Casper Terhon nimi muistiin! Asiantuntija lataa kovaa tekstiä 17-vuotiaasta sensaatiosta

Marko Rajamäki kehuu Casper Terhoa.

Nuoren pelaajan asema HJK:n kaltaisessa suurseurassa ei useimmiten ole kovin mairitteleva. Menestystä kotona ja maailmalla himoitseva seura värvää vuodesta toiseen pitkän rivin huippupelaajia, ja nuorille jää oppipojan rooli.

Pitkälti tältä näytti myös kauden 2021 kynnyksellä. Filip Valencicin, Luis Henriquen ja Jairin kaltaisilla nimimiehillä vahvistunut Klubi haluaa paitsi mestaruuden niin myös selvitä uuden eurokilpailun, Konferenssiliigan, lohkovaiheeseen. Siihen tehtävään tarvitaan meritoituneita konkareita.

Suunnitelmaan ei todennäköisesti kuulunut, että 17-vuotias pelaaja hyppäisi kauden avausottelussa nurmelle ja tekisi voiton lopullisesti sinetöineen osuman.

Vaan sen Casper Terho teki – ja se oli vasta alkua.

– HJK:n yhteydessä puhutaan myös nuorista: Kai Meriluoto, Santeri Väänänen, Matti Peltola... nyt poissaolojen myötä Terholle avautui yllättäen ikkuna. Häntä ei varmasti kaavailtu avauskierroksella kentälle. Niin vaan hän tuli sisään ja painoi pallon verkkoon, ylistää Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki.

Hyökkäyspään moniosaaja, laidalla parhaiten viihtyvä Terho debytoi Veikkausliigassa jo viime kaudella. Hän sai kolmessa pelissä minuutteja sieltä täältä. Onnistuminen maalinteossa heti tuoreen kauden alussa 4–2-voitossa Honkaa vastaan oli tärkeä näyttö. Se poiki lisää minuutteja seuraavissa peleissä.

Aiemmin tällä viikolla Terho pääsi jo avauskokoonpanoon Ilvestä vastaan ja laukoi upealla kaukolaukauksella kauden toisen maalinsa. HJK voitti puhtaasti 3–0.

– Hän pistää valmentajan (Toni Koskela) miettimään. Terho on valtava lahjakkuus ja nyt hän on siinä asemassa, että kaikki katsovat häntä. Kannattajat haluavat varmasti hänelle myös lisää vastuuta.

HJK:n pelaajat juhlivat Casper Terhon avausmaalia Veikkausliigassa.­

Rajamäki kehuu Terhon moniulotteisuutta. Hän pystyy pelaamaan hyökkäyksessä monessa eri roolissa kiitos erinomaisen potkutekniikkansa ja liikkeensä. Asiantuntija nostaa samalla esille tärkeän elementin Terhon orastavassa läpilyönnissä. Nuorelle pelaajalle voi avata oven, mutta valmentaja ei voi pelata peliä hänen puolestaan.

– Valmentajina me sanotaan, että me voimme antaa mahdollisuuden. Pelaajan pitää käyttää tilaisuus. Tämä jätkä otti siitä kiinni. Tämä voi olla hienon tarinan alku. On seuroja, joissa nuoret pelaajat saavat monta tilaisuutta ja voivat tehdä virheitä rauhassa. HJK:ssa niitä tilaisuuksia ei tule loputtomiin, jos ei tule tulosta. Nyt tälle pojalle on pakko antaa mahdollisuus.

Yksi esimerkki läpi murtautumisen vaikeudesta on Eetu Vertainen. HJK kaavaili hyökkääjästä uutta talismaaniaan, mutta nuoren pelaajan itseluottamus kärsi pahasti, kun paikat eivät muuttuneet maaleiksi. Vertainen siirtyi talvella Ilvekseen hakemaan uralleen uutta nostetta. Hänen tarinansa viimeistä lukua ei ole missään tapauksessa kirjoitettu, mutta kuningastie maailmalle ei auennut.

Läpilyöntipaikkana HJK on siis hankala, siitä ei ole epäilystä. Mutta jos Klubissa lyö läpi, niin silloin voi suunnata katseensa maamme rajojen ulkopuolelle. Terho on vielä kaukana siitä, että ottaisi vakituisen paikan HJK:n tähtimiehistössä, mutta alku on ollut vakuuttava.

Rajamäelle tulee mieleen Huuhkajien tykki Joel Pohjanpalo, vaikkei pelipaikka olekaan aivan sama. Pohjanpalo tykitti hattutempun kolmeen minuuttiin IFK Mariehamnia vastaan päästyään ensimmäisen kerran avauskokoonpanoon. Se lukitsi nuoren miehen valmentaja Antti Muurisen papereihin, vaikka kilpailu joukkueen sisällä oli todella kovaa.

– Kuten usein käy, Terho sai tilaisuutensa loukkaantumisten takia. Ja kun kerran onnistuu, sitten on sisällä. Sen jälkeen tilaisuuksia on vain pakko antaa. Hyökkääjänä tilanne on vielä vähän erilainen kuin jos on puolustava pelaaja – silloin pitää pelata tasaisen virheettömästi. Terho oli Honkaa vastaan kahdeksan minuuttia kentällä ja teki maalin, se jää mieleen.

Nyt kun ovi on potkaistu auki, pitää siitä kävellä läpi pysyvästi. Otteluruuhkassa tilaisuuksia tulee varmasti, vaikka Terho ei tulekaan syrjäyttämään Valencicin kaltaisia tähtiä nokkimisjärjestyksessä. Kesällä kiikarissa siintävät myös europelit, ja niillä voi olla valtava merkitys.

– Jos Konferenssiliigan alkuun mennessä Terho on tehnyt 5–8 maalia ja onnistuu vielä jossain europelissä, hän on nopeasti isompien kiikarissa. Sopivassa pelissä onnistuessaan hän on myös taloudellisesti todella arvokas HJK:lle.

Klubin kausi jatkuu maanantaina FC Lahtea vastaan.