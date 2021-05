Daniel O’Shaughnessy, 26, on unelmiensa portilla – ”Toivottavasti ei jää kuukauteen”

HJK:n Daniel O’Shaughnessy voi ponnistaa Veikkausliigasta EM-kisoihin.

Millaista vuotta jalkapalloilija Daniel O’Shaughnessy elääkään! Homma on ollut yhtä kiitoa viime vuodesta lähtien – ja paras saattaa odottaa vielä edessä.

HJK:n kapteeni on vahva ehdokas Huuhkajien EM-kisaleirille, jonka pelaajat päävalmentaja Markku Kanerva julkistaa keskiviikkona.

A-maajoukkue kokoontuu ensi viikolla. Leirityksestä itse EM-kisoihin jatkavat pelaajat viettävät yhdessä tiiviisti vähintään kuukauden. Sinä aikana ei tavata perhettä eikä ystäviä.

Miten kuukauden poissaoloon voi valmistautua? Palkata kukkienkastelija?

– Vaikea sanoa, kun ei ole aikaisemmin tullut tällaista tilannetta! Sinne mennään antamaan kaikki, jos kutsu tulee. Olisi kunnia edustaa Suomea ensimmäistä kertaa miesten arvokisoissa, O’Shaughnessy sanoi maanantaina HJK:n Lahti-voiton jälkeen.

– Sanotaan vielä sen verran, että toivottavasti ei jää kuukauteen. Toivottavasti edetään jatkopeleihinkin. Tavoitteet ovat korkealla – tietysti lähdemme tavoittelemaan jatkopaikkaa siitä lohkosta.

Suomi pelaa EM-kisoissa samassa lohkossa Tanskan, Venäjän ja Belgian kanssa.

Riihimäeltä lähtöisin oleva toppari juhli viime marraskuun alussa HJK:n kanssa Suomen mestaruutta. Vain muutama päivä myöhemmin hän pelasi Suomen uskomattomassa 2–0-maaotteluvoitossa maailmanmestari Ranskaa vastaan.

Hänelle kertyi viime vuonna yhteensä viisi maaottelua. Tänä vuonna vyölle on tullut kaksi maaottelua – muun muassa MM-karsintojen 1–1-vierastasapeli Ukrainaa vastaan maaliskuussa.

O’Shaughnessy on kokenut olonsa kotoisaksi Huuhkajissa.

– Maajoukkueessa on tosi ystävällinen ja positiivinen ilmapiiri. Sinne on helppo ja mukava mennä mukaan. Lisäksi ”Rive” (Kanerva) on luonut aika simppelin pelitavan. Uusienkin on helppo sopeutua, kun oma rooli on heti tiedossa.

Toppari on ainoa pelaaja koko Veikkausliigasta, jolla on realistinen mahdollisuus tämän kesän EM-kisajoukkueeseen.

– Täältäkin on mahdollisuus ponnistaa kisoihin asti. Veikkausliigan taso on aika kova. Sitä aliarvioidaan paljon, O’Shaughnessy sanoi.

HJK:n Daniel O’Shaughnessy (vas.) juoksukilpailussa FC Lahden Macoumba Kandjia vastaan maanantaina.­

Häneltä löytyy valtavasti nälkää.

– Olen mielestäni mennyt koko ajan eteenpäin. Kun tulin HJK:hon (2018), homma alkoi hyvin. Sitten loukkaantuminen vaikeutti asioita, mutta sen jälkeen pelini on tuntunut parantuneen ja kehittyneen. Toivottavasti parhaat vuodet ovat vielä edessä, 26-vuotias O’Shaughnessy sanoi.

HJK lähtee useimpiin otteluihinsa suursuosikkina, maajoukkue yleensä omiinsa altavastaajana. Miten tämä vaikuttaa lähestymiseen?

– HJK:ssa roolini on pitää oma pää puhtaana. Sama se on maajoukkueessa. Oma peli on tärkeintä. Jos ajattelee vain vastustajaa, oma peli saattaa mennä sekaisin.

Puolustaja pelaa HJK:n mukana ainakin vielä viikonlopun vierasottelussa SJK:ta vastaan. Jos hän pääsee EM-kisajoukkueeseen asti, hän puuttuu helsinkiläisten riveistä vähintään viidestä liigapelistä.

– Jos olen poissa, luotan, että muut jätkät hoitavat homman ja palatessani olemme edelleen kärkikahinoissa, O’Shaughnessy sanoi.

HJK nousi maanantaina Veikkausliigan kärkeen voittamalla FC Lahden kotonaan 2–0 Riku Riskin ja Roope Riskin tekemillä maaleilla.