, sieltä varmasti tulisi, että lopeta jo. En mä tiedä: edelleenkin harhautukset tepsivät nuorempiin ja jalka nousee, joten mikäs siinä, Arkivuo sanoo.

Hän käy malliesimerkiksi siitä, ettei hienon uran tarvitse olla säihkettä ja samppanjaa. ”Arki-Kari” on kuin uutta lempinimeään mukaillen mennyt koko ajan pikkuisen tutkan alapuolella – mutta erittäin tasaisesti ja luotettavasti pelaten.

Noin 15 vuoden ammattilaisura ulkomailla ja 56 A-maaottelua puhuvat puolestaan.

Mikä parasta, tuli roihuaa uunissa edelleen. Arkivuo kuuluu Veikkausliigan näkymättömiin huipputekijöihin.

Hieno ura nimenomaan laitapuolustajana on yllättänyt myös Arkivuon. Pelaaja lähti FC Lahdesta Sandefjordiin kaudeksi 2006.

– Olin Norjaan lähtiessäni vikkelä laitahyökkääjä, joka eli niillä haastoilla: pallo jalkaan ja yksi vastaan yksi. Norjassa yritin samaa. Siitä se muuttui aika paljon. Homma meni siihen, että laiturit tulivat paljon keskelle hakemaan kakkospalloja, Arkivuo sanoo.

Norjassa tulivat ensimmäiset kokeilut pakkina.

– Omat ajatukset joskus olivat, että mieluummin lopetan kuin pelaan laitapakkina, Arkivuo sanoo nyt ja naurahtaa.

Aluksi hän luuti puolustuksessa tuuraajana, mutta homma sujui yllättävänkin luontevasti. Tämä huomattiin Norjassa, ja kiinnostusta muista seuroista pakki-Arkivuohon riitti.

Kari Arkivuo, 37, on Veikkausliigan toiseksi vanhin kenttäpelaaja.

Kari Arkivuo (kesk.) viihtyy edelleen harjoituskentällä.

Veri veti vielä hyökkäämiseen. Tämä oli yksi syistä siirtyä Hollantiin ja Go Ahead Eaglesiin 2009.

– Tykkäsin todella paljon hollantilaisesta pelityylistä: pallonhallinnasta ja syöttöpelistä. Tosi paljon treenattiin hyökkäyspeliä ja maalintekoa, en edes muista mitä puolustajat tekivät. Pelattiin monesti koko ajan mies miestä vastaan.

– Norjassa tuli fyysisyyttä ja aggressiivisuuteni parani puolustuspelissä. Hollannissa taas piti aina löytää ratkaisu miesvartioinnissa. Kun pelasi kymppipaikkaa, joku seurasi, vaikka menin sivurajalle.

Lopulta jäi hyvin pienestä kiinni, ettei Arkivuon ura olisi jatkunut Hollannissa kevään 2010 jälkeenkin. Go Ahead Eagles hävisi karsintojen ratkaisuottelussa Willem II:lle jatkoajalla.

Siitä nousu pääsarjaan, eikä Arkivuo olisi todennäköisesti pakannut muuttokuormaansa.

Suomalainen halusi pelata pääsarjatasolla, ja siirto Häckeniin tuntui hyvältä. Häckenissä paikka sementoitui hiljalleen alakertaan. Kuusysin kasvatti edusti göteborgilaisseuraa yhteensä kymmenen kautta ennen kuin palasi viime kaudeksi Lahteen.

– En olisi tietysti uskonut Häckeniin siirtyessäni, että siellä menee kymmenen vuotta. Ajattelin, että siirryn vielä johonkin isompaan sarjaan. Sinne jäin, alkoi tulla perhettä ja viihdyimme tosi hyvin Göteborgissa: kaupungissa ja itse tykkäsin joukkueen pelityylistä, pelaaja kertoo.

Häckenin Kari Arkivuo Euroopan liigan karsintaottelussa RB Leipzigin Kevin Kamplia vastaan kesällä 2018.

A-maaottelubedyytissä Viron Tarmo Neemeloa vastaan 12. marraskuuta 2005. Arkivuo teki maalin 2–2-tasapelissä.

Häckenissä pakit nousivat monesti jopa hyökkäyslinjaan.

– Tietysti pallonmenetyksen jälkeen piti mennä täyttä ravia takaisin alas, mutta se sopi juoksuvoimaiselle kaverille.

Arkivuon ja hänen suomalaisen vaimonsa perheeseen kuuluvat myös 7-vuotias poika ja 5-vuotias tyttö.

Pelaaminen vielä 37-vuotiaana vaatii paljon kotimaankin huipulla. Tarkat rutiinit rytmittävät aikatauluja. Lapsiperheissä on oma arkensa, joka joskus koettaa venyttää urheilurutiineita, mutta se elämä tarjoaa myös vastapainoa futikselle.

– Tietysti tulee asioiden hoitamisia – ne vievät energiaa, mutta ovat myös antoisaa, Arkivuo sanoo hymyillen.

– Unohtuvat aika hyvin futiskuviot, kun menee himaan.

Ennen isyyttä Arkivuo seurasi jalkapalloa valtavasti esimerkiksi televisiosta. Nyt futiskiintiö täyttyy pitkälti omasta harjoittelusta ja pelaamisesta.

– Kyllä mä katsoin futista paljon, nyt katson melko vähän: ManUn pelejä satunnaisesti, Chämppäriä (Mestarien liigaa) ja Häckenin pelejä.

Kari Arkivuo FC Lahden harjoituksissa toukokuussa 2021.

Hetki palautumiselle kesken harjoitusten.

Kehonhuolto tarkoittaa myös lepäämistä. Yökukkuminen pelien takia ei välttämättä auta palautumisessa.

– Myös harjoittelussa ikä pitää huomioida. Peleistä ja kovista treeneistä palautuminen kestää. Joitain harjoituksia tai harjoitusten osia täytyy jättää väliin. Täytyy vain pitää huolta itsestään, on se sitten hierontaa tai venyttelyä kotona. Nekin ovat niitä rutiineita.

Homman tekeminen täysillä ei enää onnistuisi, jos se maistuisi puulta.

– Ei tietenkään ole sitä samanlaista motivaatiota kuin joskus nuorempana, jolloin halusi ulkomaille ja maajoukkueeseen. Mutta tätä hommaa vaan rakastaa, Arkivuo sanoo.

Veikkausliigassa pelaa vain yksi häntä vanhempi kenttäpelaaja: AC Oulun Rafinha, 38.

Arkivuo pelaa kotikaupunkiin palaamisensa jälkeen Veikkausliigassa nyt toista kautta.

– Tässä vaiheessa mennään ihan kausi kerrallaan. Niin kauan kuin nauttii tästä treenaamisesta ja pelaamisesta, voi jatkaa. Vielä on kiva tulla aina treeneihin, hän sanoo.

Kysyvätkö esimerkiksi nuoret joukkuekaverit sinulta vinkkejä vai tietävätkö he jo kaiken?

– Joitakin kysymyksiä tulee harjoitteluun tai muuhun liittyen. Yritän tietysti antaa vinkkejä, kokenut lahtelaiskapteeni vastaa.

Hän pysynee lajissa myös pelaajauransa jälkeen, jolloin vinkkejä, ohjeita ja käskyjä suorastaan pitää antaa.

– Aloitin Uefa B -valmennuskurssin, lisäksi olen mukana FC Lahden B-nuorten mukana. Omien pelien ehdoilla kuitenkin mennään. Oman uran jälkeen sitten tehdään enemmän.

Karkaamassa Belgian Kevin De Bruyneltä kesäkuussa 2016.

EM-karsintaottelussa Unkarin Tamas Kadaria vastaan kesäkuussa 2015.

Kun Suomen päävalmentaja Markku Kanerva julkisti alkuviikosta ensimmäisen leiriryhmänsä kesän EM-kisoihin, listalta löytyi yksi suuri yllättäjä: FC Lahden 22-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja Jasin Assehnoun.

Arkivuo tuntee Assenhnounin kyvyt tarkasti.

– On ollut hienoa päästä näkemään nyt puolitoista vuotta hänen kehittymistään. Hän harjoittelee määrätietoisesti koko ajan: vetoja, fysiikkaa, kaikkea mahdollista. Varmasti hän pääsee ulkomaille. Ehdottomasti lupaava jätkä, jolla on mahdollisuuksia pitkälle, hän kehuu.

Assehnoun oli 2-vuotias, kun Arkivuo debytoi Veikkausliigassa 3.5.2001.

Arkivuota naurattaa.

– Liigassahan on pelaajia, jotka eivät olleet edes syntyneet vielä silloin.

Arkivuo ja Assehnoun pelaavat joukkuekavereina FC Lahdessa, mutta maajoukkueessa heitä ei nähdä yhdessä.

Arkivuo ilmoitti vuoden 2018 alussa, että lopettaa maajoukkueuransa.

Kun Suomi nyt selviytyi EM-kisoihin, onko käynyt mielessä, että ehkä sittenkin olisi pitänyt jatkaa?

– Ei ole. Tein päätökseni silloin (2018). Varsinkin viimeinen vuosi oli jotenkin väsynyt, enkä saanut parasta irti. Päätös on pitänyt. Tietysti hienoa, että pojat viimein klaarasivat sen arvokisapaikan: mahtava homma, Arkivuo vastaa enempiä miettimättä.

Suomi kohtaa EM-kisoissa alkulohkossa Tanskan, Venäjän ja Belgian. Arkivuo katsoo Suomen kaikki kisaottelut televisiosta.

– Osa pelaajista on tuttuja (vanhoja maajoukkuekavereita), mutta nuoriakin tullut mukaan. Jännä fiilis ja innolla odotan pelejä. Lohko on kova, mutta jotenkin Suomi on kerta toisensa jälkeen osannut yllättää. Toivottavasti samaa nähdään myös kisoissa.

Veikkausliigaa pelataan myös EM-kisojen aikana. Samaan aikaan, kun Suomi pelaa historiallisesti EM-kisoissa, FC Lahti yrittää toteuttaa omaa tavoitettaan kotimaan kentillä.

– Viime kaudella olimme kuudensia. Nyt tavoitteenamme on olla sitä parempia, Arkivuo sanoo.

Kauden alku ei anna vielä täyttä kuvaa lahtelaisten mahdollisuuksista toteuttaa tavoite. Vastassa ovat olleet Inter, KuPS ja HJK. Lahti voitti Interin, mutta KuPSilta ja HJK:lta tuli kyytiä.

– Varsinkin pelillisesti olimme vaisuja. Toisaalta olemme kohdanneet kaikki kovat. Nyt kausi tavallaan alkaa. Tärkeitä pelejä tulossa, Arkivuo sanoo.

Seuraavaksi FC Lahti haastaa Hongan lauantaina.