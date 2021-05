Kommentti: Veikkausliigan vikkelä koronaviestintä sai suuren ja mahtavan SM-liigan näyttämään harrastesarjalta

Veikkausliiga on lähtenyt taistelemaan yleisörajoituksia vastaan nerokkaasti. Jääkiekon SM-liiga tyytyi ylimielisyyteen, kirjoittaa Eelis Vähätalo.

Tosiasioiden toteamien on helppoa: urheilun yleisörajoitukset ovat naurettavat, jos rajoituksia verrataan esimerkiksi ravintola-alaan.

Sen kertoo jo terve järki.

Kysymys kuuluukin, miten urheiluseurat ja -sarjat ovat tähän kyykyttämiseen reagoineet. Huonosti, voisi joku todeta, mutta viime ajat ovat osoittaneet yhden poikkeuksen. Kotimainen jalkapalloilu on nostanut ansiokkaasti profiiliaan asiassa.

Veikkausliigaseurat ovat nostaneet kissan pöydälle: tiedotteissa puhutaan satojen metrien turvaväleistä kuudelle katsojalle, otteluiden katsojat esitellään ja pääministeri kutsutaan seuraamaan paikan päälle, miten turvallinen tapahtuma järjestetään.

Vaikka jalkapalloseurojen sivallukset ja muun muassa HJK:n Aki Riihilahden avautumiset Twitterissä saattavat vaikuttaa korneilta, ne toimivat. Yhdenmukainen viestintä, jota seurat ovat tiettävästi Riihilahden johdolla masinoineet, näyttää purevan. Kotimaisen jalkapalloilun yleisörajoitukset ovat nousseet puheenaiheeksi.

Olkoot syynä tulevat kuntavaalit tai Huuhkajien nostattama EM-huuma, poliitikot ovat heränneet urheilun ahdinkoon – erityisesti jalkapallon näkökulmasta. Rajoituksista voidaankin kuulla hyviä uutisia lähipäivinä, kun paine alkaa kasvaa.

Veikkausliigan aktiivinen ja jopa aggressiivinen viestintä, jossa rajoitusten järjettömyys nostetaan jatkuvasti esille eri foorumeissa, asettaa erityisesti yhden sarjan outoon valoon: jääkiekon SM-liigan.

SM-liigan viestintä epäonnistui täydellisesti. Ensin liiga uhosi seurojen konkursseilla ja sai valtavat tuet, joilla hankittiin uusia pelaajia. Ja kun Ässät-pomo Tommi Kerttula meni kritisoimaan liigan viestintää, langetettiin seuralle 10 000 euron sakko, joka myöhemmin peruttiin kun asiaa oltiin viemässä urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Suomen suurin ja ainut ammattiliiga epäonnistui viestinnässään niin pahasti, että se sai itsensä näyttämään harrastesarjalta Veikkausliigan rinnalla.

Irvokkain tilanne nähtiin SM-liigan kauden huipentavissa pudotuspeleissä – jokaisen seuran ja sen kannattajien unelmapeleissä, jotka pelattiin tyhjille katsomoille.

Mitä teki SM-liiga ja sen omistavat seurat? Aloittivat yhdessä kampanjoinnin saadakseen kannattajat hallille? Ehei, seurat nöyrtyivät aluehallintavirastojen epäjohdonmukaisiin rajoituksiin, ja osa seuroista vielä siirsi arkipelinsä alkamaan iltapäivällä, jotta ”katkarapukatsomoiden” klubitakeille päästiin anniskelemaan.

11 820 katsojapaikan Turkuhallissa pelattiin finaaleja keskellä päivää ja paikan päälle pääsivät ainoastaan TPS:n multimiljonääriomistajat ja heidän kaverinsa.

Aitioiden avaaminen oli toki ainoa keino saada edes jonkinlaista tuloa, mutta joku saattoi ajatella, että tavalliset katsojat unohdettiin kokonaan.

Siinä, missä SM-liiga tyytyi kestitsemään aitiovieraita, Veikkausliiga iski niin oikealta kuin vasemmalta. Mikä hienointa, Veikkausliigan viestintä on osittain lähtöisin myös kannattajilta. Kun Veikkausliiga kutsui pääministeri Sanna Marinin (sd) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) paikan päälle seuramaan ottelua, kannanoton teossa oli mukana liigan sosiaalisesta mediasta vastaava kannattajayhteisö Byyri.

Korona-ajan sarjoista löytyy vain yksi voittaja: Veikkausliiga. Se sai jo viime vuonna pelattua suurimman osan peleistä yleisön kanssa ja samoin tapahtuu, kiitos väsymättömän viestinnän, todennäköisesti myös tälläkin kaudella.

SM-liiga on ollut vuosikausia ansaitusti Suomen urheilusarjojen herra ja hidalgo. Se on kuitenkin menettämässä otteensa. Liigan kiinnostus suuren yleisön silmissä on vähenemässä, eikä liigalla ole enää varaa ylimielisyyteen.

Veikkausliiga ei ohita SM-liigaa suosiossa, mutta jääkiekkotoimistoilla on turha ihmetellä syksyllä, jos yleisö ei palaakaan entiseen tapaan halleihin. Viestinnän epäonnistumista ei sovi aliarvioida.